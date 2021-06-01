Радники Меркель і Байдена обговорили "Північний потік-2"

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та радник канцлерки ФРН із закордонних справ і безпеки Ян Гекер (Jan Hecker) на зустрічі у Вашингтоні в середу, 2 червня, обговорили будівництво газопроводу "Північний потік-2" та низку інших регіональних і глобальних питань, йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

"Експерти з обох урядів обговорили трубопровід "Північний потік-2", зокрема занепокоєння США з приводу ризиків, які він становить для України і європейської енергетичної безпеки", - зазначають у пресслужбі адміністрації президента США Джо Байдена.

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Зустріч напередодні самітів G7 і НАТО

У повідомленні також наголошується, що радники двох лідерів обговорили "майбутню зустріч лідерів Великої сімки (G7) і саміт НАТО" та інші теми, серед яких - енергетичне майбутнє Європи, колективні зусилля з надання вакцин від COVID-19 іншим країнам, координацію дій у сфері кібербезпеки і реагування на атаки кібершантажистів, а також пріоритетні теми у зовнішній політиці, включно з питаннями Росії, України, Ірану, регіону Сахель і Західними Балканами.

Водночас відбулася зустріч заступника радника президента США з національної безпеки Даліпа Сінгха з економічним радником канцлерки Анґели Меркель Ларсом-Гендріком Реллером (Lars-Hendrik Röller), які приділили увагу економічним питанням. Серед іншого вони обговорили боротьбу з примусовою працею, відновлення економіки після COVID-19 і безпеку мереж 5G.

Байден не став вводити санкції проти Nord Stream 2 AG

Джо Байден з 11-го по 13 червня має взяти участь у саміті Великої сімки в англійському графстві Корнуолл, після чого вирушить у Брюссель на саміт НАТО і переговори з лідерами Євросоюзу.

25 травня Байден оголосив, що його адміністрація вирішила не вводити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG - оператора проєкту "Північний потік-2", а також її генерального директора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig), тому що газопровід вже практично добудований і штрафні санкції на даному етапі стали б "контрпродуктивними".

Американський лідер підкреслив, що "не може наказувати Німеччині, що їй робити, а що - ні". "З самого початку я виступав проти "Північного потоку-2", - вказав при цьому Байден.