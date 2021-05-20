 Республіканці закликали відновити санкції США проти Nord Stream 2 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2021

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Новини

Республіканці закликали відновити санкції США проти Nord Stream 2

Республіканці з Палати представників Конгресу США наполягають: скасування санкцій суперечить неодноразово озвученій незгоді з добудовою "Північного потоку-2".

Будівля конгресу США у Вашингтоні

Будівля конгресу США у Вашингтоні

Конгресмен від Республіканської партії, член комітету Палати представників у закордонних справах Майкл Маккол і ще 20 його колег-однопартійців з комітету закликали Державний департамент США переглянути рішення про відмову від санкцій проти Nord Stream 2 AG, компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2". Вони направили у вівторок, 1 червня, відповідний лист державному секретарю США Ентоні Блінкену.

На думку конгресменів, за допомогою "Північного потоку-2" Росія зможе дозволити собі "подальшу дестабілізуючу поведінку в Європі". А відмова від санкцій, за їхніми словами, суперечить неодноразово озвученій незгоді Білого дому з добудовою газопроводу. Крім того, зазначають автори послання, ця відмова фактично означає, що США ставлять інтереси Німеччини вище інтересів решти Європи. Політики вважають також, що реалізація проєкту "не відповідає завданням адміністрації у сфері клімату".

Читайте також: "Північний потік-2": Байден пояснив причину відмови від санкцій

Конгрес США хоче відновити санкції законом

Того ж дня до Конгресу США надійшов законопроєкт про негайне відновлення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Його автором є республіканець Фред Келлер. Конгресмен звинуватив президента США Джо Байдена в прагненні "знищити енергетичну незалежність Америки" і "послабити її позиції на світовій арені".

Зі звіту Державного департаменту США, що надійшов до Конгресу 19 травня, випливало, що дію санкцій проти компанії Nord Stream 2 і її гендиректора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig) було призупинено відразу після їх введення, що пояснювалося "національними інтересами" США. 25 травня Джозеф Байден пояснив це тим, що газопровід вже практично добудований і штрафні заходи на даному етапі стали б "контрпродуктивними". При цьому американський лідер підкреслив, що "не може вказувати Німеччини, що їй робити, а що ні".

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Як "Північний потік-2" обходить санкції США (24.03.2021)

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