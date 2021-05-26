 Радники Меркель обговорять у США ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2021

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Новини

Радники Меркель обговорять у США "Північний потік-2"

Напередодні візиту Джо Байдена до Європи Анґела Меркель направила до Вашингтона команду своїх найближчих радників, аби обговорити газопровід "Північний потік-2".

Судно Фортуна, яке укладає труби Північного потку-2 у Балтійському морі

Судно "Фортуна", яке укладає труби "Північного потку-2" у Балтійському морі

Напередодні першого візиту Джо Байдена в Європу в якості американського президента до Вашингтона вирушила високопоставлена ​​команда німецьких переговірників, яка повинна допомогти зблизити позиції США і Німеччини, зокрема й у питанні газопроводу "Північний потік-2". Про це у вівторок, 1 червня, повідомляють видання медіагрупи Funke з посиланням на джерела в урядових колах ФРН та США.

Очолюють німецьку делегацію Ян Гекер (Jan Hecker), зовнішньополітичний радник канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel), і Ларс-Гендрік Реллер (Lars-Hendrik Röller), радник Меркель з економічних питань. Вони зустрінуться з радником Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном і торговельною представницею США Кетрін Тай.

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Байден не став вводити санкції проти Nord Stream 2 AG

Джо Байден з 11-го по 13 червня має взяти участь у саміті Великої сімки в англійському графстві Корнуолл, після чого вирушить у Брюссель на саміт НАТО і переговори з лідерами Євросоюзу.

25 травня Байден оголосив, що його адміністрація вирішила не вводити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG  - оператора проєкту "Північний потік-2", а також її генерального директора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig), тому що газопровід вже практично добудований і штрафні санкції на даному етапі стали б "контрпродуктивними".

Американський лідер підкреслив, що "не може наказувати Німеччини, що їй робити, а що - ні". "З самого початку я виступав проти "Північного потоку-2", - вказав при цьому Байден.

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