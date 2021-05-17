Меркель оголосила про майбутні переговори із США щодо Росії

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у четвер, 20 травня, оголосила про майбутні переговори з президентом США Джо Байденом щодо відносин з Росією. Цій заяві передувала відмова США від санкцій проти оператора "Північного потоку-2" компанії Nord Stream 2 AG і її генерального директора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig).

Байден "тепер трохи наблизився до нас у зв'язку з конфліктом навколо Північного потоку-2, щодо якого ми маємо різні погляди", - заявила Меркель в інтерв'ю суспільно-правовим медіакомпаніям ARD і NDR в рамках заходу WDR Europaforum. За її словами, сторони мають продовжити діалог про спільні позиції щодо Росії та України.

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Коли Меркель спитали, що Байден отримає взамін за відмову від санкцій, канцлерка відповіла: "Це так не працює". Меркель та Байден побачаться на зустрічі G7, яка пройде в Великобоританії 11-13 червня, а також на саміті НАТО в Брюсселі. На цих зустрічах, зокрема, будуть вестися дискусії щодо Росії, України та Китаю.

На зауваження про те, що в політиці завжди є угоди, канцлерка відповіла: "Про них зазвичай говорять, коли їх вже укладено". За словами Меркель, Німеччина веде переговори із США в дуже багатьох сферах.

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Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена запровадила і потім одразу призупинила дію санкцій проти компанії-оператора проєкту Nord Stream 2, її генерельного директора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig), а також чотирьох корпоративних співробітників компанії. У звіті Держдепу, доступ до якого отримала агенція dpa, зазначається, що причиною відмови було те, що санкції "негативно вплинуть на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками та партнерами".