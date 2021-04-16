Коментар: Без санкцій проти "Північного потоку - 2" - аванс Байдена Берліну

Американська влада (на чолі з президентом від демократичної партії Джо Байденом. - Ред.) планує наразі утриматися від запровадження санкцій проти осіб і компаній, які відіграють ключову роль у будівництві газогону "Північний потік - 2". Таке рішення спричинило рішучий протест з боку республіканців у Вашингтоні. Однак відмова від санкцій на даному етапі є кроком, аби вийти з глухого кута, в якому опинилися передовсім німецькі політики. Це сигнал з боку Байдена про те, що він хоче знайти розумне рішення в суперечці з Німеччиною - без підвищених тонів і штрафних заходів. Це аванс, який вписується у політику нової американської адміністрації. Ця політика полягає у тому, щоби відновити порозуміння із союзниками Сполучених Штатів - адже вони потрібні Вашингтону як партнери, які мають разом протиставити щось авторитарним режимам, передовсім Китаю.

Оглядач FAZ Клаус-Дітер Франкенберґер

Німецький уряд, який роками керувався інтересами задіяних у проєкті компаній та їхніх ключових осіб, тепер має зробити свій внесок у пошук виходу із ситуації, який дозволив би зберегти обличчя всім задіяним сторонам. По суті, адміністрація Байдена так само засуджує проєкт, як і попередники. Це не "суто комерційний" проєкт (як стверджують у німецькому уряді. - Ред.). Він має велике геополітичне значення, принесе гроші у кишені Путіна, за допомогою яких він фінансує свої агресивні дії за кордоном, а також свій внутрішній репресивний апарат. Урядова коаліція у Берліні має дати правильну відповідь на сигнал Байдена. Так вона може продемонструвати, що також хоче відновити трансатлантичний діалог. Стара формула "ми займаємося бізнесом, а інші хай дбають про нашу безпеку" вже віджила своє.

Автор: Клаус-Дітер Франкенберґер, оглядач газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

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