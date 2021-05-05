 США відмовилися від санкцій проти компанії Nord Stream 2 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2021

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Новини

США відмовилися від санкцій проти компанії Nord Stream 2

У Держдепі США зазначили, що відмова від санкцій проти швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, її виконавчого директора Маттіаса Варніга має важливе значення для "національних інтересів США".

Російський корабель Фортуна для прокладання труб під водою

Російський корабель "Фортуна" для прокладання труб під водою

Адміністрація президента США Джо Байдена ввела і потім одразу призупинила дію санкцій проти компанії-оператора проєкту Nord Stream 2, її генерельного директора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig), а також чотирьох корпоративних співробітників компанії. Про це повідомляється в звіті Державного департаменту США, який направили у Конгрес в середу, 19 травня.

Держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив цю відмову "національними інтересами" Сполучених Штатів. Водночас голова комітету із закордонних справ Сенату Роберт Менендес розкритикував рішення.

У звіті Держдепу, доступ до якого отримала агенція dpa, зазначається, що причиною відмови було те, що санкції "негативно вплинуть на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками та партнерами". Попри те, що компанія Nord Stream 2 AG та її виконавчий директор порушили закони про санкції, Ентоні Блінкен вирішив відмовитись від штрафних санкцій, що має створити простір для переговорів з Німеччиною на дипломатичному рівні для вирішення ризиків для української та європейської енергетичної безпеки, пов'язані трубопроводом, йдеться у звіті.

Міцний союз з Європою, попри "Північний потік-2"

При цьому Блінкен заявив про "непохитну" опозицію Вашингтона до "Північного потоку-2" і додав, що США продовжуватимуть виступати проти завершення цього проєкту. "Попри те, що ми не завжди можемо домовлятися, наші альянси залишаються міцними", - сказав держсекретар США і додав, що зміцнення трансатлантичних відносин залишається питанням національної безпеки.

"Сьогоднішні дії демонструють прихильність адміністрації до енергетичної безпеки в Європі, що узгоджується з обіцянкою президента відновити відносини з нашими союзниками та партнерами в Європі", - сказав Блінкен.

На кого таки наклали санкції

Водночас санкції таки накладуть на інші суб'єкти, які беруть участь у будівництві газопроводу. Зокрема, на чотири російські кораблі, які прокладають труби - "Балтійський дослідник", "Владислав Стрижов", "Юрій Топчев" і "Академік Черський". Крім того, Вашингтон вже наклав санкції на проти чотирьох російських установ.

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Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) назвав це рішення США "конструктивним кроком" і сказав, що газопровід є єдиним серйозним питанням, щодо якого США і Німеччина мають "принципові розбіжності". Він зазначив, що зараз необхідно побачити, що "цей проєкт жодним чином не обтяжує нашу чудову співпрацю".

У свою чергу, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що відмова буде сигналом "появи ноти нормальності в політиці США", повідомляє агентство "Інтерфакс".

Водночас у Республіканській партії США розкритикували це рішення і заявили, що цими діями Байден грає на руку президенту РФ Володимиру Путіну.

Напередодні видання Axios з посиланням на неназвані джерела повідомляло, що адміністрація Байдена незабаром скасує санкції проти суб'єкта господарювання, який відповідає за майже завершений "Північний потік-2". Тому єдиним способом зупинити проєкт було б вжиття прямих заходів проти Німеччини, одного з найближчих союзників Вашингтона. За даними видання, Байден не хотів робити це був крок.

Раніше адміністрація президента США Джо Байдена називала "Північний потік - 2" "поганою ідеєю" і прикладом "шкідливого впливу Росії". Уряд у Берліні натомість стверджує, що "Північний потік-2" є передусім економічним проєктом, наголошуючи водночас на необхідності збереження за Україною статусу транзитера газу.

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