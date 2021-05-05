США відмовилися від санкцій проти компанії Nord Stream 2

Адміністрація президента США Джо Байдена ввела і потім одразу призупинила дію санкцій проти компанії-оператора проєкту Nord Stream 2, її генерельного директора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig), а також чотирьох корпоративних співробітників компанії. Про це повідомляється в звіті Державного департаменту США, який направили у Конгрес в середу, 19 травня.

Держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив цю відмову "національними інтересами" Сполучених Штатів. Водночас голова комітету із закордонних справ Сенату Роберт Менендес розкритикував рішення.

У звіті Держдепу, доступ до якого отримала агенція dpa, зазначається, що причиною відмови було те, що санкції "негативно вплинуть на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками та партнерами". Попри те, що компанія Nord Stream 2 AG та її виконавчий директор порушили закони про санкції, Ентоні Блінкен вирішив відмовитись від штрафних санкцій, що має створити простір для переговорів з Німеччиною на дипломатичному рівні для вирішення ризиків для української та європейської енергетичної безпеки, пов'язані трубопроводом, йдеться у звіті.

Міцний союз з Європою, попри "Північний потік-2"

При цьому Блінкен заявив про "непохитну" опозицію Вашингтона до "Північного потоку-2" і додав, що США продовжуватимуть виступати проти завершення цього проєкту. "Попри те, що ми не завжди можемо домовлятися, наші альянси залишаються міцними", - сказав держсекретар США і додав, що зміцнення трансатлантичних відносин залишається питанням національної безпеки.

"Сьогоднішні дії демонструють прихильність адміністрації до енергетичної безпеки в Європі, що узгоджується з обіцянкою президента відновити відносини з нашими союзниками та партнерами в Європі", - сказав Блінкен.

На кого таки наклали санкції

Водночас санкції таки накладуть на інші суб'єкти, які беруть участь у будівництві газопроводу. Зокрема, на чотири російські кораблі, які прокладають труби - "Балтійський дослідник", "Владислав Стрижов", "Юрій Топчев" і "Академік Черський". Крім того, Вашингтон вже наклав санкції на проти чотирьох російських установ.

Дивитись відео 05:36 Поділитись Загострення на Донбасі і "Північний потік-2": що буде з трубою (16.04.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3s8S4 Загострення на Донбасі і "Північний потік-2": що буде з трубою (16.04.2021)

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) назвав це рішення США "конструктивним кроком" і сказав, що газопровід є єдиним серйозним питанням, щодо якого США і Німеччина мають "принципові розбіжності". Він зазначив, що зараз необхідно побачити, що "цей проєкт жодним чином не обтяжує нашу чудову співпрацю".

У свою чергу, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що відмова буде сигналом "появи ноти нормальності в політиці США", повідомляє агентство "Інтерфакс".

Водночас у Республіканській партії США розкритикували це рішення і заявили, що цими діями Байден грає на руку президенту РФ Володимиру Путіну.

Напередодні видання Axios з посиланням на неназвані джерела повідомляло, що адміністрація Байдена незабаром скасує санкції проти суб'єкта господарювання, який відповідає за майже завершений "Північний потік-2". Тому єдиним способом зупинити проєкт було б вжиття прямих заходів проти Німеччини, одного з найближчих союзників Вашингтона. За даними видання, Байден не хотів робити це був крок.

Раніше адміністрація президента США Джо Байдена називала "Північний потік - 2" "поганою ідеєю" і прикладом "шкідливого впливу Росії". Уряд у Берліні натомість стверджує, що "Північний потік-2" є передусім економічним проєктом, наголошуючи водночас на необхідності збереження за Україною статусу транзитера газу.