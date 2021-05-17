 США не планують запроваджувати санкції проти Nord Stream 2 AG - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2021

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США не планують запроваджувати санкції проти Nord Stream 2 AG - ЗМІ

Видання Axios повідомило, що адміністрація президента Джо Байдена не запровадить санкції США проти компанії Nord Stream 2 AG та її директора. Це гостро критикують у Республіканській партії.

Судно-трубоукладач Фортуна на яке вже були накладені санкції США за будівництво Північного потоку-2

Судно-трубоукладач "Фортуна" на яке вже були накладені санкції США за будівництво "Північного потоку-2"

Американське інтернет-видання Axios повідомило, що у Державному департаменті США не включать Nord Stream 2 AG - компанію-оператора проєкту "Північний потік-2" - та її виконавчого директора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig) у звіт для Конгресу з переліком компаній, які заслуговують на санкції. Відповідне повідомлення Axios опублікувало ввечері вівторка, 18 травня.

Як зазначає видання з посиланням на неназваних співрозмовників, Державний департамент США відмовиться від цього кроку через "національні інтереси". Водночас нові санкції можуть стосуватись низки російських суден, залучених до будівництва "Північного потоку-2".

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Республіканці критикують Байдена

Це повідомлення вже викликало хвилю критики з боку Республіканської партії США. Так, представник комітету Палати представників у закордонних справах Майкл Маккол заявив, що, якщо ця новина виявиться правдою, це покаже, що адміністрація Байдена не планувала справді перешкодити завершенню будівництва газогону попри обіцянки державного секретаря Ентоні Блінкена.

"Північний потік-2" є "не просто комерційним проєктом, здатним загострити відносини з Берліном", а прикладом "шкідливого впливу Росії", який "загрожує посилити енергетичну залежність Європи від Москви, зробити Україну більш вразливою перед російською агресією і наповнити путінські валізи мільярдами доларів", додав республіканець.

Сенатор від штату Небраска Бенджамін Сасс звинуватив Байдена в намірі "дати Путіну, його режиму і друзям стратегічний важіль впливу в Європі". При цьому глава Білого дому всього кілька тижнів тому назвав російського президента "вбивцею", нагадав Сасс. На його думку, США припустяться стратегічної помилки, якщо дозволять завершити укладання труб газопроводу.

"Північний потік-2" майже готовий

Проєктна компанія Nord Stream 2 AG місяць тому оприлюднила дані про перебіг будівництва: "На 31 березня укладено 2339 кілометрів (з 2460 кілометрів), або 95 відсотків газопроводу "Північний потік-2". Залишилося укласти близько 121 кілометра (5 відсотків) від загальної протяжності газопроводу".

Проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна та країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Натомість уряд у Берліні стверджує, що "Північний потік-2" є передусім економічним проєктом, наголошуючи водночас на необхідності збереження за Україною статусу транзитера газу.

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Як "Північний потік-2" обходить санкції США (24.03.2021)

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