 Путін VS Байден: як США можуть покласти край війні на Донбасі | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.05.2021

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Європа

Путін VS Байден: як США можуть покласти край війні на Донбасі

Вирішенням конфлікту на Донбасі в останні шість років на Заході опікувалися головно Німеччина та Франція. Тепер же до гри може підключитися президент США Джо Байден.

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін

У конфлікті між Росією та Україною на Донбасі з'явилася нова надія на мирне врегулювання: російський президент Володимир Путін прийняв запрошення президента США Джо Байдена провести улітку зустріч у верхах. Пропозицію Байдена "позитивно сприйняли" у Москві, прокоментував міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Місцем проведення саміту можуть стати нейтральні Австрія або Фінляндія, які вже зголосилися взяти на себе цю традиційну роль. Вже цього тижня Україну відвідає держсекретар США Ентоні Блінкен, щоби, як пояснив речник Держдепартаменту Нед Прайс, запевнити українців у "твердій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем російської агресії, що триває".

Скупчення російських військ на кордоні з Україною

Україна відчуває цілком реальну загрозу: останніми тижнями Москва нагромаджувала багатотисячний військовий контингент поблизу східних кордонів України та в анексованому Криму. Також РФ не полишає спроб заблокувати Азовське море для мореплавства і доступу кораблів до українських портів, насамперед Маріуполя. На Донбасі ж владу і надалі утримують проросійські бойовики, повністю підтримувані Москвою.

Інфографіка: армія Росії на кордоні з Україною та в Криму

Після анексії Криму та війни на Донбасі 2014-го року головними посередниками у вирішенні конфлікту виступали Німеччина та Франція у межах "нормандського формату" (Німеччина, Франція, Україна і Росія - Ред.). Однак досягнуті домовленості багаторазово порушувалися, а насильство тривало.

На тлі безпосередньої російської загрози президент України Володимир Зеленський спробує тепер вхопитися за нову "рятівну соломинку". Після переговорів з лідерами ФРН та Франції він зажадав проведення саміту у звичному "нормандському форматі". Та водночас в інтерв'ю газеті Financial Times він висловив відкритість до залучення США до переговорів.

Зустріч норманської четвірки у Парижі

Зустріч "норманської четвірки" у Парижі, грудень 2019

Тож чи можна припускати, що Вашингтон перехопить дипломатичну ініціативу у Берліна та Парижа? Німецький депутат Європарламенту Міхаель Ґалер (Michael Gahler) не вбачає тут жодного конфлікту інтересів. За його словами, "цілком логічно, що США підключилися б" до процесу врегулювання, прокоментував він у розмові з DW та додав, що і у "нормандському форматі" позиції Німеччини та Франції "тісно координувалися зі США". Та безпосереднє залучення господаря Білого дому до переговорів, за його словами, несе і важливий психологічний фактор: "можливо, що для знайдення рішення Путіну потрібен візаві рівня США", припускає політик.

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Питання щодо нейтральності позицій ФРН

Головним каменем спотикання у відносинах між Берліном та Вашингтоном залишається проєкт газопроводу "Північний потік - 2". Чимало європейських країн, як і самі США, виступають рішуче проти його реалізації, побоюючись, що це посилить залежність Німеччини від Росії.

Північний потік-2

Будівництво газогону "Північний потік-2" на фінальних стадіях

У цьому питанні думка Міхаеля Ґалера, депутата від Християнсько-демократичного союзу (ХДС), іде в розріз із партійною лінією - він називає проєкт "помилковим". Разом з тим, він не вважає позицію федерального уряду Німеччини, який підтримує реалізацію проєкту газогону, "перешкодою для неупередженого посередництва, адже цілому світу відомо про наше нееквідістантне ставлення до України і Росії", - каже депутат і пояснює, що тільки на Росії лежить відповідальність за порушення міжнародного права та концентрацію "військ та солдатів на території іншої країни". Німеччина відкрито називає Росію винною у цьому конфлікті, нагадує Ґалер.

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Беарбок - нова Меркель?

Головною рушійною силою у "нормандському форматі" завжди виступала канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel). Та з огляду на завершення її повноважень у вересні поточний статус Меркель у політологів заведено називати "кульгавою качкою". Деякі інші члени її кабінету, як от міністр закордонних справ соціал-демократ Гайко Маас (Heiko Maas), також налаштовані на те, щоб не робити різких рухів. Маас каже про бажання запобігти "ескалації військової спіралі" та виступає проти нових антиросійських санкцій.

Навчання російської армії в анексованому Криму

Навчання російської армії в анексованому Криму, квітень 2021

Міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) від ХДС під час переговорів з французькою колегою Флоренс Парлі заявила, що "Україна мусить знати, що може на нас покладатися", хоча і не уточнила, у чому саме.

На цьому тлі явно вирізняється кандидатка у канцлери від Зелених Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Вона вимагає продовжити переговори у "нормандському форматі" та вважає проєкт "Північний потік-2" "геостратегічною помилкою", як вона заявила в інтерв'ю DW на полях Мюнхенської конференції безпеки у лютому. Бербок пояснила, що "цей газогін масивно використовуватиметься як інструмент із дестабілізації України".

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Туманні перспективи України на членство в НАТО

Президент України Володимир Зеленський проявляє далекоглядність і шукає стратегічних гарантій безпеки України у західному політичному блоці, насамперед НАТО. На початку квітня Зеленський заявив в інтерв'ю Le Figaro, що "Україна не може вічно залишатися у залі очікування ЄС і НАТО".

Президент США Джордж Буш та президент України Віктор Ющенко

Президент США Джордж Буш та президент України Віктор Ющенко у Києві, квітень 2008

Але ці дедалі відчайдушніші заклики у Брюсселі та Берліні ніби не чують. За словами Ґалера, Україна "загалом може розраховувати на перспективу вступу до ЄС, але цей шлях буде довгим". А от членство України у НАТО, додає євродепутат, ставить Захід перед дилемою, адже це можливо тільки тоді, коли "від цього виграють і інші члени НАТО. І саме цьому і намагається запобігти Путін. Певною мірою, ми самі себе робимо його заручниками", резюмує Ґалер.

Ще 2008 року на саміті НАТО у Бухаресті Україна не отримала Плану дій щодо членства у НАТО, хоча цю ідею підтримував тодішній президент США Джордж Буш. А от рішуче проти цього виступала тоді ніхто інша, як Анґела Меркель.

  • Випал російської самохідної гаубиці

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Перевірка систем озброєння

    Поки що артилерійські обстріли по обидва боки російсько-українського кордону відбуваються з тестовою метою. За офіційними даними, війська перевіряють бойову готовність своїх систем озброєння. На відео, оприлюдненому міністерством оборони РФ, видно випал російської самохідної гаубиці.

  • Механік танку української армії поруч з танком

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Захід висловлює підтримку Україні

    Захід запевняє Київ у своїй солідарності. Під час першої телефонної розмови зі своїм українським колегою президент США Джо Байден підтвердив Володимиру Зеленському "непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України на тлі агресії Росії, яка триває на Донбасі та в Криму". Схожі заяви пролунали з боку представників НАТО та ЄС.

  • Російська військова техніка поблизу російсько-українського кордону

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Війська стягують до Донбасу

    На початку березня Росія почала посилювати свою військову присутність на кордоні з Україною. Москва заявила, що таким чином відповідає на провокації Києва, спрямовані на ескалацію конфлікту на Донбасі. На думку спостерігачів від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), жодних провокацій не було.

  • Один з двох американських есмінців, котрі пройшли через протоку в напрямку Чорного моря 20 березня

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Американські есмінці вже в Чорному морі

    США, НАТО та ЄС пообіцяли Україні підтримку для захисту її територіальної цілісності. 9 квітня з Анкари повідомили, що США вже наприкінці березня оголосили про похід двох військових кораблів через Босфор у Чорне море. На фото - один з двох американських есмінців, котрі пройшли через протоку в напрямку Чорного моря 20 березня.

  • Учасник військових формувань у Донецьку

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Війна, котра триває вже сім років

    Конфлікт на Сході України спалахнув на початку 2014 року, коли проросійські сепаратисти взяли під контроль частину Донецької та Луганської областей України. На думку влади в Києві та її західних союзників, Кремль допомагає сепаратистам нелегальними постачаннями зброї та відправленням найманців. Відтоді сторони неодноразово домовлялись про припинення вогню, але домовленості постійно порушувалися.

  • Чоловік стоїть на руїнах свого будинку, розташованого на території самопроголошеної ДНР

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Розбомблені й зруйновані

    Цей чоловік стоїть на руїнах свого будинку на території самопроголошеної "ДНР". Будинок було зруйновано під час боїв між сепаратистами та українською армією. У них беруть участь солдати, найманці, сепаратисти та бійці воєнізованих підрозділів. Але бої знову й знову зачіпають цивільне населення. Станом на початок 2019 року, за даними ООН, на Донбасі загинуло близько 3300 мирних жителів.

  • Українські військові поблизу Донецька

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Сутички й загиблі попри перемир'я

    Загалом з 2014 року через бої на Донбасі загинули понад 13 тисяч людей. За даними ОБСЄ, нинішнє припинення вогню, чинне з липня 2020 року, було відносно стійким. Але обстріли знову почастішали. За останні дні було вбито щонайменше вісім солдатів українських військ. Відомо також про загибель п'ятирічного хлопчика в "ДНР", у чому сепаратисти звинувачують Київ. Там свою причетність заперечують.

  • Зеленський вручає нагороди українським військовим

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Зеленський вручив нагороди українським солдатам

    8 квітня президент України Володимир Зеленський побував на Донбасі й спробував на місці розібратися в ситуації, що склалася. Він нагородив українських військових, що відзначилися під час служби на фронті. А 10 квітня Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом. Українські ЗМІ повідомляють, що також заплановано зустріч Зеленського з президентом Франції Макроном.

  • Боєць одного з підрозділів ДНР у передмісті Донецька

    Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі

    Російське громадянство за спрощеною процедурою

    2019 року Росія почала за спрощеною процедурою видавати громадянство жителям "ДНР/ЛНР". За російськими даними, зараз там проживає понад 600 тисяч людей, які мають громадянство РФ. В Москві уже повідомили, що для їхнього захисту РФ застосує всіх необхідних заходів. Речниця президента США заявила, що російська військова присутність на кордоні з Україною зараз найчисленніша з 2014 року.

    Автор: Ян Вальтер, Кевін Мертенс


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