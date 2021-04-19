Канцлерка Анналена Бербок? Зелених на вибори у ФРН поведе противниця "Північного потоку-2"

Новою канцлеркою Німеччини може стати співголова Зелених Аннанела Бербок. На виборах до Бундестагу вона стане кандидаткою на посаду глави уряду від партії, яка має шанс його очолити.
Інтриги більше немає. На вибори у Бундестаг у вересні партію "Союз-90 / Зелені" поведе співголова Анналена Бербок (Annalena Baerbock), про що було оголошено в понеділок, 19 квітня. Саме вона тепер має непогані шанси стати новою канцлеркою Німеччини.
Бербок вже зробила низку програмних заяв, більшість з яких стосуються внутрішньої політики, економіки та захисту клімату й довкілля - пріоритетної для Зелених теми. Зокрема, для подолання економічних наслідків пандемії COVID-19 у ФРН Бербок пропонує до кінця десятиліття додаткові інвестиції на суму у 50 мільярдів євро щорічно. Особливий наголос "зелена" кандидатка робить на зменшенні бюрократичних процедур для малого і середнього бізнесу і підтримці цих підприємств. У справі захисту клімату вона закликає орієнтуватися на цілі Паризької кліматичної угоди - обмеження зростання середньої температури повітря в світі до 1,5 градуса Цельсію в порівнянні з доіндустріальним періодом. У ФРН до 2030 року викиди вуглекислого газу CO2 в атмосферу, на думку Бербок, мають зменшитися на 70 відсотків. Кандидатка на посаду канцлерки від Зелених заявила, що хоче бачити "Німеччину в серці Європи. Країну, де захист клімату створює майбутні підвалини для добробуту, свободи та безпеки", цитують інформагенції.
За даними опитувань, партія стабільно посідає друге місце і лише на 4-10 процентних пункти відстає від панівного лідера - консервативного блоку ХДС/ХСС. Конкурентом Бербок на висування, а, значить, в перспективі і на посаду канцлера, був Роберт Габек (Robert Habeck), разом з яким вона з 2018 року очолює партію. Зелені висувають свого кандидата в канцлери вперше за свою 40-річну історію.
Бербок і Габека вважають представниками "реалос" - так у Німеччині називають крило в партії Зелених, представники якого виступають за помірковану, "реальну" екологічну політику всередині наявної системи. У цьому їхня головна відмінність від "фундіс" - екологічних фундаменталістів і противників участі в уряді. Протистояння цих двох течій було особливо помітним в 1980-і роки в Західній Німеччині, де виникла партія Зелених, і стало слабшим після їхнього об'єднання зі східнонімецьким правозахисним рухом "Союз 90". Зараз Зелені представлені майже у всіх земельних парламентах, а у Баден-Вюртемберзі на півдні Німеччини їхній представник багато років очолює земельний уряд.
Найуспішнішим із "реалос" на федеральному рівні досі був Йошка Фішер (Joschka Fischer), який очолював з 1998 по 2005 роки МЗС ФРН в уряді соціал-демократів (СДПН) і Зелених на чолі з Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder). Після 16 років опозиції зараз у Зелених є шанс не тільки знову увійти до складу нового федерального уряду в ролі молодшого партнера, але і вперше очолити його. Оглядачі пов'язують це значною мірою з особистостями співголів, Бербок і Габека. За час їхнього керівництва рейтинг партії зріс в два з половиною рази - з 8,9 відсотка на виборах до Бундестагу у 2017 році до 20-23 відсотків в квітні 2021 року. Зелені фактично стали головною лівоцентристською партією Німеччини, відсунувши на друге місце СДПН.
Обидва лідери партії харизматичні і уникають радикальних заяв, які відштовхнули частину виборців на минулих виборах. Обидва вважалися потенційними претендентами на посаду канцлера, хоча у більш досвідченого 51-річного Габека, який раніше очолював міністерство екології в землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі ФРН, рейтинг довгий час був вищим, ніж у 40-річної Бербок, яка є депутаткою Бундестагу, але в органах влади не працювала. До середини квітня Бербок змогла майже наздогнати Габека за рівнем підтримки. Деякі оглядачі вважають, що не останню роль зіграло те, що Бербок - жінка, а боротьба за права жінок і гендерна рівність - теж одна з центральних тем Зелених. Аргументом на її користь називали і те, що, оскільки більшість партій висунули в канцлери чоловіків, Зеленим не залишилося іншого вибору.
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Анналена Бербок народилася в 1980 році і виросла в селі неподалік від Ганновера, столиці Нижньої Саксонії. Батько - інженер, мати - вихователька. В юнацтві вона професійно займалася спортом і тричі завойовувала бронзу на національних першостях зі стрибків на батуті. У 16-річному віці Бербок в межах шкільного обміну рік прожила в США, а університетську освіту отримала в Гамбурзі, де вивчала політологію та публічне право. Крім того, вона отримала диплом магістра міжнародного права в Лондонській школі економіки. На початку кар'єри Бербок деякий час працювала позаштатною співробітницею ганноверської газети, а згодом очолювала в Брюсселі офіс депутатки Європарламенту, яка, серед іншого, опікувалася відносинами з колишніми радянськими республіками: Україною, Молдовою і Білоруссю.
Бербок вступила у партію в 2005 році. Займалася європейською політикою, а відтак очолила земельний осередок Зелених в Бранденбурзі, де вона живе разом з чоловіком і двома доньками. З 2013 року Бербок - депутатка Бундестагу. Вона курирує політику, пов'язану зі змінами клімату, а також питання східних земель Німеччини. Крім цього, входить до комітетів з економіки та енергетики та у справах Євросоюзу.
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Бербок, яку спершу мало хто знав, швидко стала обличчям Зелених - вона часто з'являлась і емоційно виступала на телебаченні. Через частоту появ деякі ЗМІ називали її "королевою ток-шоу".
Боротьба зі зміною клімату для неї - одна з центральних тем. Відомо, що Бербок виступає за прискорення темпів відмови від вугільної енергетики, який запланований в ФРН на 2038 рік, і за введення обмеження швидкості на всіх німецьких автобанах (130 кілометрів на годину).
У зовнішній політиці у Бербок репутація жорсткої критикині дій Росії в Україні. Вона також виступає проти завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". "Цей газопровід протидіє геостратегічним інтересам європейців, він чітко спрямований проти України, суперечить європейським цілям щодо захисту клімату і всім санкціям ЄС проти Росії, і тому це абсолютно фатальний проєкт", - сказала Бербок в лютому 2021 року в інтерв'ю телеканалу ARD. За рік до цього на полях Мюнхенської конференції з безпеки Бербок в інтерв'ю DW висловилася за збереження санкцій проти Росії через Україну. "Санкції можуть бути послаблені тільки тоді, коли будуть зрушення в мирному процесі", - сказала тоді Бербок.
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Знання і розуміння зовнішньої політики можуть стати в нагоді Бербок, навіть якщо вона стане не канцлеркою, а міністеркою закордонних справ, як свого часу Йошка Фішер. Фішер, який в юності брав участь у вуличних сутичках з поліцією, на посаді міністра довго залишався найпопулярнішим німецьким політиком. У топ-10 найпопулярніших німецьких політиків станом на середину квітня Бербок - в середині списку.