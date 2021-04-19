Канцлерка Анналена Бербок? Зелених на вибори у ФРН поведе противниця "Північного потоку-2"

Інтриги більше немає. На вибори у Бундестаг у вересні партію "Союз-90 / Зелені" поведе співголова Анналена Бербок (Annalena Baerbock), про що було оголошено в понеділок, 19 квітня. Саме вона тепер має непогані шанси стати новою канцлеркою Німеччини.

Бербок вже зробила низку програмних заяв, більшість з яких стосуються внутрішньої політики, економіки та захисту клімату й довкілля - пріоритетної для Зелених теми. Зокрема, для подолання економічних наслідків пандемії COVID-19 у ФРН Бербок пропонує до кінця десятиліття додаткові інвестиції на суму у 50 мільярдів євро щорічно. Особливий наголос "зелена" кандидатка робить на зменшенні бюрократичних процедур для малого і середнього бізнесу і підтримці цих підприємств. У справі захисту клімату вона закликає орієнтуватися на цілі Паризької кліматичної угоди - обмеження зростання середньої температури повітря в світі до 1,5 градуса Цельсію в порівнянні з доіндустріальним періодом. У ФРН до 2030 року викиди вуглекислого газу CO2 в атмосферу, на думку Бербок, мають зменшитися на 70 відсотків. Кандидатка на посаду канцлерки від Зелених заявила, що хоче бачити "Німеччину в серці Європи. Країну, де захист клімату створює майбутні підвалини для добробуту, свободи та безпеки", цитують інформагенції.

За даними опитувань, партія стабільно посідає друге місце і лише на 4-10 процентних пункти відстає від панівного лідера - консервативного блоку ХДС/ХСС. Конкурентом Бербок на висування, а, значить, в перспективі і на посаду канцлера, був Роберт Габек (Robert Habeck), разом з яким вона з 2018 року очолює партію. Зелені висувають свого кандидата в канцлери вперше за свою 40-річну історію.

Що потрібно знати про німецьких Зелених і їхніх лідерів

Бербок і Габека вважають представниками "реалос" - так у Німеччині називають крило в партії Зелених, представники якого виступають за помірковану, "реальну" екологічну політику всередині наявної системи. У цьому їхня головна відмінність від "фундіс" - екологічних фундаменталістів і противників участі в уряді. Протистояння цих двох течій було особливо помітним в 1980-і роки в Західній Німеччині, де виникла партія Зелених, і стало слабшим після їхнього об'єднання зі східнонімецьким правозахисним рухом "Союз 90". Зараз Зелені представлені майже у всіх земельних парламентах, а у Баден-Вюртемберзі на півдні Німеччини їхній представник багато років очолює земельний уряд.

Меркель і Бербок - канцлерка, що іде та майбутня канцлерка?

Найуспішнішим із "реалос" на федеральному рівні досі був Йошка Фішер (Joschka Fischer), який очолював з 1998 по 2005 роки МЗС ФРН в уряді соціал-демократів (СДПН) і Зелених на чолі з Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder). Після 16 років опозиції зараз у Зелених є шанс не тільки знову увійти до складу нового федерального уряду в ролі молодшого партнера, але і вперше очолити його. Оглядачі пов'язують це значною мірою з особистостями співголів, Бербок і Габека. За час їхнього керівництва рейтинг партії зріс в два з половиною рази - з 8,9 відсотка на виборах до Бундестагу у 2017 році до 20-23 відсотків в квітні 2021 року. Зелені фактично стали головною лівоцентристською партією Німеччини, відсунувши на друге місце СДПН.

Обидва лідери партії харизматичні і уникають радикальних заяв, які відштовхнули частину виборців на минулих виборах. Обидва вважалися потенційними претендентами на посаду канцлера, хоча у більш досвідченого 51-річного Габека, який раніше очолював міністерство екології в землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі ФРН, рейтинг довгий час був вищим, ніж у 40-річної Бербок, яка є депутаткою Бундестагу, але в органах влади не працювала. До середини квітня Бербок змогла майже наздогнати Габека за рівнем підтримки. Деякі оглядачі вважають, що не останню роль зіграло те, що Бербок - жінка, а боротьба за права жінок і гендерна рівність - теж одна з центральних тем Зелених. Аргументом на її користь називали і те, що, оскільки більшість партій висунули в канцлери чоловіків, Зеленим не залишилося іншого вибору.

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Спортсменка і експертка з міжнародної політики

Анналена Бербок народилася в 1980 році і виросла в селі неподалік від Ганновера, столиці Нижньої Саксонії. Батько - інженер, мати - вихователька. В юнацтві вона професійно займалася спортом і тричі завойовувала бронзу на національних першостях зі стрибків на батуті. У 16-річному віці Бербок в межах шкільного обміну рік прожила в США, а університетську освіту отримала в Гамбурзі, де вивчала політологію та публічне право. Крім того, вона отримала диплом магістра міжнародного права в Лондонській школі економіки. На початку кар'єри Бербок деякий час працювала позаштатною співробітницею ганноверської газети, а згодом очолювала в Брюсселі офіс депутатки Європарламенту, яка, серед іншого, опікувалася відносинами з колишніми радянськими республіками: Україною, Молдовою і Білоруссю.

Бербок і Габек на з'їзді в Ганновері, 2018 рік

Бербок вступила у партію в 2005 році. Займалася європейською політикою, а відтак очолила земельний осередок Зелених в Бранденбурзі, де вона живе разом з чоловіком і двома доньками. З 2013 року Бербок - депутатка Бундестагу. Вона курирує політику, пов'язану зі змінами клімату, а також питання східних земель Німеччини. Крім цього, входить до комітетів з економіки та енергетики та у справах Євросоюзу.

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"Королева ток-шоу" і противниця "Північного потоку-2"

Бербок, яку спершу мало хто знав, швидко стала обличчям Зелених - вона часто з'являлась і емоційно виступала на телебаченні. Через частоту появ деякі ЗМІ називали її "королевою ток-шоу".

Боротьба зі зміною клімату для неї - одна з центральних тем. Відомо, що Бербок виступає за прискорення темпів відмови від вугільної енергетики, який запланований в ФРН на 2038 рік, і за введення обмеження швидкості на всіх німецьких автобанах (130 кілометрів на годину).

У зовнішній політиці у Бербок репутація жорсткої критикині дій Росії в Україні. Вона також виступає проти завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". "Цей газопровід протидіє геостратегічним інтересам європейців, він чітко спрямований проти України, суперечить європейським цілям щодо захисту клімату і всім санкціям ЄС проти Росії, і тому це абсолютно фатальний проєкт", - сказала Бербок в лютому 2021 року в інтерв'ю телеканалу ARD. За рік до цього на полях Мюнхенської конференції з безпеки Бербок в інтерв'ю DW висловилася за збереження санкцій проти Росії через Україну. "Санкції можуть бути послаблені тільки тоді, коли будуть зрушення в мирному процесі", - сказала тоді Бербок.

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Не найпопулярніша

Знання і розуміння зовнішньої політики можуть стати в нагоді Бербок, навіть якщо вона стане не канцлеркою, а міністеркою закордонних справ, як свого часу Йошка Фішер. Фішер, який в юності брав участь у вуличних сутичках з поліцією, на посаді міністра довго залишався найпопулярнішим німецьким політиком. У топ-10 найпопулярніших німецьких політиків станом на середину квітня Бербок - в середині списку.