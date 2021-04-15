 Путін прийняв запрошення Байдена виступити на кліматичному саміті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2021

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Новини

Путін прийняв запрошення Байдена виступити на кліматичному саміті

Президент Росії Володимир Путін виступить під час організованої США онлайн-зустрічі 22 квітня, повідомила пресслужба Кремля.

Президент РФ Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін виступить на ініційованому президентом США Джо Байденом саміті лідерів з питань клімату, який відбудеться 22 квітня у форматі відеоконференції, повідомила у понеділок, 19 квітня, пресслужба Кремля.

"Путін викладе підходи Росії в контексті налагодження широкого міжнародного співробітництва, спрямованого на подолання негативних наслідків глобальної зміни клімату", - вказується в заяві.

Напередодні в Кремлі повідомили, що рішення про участь Путіна у саміті буде ухвалено після того, як стануть відомі всі деталі цієї зустрічі. "На жаль, відповіді на ці питання ми почали отримувати тільки в останні дні, і нам потрібно їх ретельно проаналізувати перед тим, як буде ухвалено рішення про участь президента", - заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Віртуальний саміт з питань клімату

Віртуальний саміт з питань клімату, який організовують США, відбудетьсяе 22-23 квітня. На ньому також виступить голова КНР Сі Цзіньпін.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив боротьбу з глобальним потеплінням одним зі своїх головних пріоритетів. Його попередник Дональд Трамп у 2015 році вивів США з Паризької угоди із захисту клімату, перетворивши свою країну в аутсайдера в сфері політики щодо захисту клімату. Байден відразу після приходу до влади оголосив про відновлення участі США у Паризькій угоді.

Читайте також: Три країни запропонували прийняти саміт Байдена і Путіна

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