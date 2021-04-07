Джо Байден застеріг Володимира Путіна і запропонував зустрітися

Президент США Джо Байден у вівторок, 13 квітня, провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої сторони обговорили низку регіональних та глобальних питань, повідомили у Білому домі.

У повідомленні вказується на намір сторін продовжити діалог щодо стратегічної стабільності, який стосується питань контролю за озброєннями та нових проблем у сфері безпеки, ґрунтуючись на продовженні дії договору СНО-3.

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"Водночас президент Байден чітко дав зрозуміти, що США діятимуть рішуче, захищаючи свої національні інтереси у відповідь на такі дії Росії, як кібератаки та втручання у виборчі процеси", - зазначається у повідомленні.

Джо Байден у розмові наголосив на неослабній підтримці з боку США суверенітету та територіальної цілісності України. "Президент висловив наше занепокоєння нещодавнім посиленням військової присутності Росії в окупованому Криму та поблизу українського кордону та закликав Росію до деескалації", - наголошують у Білому домі.

Джо Байден у розмові також підкреслив намір будувати стабільні та передбачувані відносини з Росією, а також запропонував провести саміт у третій країні в найближчі місяці для обговорення всього спектру питань, що стосуються США та РФ.

Кремль каже про ініціативу з Вашингтона та "внутрішньоукраїнську кризу"

У повідомленні про розмову на сайті Кремля вказано, що вона відбулася за ініціативи американської сторони. Під час неї сторони детально обговорили "поточний стан російсько-американських відносин і деякі актуальні аспекти міжнародного порядку денного".

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У Кремлі кажуть, що обидва співрозмовники вказали на готовність до продовження діалогу з найважливіших напрямків глобальної безпеки, "що відповідало б інтересам не лише Росії та США, а й усієї світової спільноти". Джо Байден висловив також зацікавленість у нормалізації двосторонніх відносин та передбачуваної взаємодії з таких гострих проблем, як забезпечення стратегічної стабільності та контроль над озброєннями, іранська ядерна проблема, ситуація в Афганістані, глобальні зміни клімату, повідомила пресслужба Кремля.

"При обміні думками з внутрішньоукраїнської кризи Володимир Путін виклав підходи до політичного врегулювання, які базуються на мінському "Комплексі заходів", - стверджують у Кремлі.

Нагадаємо, посилення військової присутності Росії поблизу кордону з Україною викликало серйозне занепокоєння у Вашингтоні. Держсекретар США Ентоні Блінкен провів низку розмов з цього питання зі своїми європейськими колегами. Вашингтон вимагав від Москви пояснень щодо концентрації військ.

Дивитись відео 05:15 Поділитись Україна і НАТО: який сигнал Кулеба і Столтенберг послали Путіну (13.04.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3rxFI Україна і НАТО: який сигнал Кулеба і Столтенберг послали Путіну (13.04.2021)