США після Росії теж продовжили дію договору СНО-3

Адміністрація президента США Джо Байдена у середу, 3 лютого, повідомила про продовження дії Договору про стратегічні наступальні озброєння (Договір СНО-3) на п'ять років.

"Президент Байден пообіцяв американцям забезпечити безпеку від ядерної загрози шляхом відновлення лідируючої ролі США в галузі контролю над озброєннями і нерозповсюдження ядерної зброї. Сьогодні Сполучені Штати зробили перший крок до того, щоб здійснити цю обіцянку: ми продовжили договір СНО-3 з Російською Федерацією на п'ять років", - ідеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Читайте також: Росія подовжила на п'ять років дію договору СНО-3

МЗС РФ раніше повідомило, що Росія і США в середу обмінялися нотами про завершення внутрішніх процедур щодо продовження на п'ять років Договору про стратегічні наступальні озброєння, і відповідна угода набула чинності в цей же день.

НАТО вітає продовження договору СНО-3

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав це рішення США.

Читайте також: Вашингтон готовий завершити роботу над ядерною угодою з Росією

"Я вітаю продовження договору СНО-3 на п'ять років. Договір сприяє міжнародній стабільності і вкрай важливий для союзників по НАТО. Це - лише початок, а не кінець зусиль щодо подальшого посилення міжнародного контролю над озброєннями", - написав Столтенберг у Twitter.

Читайте також: Яких заходів вживатиме НАТО проти нових російських ракет

Договір СНО-3 був підписаний між РФ та США у 2010 році і набув чинності 5 лютого 2011 року. Якби сторони не домовилися про його подовження, дія договору завершилася б 5 лютого 2021 року. Договір передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників - до 700 одиниць, а також розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок - до 800 одиниць. Угода зобов'язує сторони обмінюватися інформацією про кількість боєголовок і носіїв.

Угода між США і РФ продовжує його дію без будь-яких змін і доповнень до 5 лютого 2026 року.