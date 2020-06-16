Яких заходів вживатиме НАТО проти нових російських ракет

Міністри оборони країн НАТО затвердили пакет політичних і військових заходів у відповідь на нарощування Росією свого ракетного арсеналу. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками засідання міністрів у середу, 17 червня, передає кореспондент DW.

"Сьогодні ми обговорили зростання російського широкого арсеналу ракет, які здатні нести ядерні боєголовки", - заявив генсек. Як приклад він навів прийняття РФ на озброєння ракет 9М729 та гіперзвукового бойового блока "Авангард", а також розробку ракети з ядерною силовою установкою "Буревестник". "Протягом багатьох років ми бачили безвідповідальну ядерну риторику Росії, спрямовану на залякування та погрожування державам-членам НАТО. Поведінка Росії дестабілізує та є небезпечною", - додав Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО не відповідатиме "дзеркально" на дії Росії. А саме, у Альянсу нема планів розгортати у Європі нові ракети наземного базування з ядерними боєголовками.

Чим НАТО стримуватиме російські ракети?

Які заходи передбачає пакет НАТО з оборони проти нових ракет РФ?

Ідеться про посилення протиракетної та протиповітряної оборони (ПРО та ППО). За словами Столтенберга, низка країн НАТО вже оголосила про "нові значні інвестиції" у системи ПРО Patriot виробництва американської компанії Raytheon і SAMP/T європейської Eurosam.

Крім того, країни Альянсу планують закуповувати більше новітніх систем звичайного озброєння. Йдеться, наприклад, про винищувачі п'ятого покоління, які вирізняються застосуванням стелс-технологій. Очевидно, що йдеться про американські літаки F-35.

Також НАТО адаптує свої навчання та розвідку з урахуванням нового арсеналу російських ракет.

Міністри оборони погодили також "додаткові кроки" для того, аби засоби ядерного стримування НАТО і надалі залишалися "безпечними, надійними та ефективними", заявив генсек. Цій темі у середу присвятили окреме засідання Групи ядерного планування НАТО. У чому полягатимуть ці кроки - таємна інформація. "Ядерне стримування НАТО - це найважливіша гарантія безпеки для Європи", - зауважив Столтенберг.

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За його словами, пакет включає й політичні ініціативи з контролю над озброєннями. Утім, деталей генсек не навів. У НАТО запевняють, що ухвалені заходи розроблені так, щоб не викликати нову гонку озброєнь. "Щонайменше, ми зробимо все можливе, аби запобігти новій гонці озброєнь", - пообіцяв генсек Альянсу.

Чи розміщуватимуть США нові системи ПРО у Європі?

У цілому в Альянсі наводять небагато конкретики щодо своїх планів. Постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон не відповіла прямо на запитання кореспондента DW, чи розгортатимуть США нові системи ПРО у Європі. Вона лиш відповіла, що якщо це і робитимуть, то лише за згодою країн, де ці установки розміщуватимуть.

"Це можуть бути і мобільні або ж морські системи стримування. Може бути багато шляхів стримати Росію. Я не думаю, що станом на зараз щось було чітко вирішено чи то Сполученими Штатами, чи то нашими європейськими союзниками", - уточнила посолка та додала, що США шукають можливості стримування Росії.

Про які нові російські ракети йдеться?

Приводом для ухвалення пакета заходів стало розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД) у 2019 році. Його ініціювали США, мотивуючи свій крок тим, що Росія вже кілька років не виконує умови договору, поставивши на озброєння ракету 9М729 (SSC-8 за класифікацією НАТО). На переконання Альянсу, її дальність перевищує дозволені ДРСМД межі. Москва наявність ракети визнає, але стверджує, що вона не порушує договір.

Занепокоєння НАТО ракетами середньої дальності викликано тим, що вони здатні за дуже короткий час уразити європейські міста. При цьому вони мобільні та їх легко сховати. Тому таке озброєння залишає мінімальні шанси підготуватися до атаки.

Утім, як повідомляла DW, проблема не лише у 9М729. Крім неї та вже згаданих "Авангарда" та "Буревестника", Альянсі турбують також крилаті ракети морського базування "Калібр", комплекси "Іскандер", гіперзвукові ракети "Кинжал".