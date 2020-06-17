НАТО посилить системи ППО та ПРО у відповідь на дії Росії

Міністри оборони країн НАТО у середу, 17 червня, на саміті ухвалили рішення посилити системи протиповітряної та протиракетної оборони Альянсу, щоб протистояти російській ядерній ракетній загрозі. Про це заявив глава Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми вирішили зміцнити загальні системи ППО і ПРО", - сказав він на пресконференції за підсумками першого дня консультацій міністрів оборони, наводячи заходи, вжиті для протистояння РФ і її ядерному арсеналу.

За словами Столтенберга, в тому, що стосується ядерної зброї, "поведінка Росії - дестабілізуюча і небезпечна".

Також глава НАТО наголосив, що деякі члени НАТО закуповують сучасне озброєння для модернізації своїх систем оборони. Зокрема, йдеться про американські зенітно-ракетні системи Patriot, передає агентство "Інтерфакс".

Читайте також: НАТО-2030: Альянс бере курс на своє посилення

Крім того, за його словами, країни НАТО закуповують, наприклад, бойові літаки п'ятого покоління.

Столтенберг вчергове заявив, що Альянс не збирається дзеркально реагувати на розгортання Росією нового озброєння. "Ми не прагнемо дзеркально відповідати Росії і не розміщуватимемо нові ядерні ракети наземного базування в Європі", - сказав генсек.

Як повідомлялося, про наміри країн-членів НАТО затвердити пакет заходів у відповідь на нарощування Росією свого ракетного арсеналу стало відомо 16 червня.

Читайте також: НАТО ухвалить пакет заходів проти нових російських ракет

Як повідомив генсек НАТО на пресконференції, розгортання Москвою ракет 9М729 (SSC-8 за класифікацією НАТО) призвело минулого року до розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД).

"З того часу, Росія продовжила модернізацію свого ракетного арсеналу, включно з гіперзвуковими озброєннями. Я очікую, що у відповідь на це міністри обороні погодять конкретний і збалансований пакет політичних і військових заходів", - заявляв Столтенберг 16 червня.