 Вашингтон готовий завершити роботу над ядерною угодою з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2020

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Новини

Вашингтон готовий завершити роботу над ядерною угодою з Росією

США готові завершити роботу над ядерною угодою з РФ після того, як Москва погодилася відмовитися від збільшення кількості своїх ядерних боєголовок.

Під час протесту у Берліні проти гонки ядерних озброєнь, архівне фото

Під час протесту у Берліні проти гонки ядерних озброєнь, архівне фото

Держдепартамент США у вівторок, 20 жовтня, заявив, що готовий завершити роботу над ядерною угодою з Росією. Сталося це після того, як Москва заявила, що не буде збільшувати кількість своїх ядерних боєголовок в обмін на аналогічне зобов'язання Вашингтона, передає агентство dpa.

"Ми високо цінуємо готовність Російської Федерації домогтися прогресу в питанні контролю над ядерними озброєннями", - йдеться в заяві речниці Держдепу Морган Ортагус.

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"Сполучені Штати готові негайно зустрітися, щоб завершити роботу над угодою. Ми сподіваємося, що Росія дасть своїм дипломатам повноваження, щоб зробити це", - йдеться в заяві Ортагус, поширеній Держдепартаментом США.

Раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на джерело в Адміністрації президента США повідомила, що сторони близькі до досягнення угоди. "Ми дуже, дуже близькі до угоди. Зараз, коли Росія погодилася на заморозку боєголовок, я не бачу причин, через які ми не зможемо доопрацювати питання, що залишилися в найближчі дні",- сказав співрозмовник видання.

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Раніше в жовтні Білий дім повідомив, що не буде погоджуватися на пропозицію РФ продовжити на рік договір СНО-3 без будь-яких умов. США пропонували продовжити договір за умови заморожування сторонами своїх ядерних арсеналів, нагадує агентство "Інтерфакс".

У вівторок в МЗС РФ заявили, що Росія готова "заморозити" кількість ядерних боєзарядів, якщо США погодяться продовжити на рік дію Договору про стратегічні і наступальні озброєння (ДСНО).

ДСНО, або СНО-3, - договір РФ і США про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь. Його дія завершується 5 лютого 2021 року.

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