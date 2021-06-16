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СНО-3

СНО-3 – двостороння російсько-американька угода про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СНО-3".

Договір між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки про заходи з подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь – такою є повна назва договору СНО-3. Ця угода була підписана 2010 року й набула чинності 5 лютого 2011 року. Договір передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників - до 700 одиниць, а також розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок - до 800 одиниць. Угода зобов'язує сторони обмінюватися інформацією про кількість боєголовок і носіїв. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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