Росія подовжила на п'ять років дію договору СНО-3

Обидві палати парламенту Росії - Держдума та Рада Федерації - у середу, 27 січня, ратифікували угоду зі США про подовження дії договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3). Дію договору подовжено на п'ять років - до 5 лютого 2026 року. Угодою в цьому випадку є обмін нотами про досягнення відповідної домовленості між Росією та США, що відбувся напередодні. Закон про ратифікацію набуде чинності з дня офіційної публікації.

Як повідомляє пресслужба Кремля, президенти Росії Володимир Путін та США Джо Байден привітали в телефонній розмові обмін нотами. "У найближчі дні сторони завершать усі необхідні процедури, що забезпечують подальше функціонування цього важливого міжнародно-правового механізму взаємного обмеження ракетно-ядерних арсеналів", - йдеться в повідомленні.

Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) був підписаний між РФ та США у 2010 році і набув чинності 5 лютого 2011 року. Якби сторони не домовилися про його подовження, дія договору завершилася б 5 лютого 2021 року. Договір передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників - до 700 одиниць, а також розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок - до 800 одиниць. Угода зобов'язує сторони обмінюватися інформацією про кількість боєголовок і носіїв.