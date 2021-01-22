Джо Байден провів з Володимиром Путіним першу телефонну розмову

Президент США Джо Байден провів у вівторок, 26 січня, свою першу телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляється на сайті Білого дому, президенти обговорили готовність обох країн продовжити дію договору про обмеження стратегічного наступального озброєння (СНО-3) на п'ять років. Також під час розмови Байден підтвердив підтримку США суверенітету України. Крім цього, він підняв інші питання, які викликають занепокоєння у США, серед яких повідомлення про те, що Росія призначила винагороду за вбивство солдатів США в Афганістані, втручання у вибори в США в 2020 році, отруєння Олексія Навального і хакерські атаки на компанію SolarWinds.

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У Білому домі наголошують, президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати діятимуть рішуче на захист своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди США або їхнім союзникам.

Між тим на порталі президента РФ повідомляється, що під час розмови Путіна з Байденом обговорювалися питання "одностороннього виходу США з Договору з відкритого неба", проблематика збереження Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, "внутрішньоукраїнське врегулювання", а також російська ініціатива про проведення саміту постійних членів Радбезу ООН.

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Також на сайті Кремля зазначається повідомляється, що під час розмови Путін привітав Байдена з початком роботи на посаді президента США і зазначив, що нормалізація відносин між Росією і США відповідала б інтересам обох країн.

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