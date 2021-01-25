 Меркель та Байден домовилися про співпрацю в подоланні пандемії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2021

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Новини

Меркель та Байден домовилися про співпрацю в подоланні пандемії

Канцлерка ФРН Анґела Меркель та президент США Джо Байден провели телефонну розмову, під час якої домовилися про співпрацю в подоланні пандемії COVID-19 та в інших сферах.

Джо Байден та Анґела Меркель під час зустрічі у Берліні в 2013 році

Джо Байден та Анґела Меркель під час зустрічі у Берліні в 2013 році

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент США Джо Байден у понеділок, 25 січня, провели телефонну розмову - першу, відколи Байден обійняв посаду глави держави.

Під час розмови Меркель привітала Байдена з інавгурацією та запевнила американського президента в готовності Німеччини "взяти на себе відповідальність" у вирішенні спільно з партнерами світових проблем, зокрема пандемії COVID-19. Канцлерка також привітала повернення США до Паризької кліматичної угоди та ВООЗ, відзначив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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У свою чергу в Білому домі повідомили, що Байден у розмові заявив про прагнення "поглибити" відносини між США та Німеччиною, а також вдихнути нове життя в трансатлантичні зв'язки. За повідомленнями обох сторін, президент США та канцлерка ФРН також обговорили ситуацію в Україні, Росії, Китаї, Афганістані та Ірані. Анґела Меркель запросила Джо Байдена відвідати Німеччину, коли це стане можливим після подолання пандемії COVID-19.

Нагадаємо, що 20 січня Джо Байден вступив на посаду президента США. Відтоді він уже провів телефонні розмови з лідерами Канади, Мексики, Великобританії та Франції.

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    Автор: Валерій Сааков


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