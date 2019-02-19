Перші укази Байдена. Як у США реагують на захист клімату

На енергетичну галузь США зі зміною влади в Білому домі очікують великі зміни. Одним з перших указів нового президента Джо Байдена стало повернення Сполучених Штатів до Паризької кліматичної угоди. "Революція чистої енергії" Байдена до 2050 року повинна перевести американську економіку на використання енергії з відновлюваних джерел і знизити до нуля шкідливі викиди в атмосферу.

Байден виступає на захист клімату. Що думають американці

Подібні перспективи турбують багатьох американців, зайнятих видобутком вугілля, нафти і газу. Серед них і завсідники бару The Office. Так його назвав Джим Клейтон, який побажав не називати своє справжнє ім'я. Він, відпрацювавши 22 роки у вугільному кар'єрі, вирішив змінити сферу діяльності і викупив бар у його колишнього власника. Ще до придбання Клейтон полюбив розташований неподалік від кар'єру заклад, перетворивши його в свій імпровізований офіс.

Джим Клейтон, власник бару The Office

Цей придорожній бар розташований в штаті Вайомінг на північ від містечка Джіллетт - громади з населенням близько 20 тисяч жителів, що називає себе енергетичної столицею США. У минулому близько 40 відсотків усієї електроенергії в країні вироблялося з добутих тут енергоносіїв. Мерка Джіллетта називає енергетичні компанії економічною опорою містечка. За її словами, мешканці Джіллетта й досі пишаються тим, що завдяки їм у домівках по всій країні є світло.

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Епоха вугілля закінчується і в США

Що чекає на них у майбутньому? "Майбутнє виглядає похмуро", - говорить Клейтон і показує великим пальцем вниз. Робітників, які збираються в барі, постійно хвилює одна тема - якщо ціни на енергоносії не виростуть, їм буде важко вижити.

"Ласкаво просимо до Джіллетта", - плакат на в'їзді у місто

У вугілля з Вайомінгу багато переваг. Зокрема, воно залягає майже на поверхні, тому його легко і дешево добувати. І хоча його енергетична цінність нижче, ніж у вугілля з Аппалачів, при його згорянні в атмосферу викидається менше вуглекислого газу і сірки. У 70-ті роки минулого століття Джіллетт пережив справжній бум через розширення вуглевидобутку - люди переїжджали в містечко, що обіцяло їм хороші і стабільні заробітки.

Сьогодні все ще важко повірити в те, що вугільна промисловість занепадає. У Вайомінгу й досі щосекунди видобувається 12 тонн вугілля. Однак число зайнятих у штаті в цій галузі за останні 10 років знизилося з 7000 до 4500 осіб. За даними Управління енергетичної інформації США, в 2019 році обсяг електроенергії, виробленої з вугілля, був найнижчим в країні за останні 45 років. Багато шахт закриваються.

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Дев'ять років на боротьбу з наслідками зміни клімату

Конкуренцію вугіллю складає дешевший газ. На додачу до цього в останні роки в США знизилася потреба в енергії через м'якіший клімат. А в минулому і нинішньому році економіка США споживає менше енергії через пандемію COVID-19.

Вугільний кар'єр Eagle Butte Mine у штаті Вайомінг

У нового президента США Джо Байдена далекосяжні плани у сфері енергетики - в найближчі десять років він планує інвестувати 1,7 трильйона доларів в реформування галузі. "Сильний тиск на нас чинить зелена енергетика, яку субсидує уряд", - говорить Тревіс Деті, голова Об'єднання вугледобувних підприємств Вайомінгу. У нього мало надій на перспективи вугілля в майбутньому.

За даними Всесвітньої ради захисту клімату (IPCC), залишилося дев'ять років на те, аби запобігти найгіршим наслідкам зміни клімату, нагадує Джо Байден на своєму сайті і зазначає, що "не можна втрачати час". Тож у перший день свого президентства він підписав указ про повернення США до Паризької кліматичної угоди.

Фермер Рік Грант перед своїми вітрогенераторами

"Зелена енергетика" замість видобутку вугілля

За іронією долі досить вдалим місцем для розвитку альтернативної енергетики в США є штат, який в минулі десятиліття жив за рахунок видобутку вуглеводнів - Вайомінг. В регіоні розташовані кілька гірських хребтів і плато. Через ці особливості місцевого рельєфу тут є природні воронкоподібні долини, в яких постійно дме вітер - настільки сильний, що в деяких місцях дерева виростають з нахилом на схід.

Фермер Рік Грант вже багато років тому зробив ставку на "зелену енергетику". Його сім'я чотири покоління займається скотарством у Вайомінгу. За його словами, через вітер фермери завжди несли додаткові витрати, тепер прийшов час заробляти гроші на вітряках.

На території його ферми стоять три невеликих дерев'яних будинки: його прадіда, діда і батька. Осторонь від них, на іншому березі струмка, Грант будує свій триповерховий будинок. Він сплатив за будівництво не з доходів від розведення худоби - з 2007 року фермер інвестує в альтернативну енергетику.

Зараз на землях Гранта встановлено 15 вітряних генераторів. За його словами, зміни принесли добробут його сім'ї, дали можливість залишитися жити тут і зберегти сімейне підприємство. Однак рішення вкластися в енергетику зроблено не через зміни клімату, наголошує Грант.

Що думають американці про альтернативну енергетику

У Вайомінгу є і великі вітропарки. Так, компанія мільярдера Уоррена Баффета PacifiCorp встановила 158 вітряків на території колишньої шахти Гленрок. Але поки Вайомінг займає лише 16 місце серед штатів США за рівнем розвитку вітряної енергетики.

Клейтон не вірить в успіх альтернативних джерел енергії. "Ці вітряки нікого не врятують в нашій країні. Вони виробляють занадто мало енергії і не окупають себе", - вважає він. За словами власника бару, з їхньою допомогою неможливо побудувати дорогу чи відправити літак через океан. "Нам слід було повернутися до розвитку атомної енергетики, ніж рухатися в нинішньому напрямку", - говорить він.

Хоча у Вашингтоні вже дме вітер змін, у Вайомінгу його поки відчули не усі.