Байден скасував резонансні рішення Трампа

Новий президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у середу, 20 січня, відразу після своєї інавгурації підписав 15 указів і дві директиви.

Зокрема, він ініціював повернення США до Паризької кліматичної угоди. Згідно з умовами, країна офіційно долучиться до цієї угоди через 30 днів.

Також новий президент США доручив уряду зупинити процес виходу Сполучених Штатів з Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), розпочатий адміністрацією Дональда Трампа.

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Крім того, Байден скасував заборону в'їжджати до США громадянам низки країн, переважна більшість населення яких - мусульмани. Ще він припинив дію надзвичайної ситуації, яку Трамп оголосив на кордоні з Мексикою у 2018 році, щоб перенаправити мільярди доларів з міністерства оборони на будівництво стіни. Також буде призупинено будівництво самої стіни.

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Додатково Байден запровадив носіння захисних масок та дотримання дистанції у всіх федеральних будівлях, на всіх федеральних територіях і всіма федеральними службовцями. У соцмережі Twitter він наголосив, що носіння масок є "патріотичним актом", який може врятувати численні життя.

Як повідомлялося, 20 січня відбулася інавгурація 46-ого президента США Джо Байдена у Вашингтоні. Він запевнив, що за правління його адміністрації США знову "повернуться до світу", а також додав, що США знову можуть стати провідною силою в ім'я добра в світі.

Дональд Трамп не був присутній на ній. Він став першим президентом США за більш ніж 150 років, котрий не брав участі в інавгурації свого наступника.

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Інавгурація Джо Байдена: як це було Джо Байден: 46-й президент США Демократ Джо Байден став 46-м президентом США. Він - найстаріший президент країни в історії - на момент вступу на посаду Байдену виповнилося 78 років. Він став переможцем проведених 3 листопада 2020 року президентських виборів, де за нього проголосували понад 81 мільйон американців, а за його суперника Дональда Трампа - приблизно на сім мільйонів менше.

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