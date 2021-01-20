Байден скасував резонансні рішення Трампа

Новий президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у середу, 20 січня, відразу після своєї інавгурації підписав 15 указів і дві директиви.
Зокрема, він ініціював повернення США до Паризької кліматичної угоди. Згідно з умовами, країна офіційно долучиться до цієї угоди через 30 днів.
Також новий президент США доручив уряду зупинити процес виходу Сполучених Штатів з Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), розпочатий адміністрацією Дональда Трампа.
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Крім того, Байден скасував заборону в'їжджати до США громадянам низки країн, переважна більшість населення яких - мусульмани. Ще він припинив дію надзвичайної ситуації, яку Трамп оголосив на кордоні з Мексикою у 2018 році, щоб перенаправити мільярди доларів з міністерства оборони на будівництво стіни. Також буде призупинено будівництво самої стіни.
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Додатково Байден запровадив носіння захисних масок та дотримання дистанції у всіх федеральних будівлях, на всіх федеральних територіях і всіма федеральними службовцями. У соцмережі Twitter він наголосив, що носіння масок є "патріотичним актом", який може врятувати численні життя.
Як повідомлялося, 20 січня відбулася інавгурація 46-ого президента США Джо Байдена у Вашингтоні. Він запевнив, що за правління його адміністрації США знову "повернуться до світу", а також додав, що США знову можуть стати провідною силою в ім'я добра в світі.
Дональд Трамп не був присутній на ній. Він став першим президентом США за більш ніж 150 років, котрий не брав участі в інавгурації свого наступника.
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Інавгурація Джо Байдена: як це було
Джо Байден: 46-й президент США
Демократ Джо Байден став 46-м президентом США. Він - найстаріший президент країни в історії - на момент вступу на посаду Байдену виповнилося 78 років. Він став переможцем проведених 3 листопада 2020 року президентських виборів, де за нього проголосували понад 81 мільйон американців, а за його суперника Дональда Трампа - приблизно на сім мільйонів менше.
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Інавгурація Джо Байдена: як це було
Камала Харріс - перша жінка-віцепрезидентка США
Разом з Байденом присягу віцепрезидентки США склала й Камала Харріс. Вона стала першою жінкою в історії США на цій посаді. Свого часу Харріс стала другою чорношкірою жінкою, яку обрали в Сенат США в січні 2017 року.
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Інавгурація Джо Байдена: як це було
Колишній шеф привітав з президентством
На церемонії інавгурації Байдена був присутній і його колишній шеф - експрезидент США Барак Обама, в якого Байден був віцепрезидентом.
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Інавгурація Джо Байдена: як це було
Гімн США у виконанні Леді Гаги
На церемонії інавгурації президента США традиційно пролунав гімн країни. Цього разу його виконала відома попзірка Леді Гага.
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Інавгурація Джо Байдена: як це було
Пандемію ніхто не скасовував
З огляду на нинішню пандемію COVID-19 учасникам і гостям церемонії інавгурації довелося дотримуватися жорстких протиепідемічних заходів, зокрема носіння захисних масок, а також мінімальної дистанції.
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Інавгурація Джо Байдена: як це було
Без підтримки широких мас
Так само через пандемію замість кількасот тисяч людей, котрі традиційно збираються на площі перед Капітолієм, на майдані між Капітолієм і меморіалом Лінкольна було встановлено майже 200 тисяч прапорів, що символізують людей, котрі не змогли прийти.
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Інавгурація Джо Байдена: як це було
Джордж Буш-молодший був серед гостей інавгурації
Експрезидент-республіканець Джордж Буш-молодший, на відміну від свого однопартійця Дональда Трампа, приїхав на церемонію вступу Джо Байдена на посаду. Крім нього, на церемонії також були присутні два колишні президента-демократи - Білл Клінтон і Барак Обама.
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Інавгурація Джо Байдена: як це було
Заклик до миру й єдності
У своїй промові після церемонії інавгурації Байден закликав американців до єдності й миру та припинення "нецивілізованої війни" задля "зцілення душі Америки".
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Інавгурація Джо Байдена: як це було
Нова господарка Білого дому
Разом з Джо Байденом у Білий дім зайде й нова перша леді - його дружина Джилл. Її попередниця Меланія Трамп залишила Білий дім зранку 20 січня.
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Інавгурація Джо Байдена: як це було
Трампи у Флориді
У момент, коли розпочалася інавгурація Джо Байдена, його попередник Дональд Трамп разом з дружиною Меланією прибув у свою резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді. Він таким чином зламав традицію і став першим президентом США за більш ніж 130 років, котрий не взяв участі в церемонії інавгурації свого наступника.
Автор: Валерій Сааков