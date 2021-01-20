 Байден скасував резонансні рішення Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2021

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Новини

Байден скасував резонансні рішення Трампа

Джо Байден підписав свої перші 15 президентських указів, частина яких скасовує рішення Дональда Трампа. Він ініціював повернення США до Паризької кліматичної угоди і зупинив вихід країни з ВООЗ.

Новий президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписує укази

Новий президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписує укази

Новий президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у середу, 20 січня, відразу після своєї інавгурації підписав 15 указів і дві директиви.

Зокрема, він ініціював повернення США до Паризької кліматичної угоди. Згідно з умовами, країна офіційно долучиться до цієї угоди через 30 днів.

Також новий президент США доручив уряду зупинити процес виходу Сполучених Штатів з Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), розпочатий адміністрацією Дональда Трампа. 

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Крім того, Байден скасував заборону в'їжджати до США громадянам низки країн, переважна більшість населення яких - мусульмани. Ще він припинив дію надзвичайної ситуації, яку Трамп оголосив на кордоні з Мексикою у 2018 році, щоб перенаправити мільярди доларів з міністерства оборони на будівництво стіни. Також буде призупинено будівництво самої стіни.

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Додатково Байден запровадив носіння захисних масок та дотримання дистанції у всіх федеральних будівлях, на всіх федеральних територіях і всіма федеральними службовцями. У соцмережі Twitter він наголосив, що носіння масок є "патріотичним актом", який може врятувати численні життя.

Як повідомлялося, 20 січня відбулася інавгурація 46-ого президента США Джо Байдена у Вашингтоні. Він запевнив, що за правління його адміністрації США знову "повернуться до світу", а також додав, що США знову можуть стати провідною силою в ім'я добра в світі.

Дональд Трамп не був присутній на ній. Він став першим президентом США за більш ніж 150 років, котрий не брав участі в інавгурації свого наступника.

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    Автор: Валерій Сааков


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