 Інавгурація без попередника: в історії США це вже було | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 20.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

Інавгурація без попередника: в історії США це вже було

Дональд Трамп попередив, що не має наміру бути присутнім на церемонії інавгурації нового президента США. Таке стається у США не вперше. Екскурс у минуле з DW.

Інавгурація Джо Байдена відбудеться переважно в режимі онлайн

Інавгурація Джо Байдена відбудеться переважно в режимі онлайн

"Інавгурація в традиційному розумінні - це мирна церемонія передачі влади", - пояснює німецький експерт з історії США з Ерфуртського університету Юрґен Марчукат (Jürgen Martschukat). Протягом понад двох століть існування традиції в церемонії змінилося майже все, крім слів самої клятви.

Особлива інавгурація Джо Байдена

Одним із символів мирної передачі президентської влади з часів першого президента США Джорджа Вашингтона, інавгурація якого відбулася 30 квітня 1789 року, і досі є присутність обох президентів: нового, який обіймає посаду, і попереднього, який передає свої повноваження. Участь президента, який іде, в урочистій церемонії інавгурації вважається важливим сигналом примирення, особливо після передвиборної кампанії, але далеко не обов'язковим: новий президент може скласти присягу й за відсутності попередника. Чинний президент США Дональд Трамп уже неодноразово заявляв, що не має наміру бути присутнім на церемонії вступу на посаду Джо Байдена. Таким чином Трамп, звісно, перерве тривалу традицію, але станеться це не вперше. Інавгурація 46-го президента США і без того буде особливою. Через пандемію і побоювання нових безладів церемонія, як і багато заходів останнім часом, переважно відбудеться в режимі онлайн.

Дональд Трамп залишив Білий дім

Дональд Трамп залишив Білий дім

Інавгурація без попередника

Але повернімося до історії. Томас Джефферсон склав присягу 4 березня 1801 року. Джон Адамс, який програв на виборах і мав складні стосунки з новим президентом, на церемонію інавгурації не прийшов. Утім, на інавгурації третього президента США Томаса Джефферсона вперше прозвучала музика у виконанні оркестру Корпусу морської піхоти США - традиційно він грає донині.

Обстановка, в якій відбудеться інавгурація Джо Байдена, нагадує німецькому історику інавгурацію 18-го президента США Улісса Гранта. Він склав присягу, змінивши Ендрю Джонсона, у 1869 році. Ще до інавгурації Грант дав зрозуміти, що не бажає їхати в одному екіпажі з Джонсоном. Президент Джонсон, який ішов з посади, не був присутній на інавгурації. Зараз, як і тоді, це було показником розколу.

Інавгурація за відсутності президента, який складає свої повноваження, відбувалася не лише через конфлікти під час передвиборної кампанії. Так, 22 листопада 1963 року Ліндон Джонсон склав присягу на борту президентського літака. Це була екстраординарна ситуація після вбивства президента Джона Кеннеді. Поруч із новим президентом стояла колишня перша леді Жаклін Кеннеді. На її костюмі від Chanel іще були краплі крові її загиблого чоловіка.

Ліндон Джонсон приймав присягу в літаку після вбивства Джона Кеннеді

Ліндон Джонсон приймав присягу в літаку після вбивства Джона Кеннеді

Інший випадок, коли президент не був присутній на інавгурації нового глави держави, стався 8 серпня 1974 року. Річард Ніксон оголосив про свій відхід на телебаченні і після своєї відставки через вотергейтський скандал не був присутній на інавгурації президента США Джеральда Форда.

Як зазначає історик Юрґен Марчукат в інтерв'ю DW, розкол усередині країни, несумісність президента, що йде, та нового господаря Білого дому особливо яскраво проявлялися починаючи з 1970-х років. Правління Трампа, на думку історика, - це результат тривалого і затяжного конфлікту між різними політичними силами, між переможцями та переможеними, між містом та селом. І ці конфлікти посилювались разом з глобалізацією. "Ми надто довго це ігнорували", - каже історик.

Конфлікт Півночі та Півдня - рана минулого

Президент США Авраам Лінкольн прославився тим, що поклав край громадянській війні між Північчю та Півднем, зумівши відвернути розкол країни, а також досягнув скасування рабства. 1865 року, одразу ж після завершення громадянської війни, він звернувся в своїй інавгураційній промові до американців та закликав їх "вилікувати рани" країни, що відновлюється після кривавої війни. Утім, до капітуляції Конфедеративних Штатів Америки Лінкольн не дожив: він був убитий за п'ять днів після завершення війни. Громадянська війна, якій він зумів покласти край, почалася через рабство. Однак расизм розколює країну й донині, вважає історик Марчукат. Расизм є головною причиною політичних протистоянь в Америці.

Зміни настали в 21-му столітті разом із Бараком Обамою, який утілив нові надії. Майже два мільйони людей захотіли стати свідками історичної події, коли 20 січня 2009 року вперше в історії Америки президентом став афроамериканець. Знову звучала музика оркестру Корпусу морської піхоти США, але американська співачка Арета Франклін, яка виступала на інавгурації трьох президентів, обрала для інавгурації Барака Обами американську патріотичну пісню "My Country, 'Tis of Thee".

Майже два мільйони люди прийшли подивитися на першу інавгурацію Барака Обами

Майже два мільйони люди прийшли подивитися на першу інавгурацію Барака Обами

"У цій пісні йдеться про свободу, про право прагнути бути щасливим, - нагадує німецький історик. - Ці обіцянки були дані всім людям, але цими правами був наділений далеко не кожен". Цей конфлікт триває усю історію Америки, і останніми роками ми спостерігали його кульмінацію, пояснює Юрґен Марчукат.

Чотири роки тому Дональд Трамп завершив свою інавгураційну промову словами: "Разом ми знову зробиму Америку сильною. Ми знову зробимо Америку багатою. Ми знову зробимо Америку гордою. Ми знову забезпечимо її безпеку. І так, ми знову зробимо Америку величною". Тепер естафету переймає Джо Байден, аби виконати ці обіцянки, йдучи своїм шляхом.

  • Девіз Америка об'єднана

    Як США готуються до інавгурації Джо Байдена

    Гасло "Америка об'єднана"

    Інавгурація Джо Байдена відбуватиметься під гаслом "Америка об'єднана". Обраний президент-демократ прагне об'єднати глибоко розділену країну та подолати політичні протиріччя. Імовірно, це також стане центральною темою його інавгураційної промови.

  • Інавгурація Джо Байдена відбудеться без Дональда Трампа

    Як США готуються до інавгурації Джо Байдена

    Без Дональда Трампа

    Присутність чинного президента - один із символів мирної передачі влади під час інавгурації в США. Однак Дональд Трамп приходити на церемонію не збирається. Утім, це не перший випадок в історії країни. Під час інавгурації третього президента США Томаса Джефферсона переможений Джон Адам теж не був присутній. Востаннє чинний президент сплановано проігнорував інавгурацію наступника 1869 року.

  • Колишні президенти США на церемонії

    Як США готуються до інавгурації Джо Байдена

    Колишні президенти на церемонії

    На відміну від Трампа, троє інших живих колишніх президентів США візьмуть участь в інавгурації Джо Байдена. Це демократи Білл Клінтон (праворуч) та Барак Обама (ліворуч), а також республіканець Джордж Буш (у центрі). Замість Трампа на інавгурації Байдена буде присутній чинний віцепрезидент США Майк Пенс.

  • Прапорці замість глядачів

    Як США готуються до інавгурації Джо Байдена

    Прапорці замість глядачів

    Через пандемію було вирішено відмовитися від присутності великої кількості людей під час інавгурації. Замість цього на бульварі перед Капітолієм, де зазвичай збираються глядачі, розмістили 191,5 тисячі прапорців США, які мають символізувати тих, хто не зміг приїхати на церемонію.

  • Площа перед Капітолієм

    Як США готуються до інавгурації Джо Байдена

    Інавгурація на тлі пандемії

    Джо Байден складатиме присягу як 46-й президент США за особливих обставин, коли у світі лютує пандемія коронавірусної хвороби COVID-19. Це одна з причин, чому церемонія великою мірою відбуватиметься в режимі онлайн, як і багато інших заходів останнім часом.

  • Посилені заходи безпеки

    Як США готуються до інавгурації Джо Байдена

    Посилені заходи безпеки

    Після штурму Капітолія прихильниками Дональда Трампа 6 січня було вирішено посилити заходи безпеки під час інавгурації Джо Байдена. Окрім тисяч поліцейських, охороняти порядок будуть понад 20 тисяч бійців Національної гвардії США. Це більше, ніж солдатів, які служать в Афганістані та Іраку. Перед Капітолієм виставлені високі металеві паркани, а в місті з'явилися два кордони безпеки.

  • Леді Гага

    Як США готуються до інавгурації Джо Байдена

    Супер-зірки на сцені

    Музичний супровід інавгурації забезпечуватимуть зірки американської поп-сцени на кшталт Леді Гаги (на фото), яка має виконати національний гімн США. Запланований також виступ Дженніфер Лопес. Під час виборів вона відкрито підтримувала Байдена. На інавгурації будуть присутні також інші зірки, серед яких кіноактор Том Хенкс, а також композитор і драматург Лін-Мануель Міранда.

  • Присяга на Біблії

    Як США готуються до інавгурації Джо Байдена

    Присяга на Біблії

    Джо Байден - другий в історії США президент-католик після Джона Кеннеді - складатиме присягу на Біблії. І хоч так робили майже всі його попередники, багато нерелігійних американців, кількість яких щороку зростає, критикують наявність релігійних елементів у церемонії. Тим більше що конституція США їх не передбачає. Критики вважають, що присяга на конституції була би кращим варіантом.

  • Джо Байден

    Як США готуються до інавгурації Джо Байдена

    Перші укази

    Одразу ж після інавгурації Байден планує підписати кілька декретів, якими будуть скасовані рішення Трампа. Серед них, зокрема, декрет про повернення США до Паризької кліматичної угоди, а також указ про обов'язкове носіння масок у федеральних будівлях і під час подорожей через кордони штатів. Також має бути знято заборону на в'їзд до США людей із країн, які населяють переважно мусульмани.

    Автор: Данило Білик


DW.COM

Дональд Трамп виступив з прощальною промовою

Трамп заявив, що молиться за "успіх нової адміністрації для гарантування безпеки і процвітання Америки", при цьому жодного разу не згадав імені свого наступника Джо Байдена.  

Байден скасує низку резонансних рішень Трампа відразу після інавгурації

Джо Байден президентським указом припинить процес виходу США із ВООЗ і знову приєднає Вашингтон до Паризької кліматичної угоди. Плани перших майбутніх кроків Байдена на посаді президента оприлюдила його команда.  

Також за темою

No comment: Джо Байден склав присягу президента США (20.01.2021) 20.01.2021

У Вашингтоні склали присягу президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Харріс. Церемонія відбулася за безпрецедентних заходів безпеки.

USA Washington | Amtseinführung: Joe Biden

Джо Байден склав присягу президента США 20.01.2021

У Вашингтоні склали присягу президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Харріс. Попередник Байдена Дональд Трамп знехтував інавгурацією свого наступника.

USA Washington | Tag der Inauguration Biden | Donald Trump, scheidender Präsident

Дональд Трамп залишив Білий дім 20.01.2021

Гелікоптером Дональда Трампа та його дружину Меланію доправили до бази військово-повітряних сил США, звідки він вилетить до Флориди. Трамп став першим президентом за понад століття, що знехтував інавгурацією наступника.

Реклама

Відео

Як турецький музикант став сенсацією в інтернеті (18.01.2021)

Можливо, ви бачили відео, на якому кішка рухається в такт "Фінської польки". Воно стало одним з найпопулярніших мемів 2020 року. Знайомтеся з людиною, яка стоїть за цим вірусним відео: турецький музикант Білал Гьореген. Вмикайте звук!  

Тест на вагітність - без шкоди для довкілля (18.01.2021)

Щороку жінки в Європі використовують щонайменше 5 мільйонів тестів на вагітність. Завдяки винаходу німецької студентки можна уникнути сотень тонн зайвих пластикових відходів. Дивіться, як саме.  

Фотогалерея

Свята в Німеччині під час пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

Більшість різдвяних ярмарків у ФРН цього року не відкрилась. Попри святкові вогні панує дивна для цього часу атмосфера.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  