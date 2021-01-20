 Дональд Трамп виступив з прощальною промовою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2021

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Новини

Дональд Трамп виступив з прощальною промовою

Трамп заявив, що молиться за "успіх нової адміністрації для гарантування безпеки і процвітання Америки", при цьому жодного разу не згадав імені свого наступника Джо Байдена.

Чинний президент США Дональд Трамп

Чинний президент США Дональд Трамп

Чинний президент США Дональд Трамп звернувся з прощальною промовою до американців. Він підсумував свій президентський термін і заявив, що молиться за "успіх нової адміністрації для забезпечення безпеки і процвітання Америки". Утім він жодного разу не згадав імені обраного президента Джо Байдена. Відео опублікували на каналі Білого дому в Youtube у вівторок, 19 січня.

У своїй промові Дональд Трамп зазначив, що пишається тим, що був "першим президентом США, який за останні десятиліття не почав жодної нової війни". "Ми побудували найбільшу економіку в історії світу", - стверджує чинний президент США.

Крім того, Дональд Трамп засудив політичне насильство і безлади в Капітолії. Він назвав це "атакою на все, що ми як американці цінуємо". При цьому він також звернувся до своїх прихильників і наголосив, що "рух, який ми почали, це тільки початок".

Майк Пенс не буде прощатися з Трампом

Віцепрезидент США Майк Пенс пропустить прощальний захід з нагоди відбуття Дональда Трампа з Вашингтона до Флориди. Це випливає з опублікованого розкладу Пенса. При цьому Пенс планує відвідати інавгурацію Джо Байдена.

Як повідомлялося, Дональд Трамп не буде присутній на інавгурації обраного президента США Джо Байдена, призначеної на 20 січня. Таким чином, він стане першим американським президентом за 150 років, який пропустить інавгурацію нового глави держави.

Дивитись відео 01:10

Як у Вашингтоні готуються до інавгурації Джо Байдена (14.01.2021)

  • Джо Байден і Ентоні Блінкен (п)

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Ентоні Блінкен, державний секретар США

    Блінкен вже довгий час є довіреною особою майбутнього американського президента Джо Байдена. Він працював в адміністраціях президентів Білла Клінтона та Барака Обами. За останнього він був заступником радника з питань нацбезпеки та заступником держсекретаря США, Байден тоді був віцепрезидентом. Блінкена вважають одним із архітекторів атомної угоди з Іраном, з якої США згодом вивів Дональд Трамп.

  • Джон Керрі

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Джон Керрі, спецпосланник президента США з питань клімату

    Колишній держсекретар США Джон Керрі обійме посаду спеціального посланника президента Байдена з питань клімату. З 1983 до 2013 року Керрі був сенатором від штату Массачусетс, після чого очолив Держдеп в другій адміністрації Обами. Саме Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США у 2015 році - а вже через два роки Дональд Трамп вивів Вашингтон з цієї угоди.

  • Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН

    Лінда Томас-Грінфілд за президентства Обами обіймала посади у Державному департаменті між 2013 та 2017 р. Серед іншого, Томас-Грінфілд обіймала посаду помічниці держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи у регіоні.

  • Алехандро Майоркас, секретар внутрішньої безпеки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки

    Майоркас має кубинське коріння і за часів Обами очолював Службу громадянства та імміграції, зокрема відповідав за виконання програми DACA, яка дозволила так званим "мрійникам" (нелегально прибулим до США у неповнолітньому віці) легалізуватися. У разі затвердження на посаду, він стане першим мігрантом та латиноамериканцем, який очолить відомство внутрішньої безпеки.

  • Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки

    Салліван вже був радником віцепрезидента Байдена з питань національної безпеки у 2013-2014 роках. Крім того, він був заступником Гілларі Клінтон, коли та очолювала Держдепартамент.

  • Евріл Хейнс, директорка національної розвідки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Евріл Хейнс, директорка національної розвідки

    Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на роботу до Держдепартаменту, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. У разі затвердження на посаді, вона стане першою жінкою на чолі американської розвідки.

    Автор: Девіс Ванопдорп


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