Дональд Трамп виступив з прощальною промовою

Чинний президент США Дональд Трамп звернувся з прощальною промовою до американців. Він підсумував свій президентський термін і заявив, що молиться за "успіх нової адміністрації для забезпечення безпеки і процвітання Америки". Утім він жодного разу не згадав імені обраного президента Джо Байдена. Відео опублікували на каналі Білого дому в Youtube у вівторок, 19 січня.

У своїй промові Дональд Трамп зазначив, що пишається тим, що був "першим президентом США, який за останні десятиліття не почав жодної нової війни". "Ми побудували найбільшу економіку в історії світу", - стверджує чинний президент США.

Крім того, Дональд Трамп засудив політичне насильство і безлади в Капітолії. Він назвав це "атакою на все, що ми як американці цінуємо". При цьому він також звернувся до своїх прихильників і наголосив, що "рух, який ми почали, це тільки початок".

Майк Пенс не буде прощатися з Трампом

Віцепрезидент США Майк Пенс пропустить прощальний захід з нагоди відбуття Дональда Трампа з Вашингтона до Флориди. Це випливає з опублікованого розкладу Пенса. При цьому Пенс планує відвідати інавгурацію Джо Байдена.

Як повідомлялося, Дональд Трамп не буде присутній на інавгурації обраного президента США Джо Байдена, призначеної на 20 січня. Таким чином, він стане першим американським президентом за 150 років, який пропустить інавгурацію нового глави держави.

Дивитись відео 01:10 Поділитись Як у Вашингтоні готуються до інавгурації Джо Байдена (14.01.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3nuaQ Як у Вашингтоні готуються до інавгурації Джо Байдена (14.01.2021)