 Трамп закликав американців утриматися від насильства | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2021

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Новини

Трамп закликав американців утриматися від насильства

Президент США Дональд Трамп закликав американців зберігати спокій та утриматися від насильства й вандалізму. Ця заява пролунала на тлі дебатів у Палаті представників Конгресу США щодо імпічменту президента.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп закликав американців уникати будь-яких проявів насильства. Заклик президента до жителів Сполучених Штатів оприлюднив у середу, 13 січня, сайт Білого дому.

"На тлі повідомлень про ще більше демонстрацій я наполегливо закликаю не допускати будь-якого роду насильства, порушення закону і актів вандалізму", - йдеться в заяві Трампа. Крім того, президент США закликав "всіх американців знизити напруженість і зберігати спокій".

Ця заява пролунала у той час, коли в Палаті представників Конгресу США відбувалися дебати щодо ухвалення резолюції про початок процедури імпічменту Трампа. У Демократичній партії, котра нині контролює нижню палату американського законодавчого органу, переконані, що Трамп винен у підбурюванні до заколоту, коли 6 січня закликав своїх прихильників вирушити в бік будівлі Конгресу. Тоді натовп прибічників Трампа вдерся до будівлі Конгресу США і під час заворушень загинуло п'ятеро осіб.

Під час дебатів спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зазначила: "Президент Сполучених Штатів підбурив до цього заколоту, цього збройного повстання проти нашої країни". "Він мусить піти. Він становить явну і реальну загрозу для нації", - сказала вона, цитує агенція AFP.

Сам Трамп натомість переконаний, що його слова були "абсолютно доречні".

Перший президент, який двічі має справу з імпічментом

Трамп, термін президентських повноважень якого спливає 20 січня, буде першим президентом в історії США, щодо якого двічі порушувалося питання імпічменту.

Читайте також: Друга спроба імпічменту: ціна питання для президента Трампа

Ухвалення початку процедури імпічменту в Палаті представників можливе з огляду на те, що демократи мають там більшість. Однак для остаточного затвердження імпічменту потрібно дві третини голосів у Сенаті. Утім, тільки 50 з 100 сенаторів належать до демократичного табору, тож Демпартії знадобиться підтримка не менше 17 республіканців, зазначає агенція новин Reuters.

Як повідомлялося, перша спроба демократів завершити процес імпічменту проти Трампа завершилася нічим трохи більше року тому через спротив республіканської більшості в Сенаті. Однак цього разу у Сенаті спостерігається дедалі більше ознак того, що тепер значно більше республіканців можуть відмовити президентові у підтримці.

Читайте також: Пенс відмовився застосовувати 25-ту поправку для усунення Трампа

Віцепрезидент США Майк Пенс у вівторок, 12 січня, відмовився застосовувати 25-ту поправку до конституції США для усунення президента Дональда Трампа з посади після штурму його прихильниками Капітолія. Резолюцію з таким закликом до Пенса ухвалила того ж дня Палата представників.

Трамп програв президентські вибори, проведені в листопаді минулого року. Відтоді він неодноразово заявляв про ймовірні масштабні фальсифікації на виборах, утім, не наводив жодних доказів для своїх тверджень. Інавгурація обраного президента США - демократа Джо Байдена запланована на 20 січня.

  • Мітинг прихильників Трампа

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Мітинг прихильників Трампа

    На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...

  • Сили безпеки тримають прихильників Трампа на відстані від будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Буря насувається

    Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.

  • Протести перед Капітолієм під час затвердження результатів виборів президента США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перші зіткнення

    Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.

  • Врешті-решт агресивному натовпу вдалося потрапити в будівлю Капітолія.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Заслабкий кордон

    Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.

  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


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