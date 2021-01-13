Трамп закликав американців утриматися від насильства

Президент США Дональд Трамп закликав американців уникати будь-яких проявів насильства. Заклик президента до жителів Сполучених Штатів оприлюднив у середу, 13 січня, сайт Білого дому.

"На тлі повідомлень про ще більше демонстрацій я наполегливо закликаю не допускати будь-якого роду насильства, порушення закону і актів вандалізму", - йдеться в заяві Трампа. Крім того, президент США закликав "всіх американців знизити напруженість і зберігати спокій".

Ця заява пролунала у той час, коли в Палаті представників Конгресу США відбувалися дебати щодо ухвалення резолюції про початок процедури імпічменту Трампа. У Демократичній партії, котра нині контролює нижню палату американського законодавчого органу, переконані, що Трамп винен у підбурюванні до заколоту, коли 6 січня закликав своїх прихильників вирушити в бік будівлі Конгресу. Тоді натовп прибічників Трампа вдерся до будівлі Конгресу США і під час заворушень загинуло п'ятеро осіб.

Під час дебатів спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зазначила: "Президент Сполучених Штатів підбурив до цього заколоту, цього збройного повстання проти нашої країни". "Він мусить піти. Він становить явну і реальну загрозу для нації", - сказала вона, цитує агенція AFP.

Сам Трамп натомість переконаний, що його слова були "абсолютно доречні".

Перший президент, який двічі має справу з імпічментом

Трамп, термін президентських повноважень якого спливає 20 січня, буде першим президентом в історії США, щодо якого двічі порушувалося питання імпічменту.

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Ухвалення початку процедури імпічменту в Палаті представників можливе з огляду на те, що демократи мають там більшість. Однак для остаточного затвердження імпічменту потрібно дві третини голосів у Сенаті. Утім, тільки 50 з 100 сенаторів належать до демократичного табору, тож Демпартії знадобиться підтримка не менше 17 республіканців, зазначає агенція новин Reuters.

Як повідомлялося, перша спроба демократів завершити процес імпічменту проти Трампа завершилася нічим трохи більше року тому через спротив республіканської більшості в Сенаті. Однак цього разу у Сенаті спостерігається дедалі більше ознак того, що тепер значно більше республіканців можуть відмовити президентові у підтримці.

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Віцепрезидент США Майк Пенс у вівторок, 12 січня, відмовився застосовувати 25-ту поправку до конституції США для усунення президента Дональда Трампа з посади після штурму його прихильниками Капітолія. Резолюцію з таким закликом до Пенса ухвалила того ж дня Палата представників.

Трамп програв президентські вибори, проведені в листопаді минулого року. Відтоді він неодноразово заявляв про ймовірні масштабні фальсифікації на виборах, утім, не наводив жодних доказів для своїх тверджень. Інавгурація обраного президента США - демократа Джо Байдена запланована на 20 січня.