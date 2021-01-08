Трамп залишить Вашингтон ще до інавгурації Байдена

Чинний президент США Дональд Трамп покине Вашингтон ще до початку інавгурації Джо Байдена, який стане 46-м президентом США в середу, 20 грудня.

Як повідомило в суботу, 16 січня, агентство AFP з посиланням на чиновника з адміністрації, Трамп залишить Білий дім зранку в день інавгурації, проведення якої заплановано на середину дня. За словами чиновника, Трамп вирушить у свій гольф-клуб Мар-а-Лаго в штаті Флорида, який є його резиденцією і де він буде жити після Білого дому.

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Очікується, що він покине столицю США задовго до того, як Байден буде приведений до присяги на сходах будівлі Капітолія рівно опівдні. За даними американських ЗМІ, Трамп нібито не хоче покидати Вашингтон у статусі експрезидента, щоб не просити потім Байдена виділити йому президентський літак.

Таким чином Дональд Трамп стане першим президентом за більше, ніж півтора століття, який не буде присутнім на інавгурації свого наступника. Це перший такий випадок з 1869 року, коли на інавгурації президента Улісса Гранта був відсутній його попередник Ендрю Джонсон. Загалом за всю історію США було лише чотири таких випадки.

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За даними CNN, оскільки Трамп вилетить з Вашингтона ще в статусі чинного президента, він забере з собою так звану "ядерну валізку". Через це Байдену видадуть нову "валізку", а коди доступа Трампа просто анулюють.

Також повідомляється, що, крім відмови піти на інавгурацію, Трамп порушив ще одну негласну традицію - він відмовився запросити Байдена і його дружину Джилл в Білий дім на традиційну чашку чаю в Овальному кабінеті.

Віцепрезидент США Пенс переговорив з Харріс

Тим часом видання The Hill повідомило, що віцепрезидент США Майк Пенс нарешті провів телефонну розмову зі своєю наступницею Камалою Харріс для того, щоб запропонувати допомогу в переддень інавгурації президента. Це їхня перша розмова з часу дебатів у жовтні минулого року.

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The Hill зазначає, що Пенс взяв на себе деякі обов'язки, які зазвичай виконує президент в період закінчення терміну повноважень. Так, у четвер віцепрезидент відвідав брифінг із забезпечення безпеки на інавгурації, а також привітав членів Національної гвардії, які перебувають у Капітолії США.

Крім того, Пенс виступить зі зверненням в суботу та неділю в Каліфорнії і Нью-Йорку про військові досягнення адміністрації президента США Дональда Трампа. Віцепрезидент також відвідає церемонію інавгурації Джо Байдена 20 січня.

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