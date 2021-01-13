 Байден звернувся до Сенату щодо імпічменту Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Байден звернувся до Сенату щодо імпічменту Трампа

Джо Байден висловив сподівання, що розгляд питання оголошення Дональду Трампу імпічменту не завадить Сенату США одночасно працювати над іншими важливими справами.

Байден звернувся до Сенату щодо імпічменту Трампа

Байден звернувся до Сенату щодо імпічменту Трампа

Обраний президент США Джо Байден у середу, 13 січня, звернувся до Сенату із проханням не забувати про свої невідкладні справи порядку денного, навіть коли мова йде про другий імпічмент Дональда Трампа, передає агентство AFP.

"Я сподіваюся, що керівництво Сенату знайде спосіб впоратися зі своїми конституційними обов'язками щодо імпічменту, одночасно працюючи над іншими невідкладними справами країни", - заявив Байден.

Читайте також: Трамп закликав американців утриматися від насильства

Байден підкреслив, що на тлі пандемії коронавірусу і економічних проблем Сенату треба вирішити такі питання, як затвердження його кандидатів на ключові посади. Новообраному президенту США необхідне оперативне схвалення від Сенату, щоб його адміністрація могла приступити до роботи відразу після його інавгурації 20 січня.

Імпічмент Трампа

Нагадаємо, що в середу, 13 січня, Палата представників Конгресу США підтримала переважною більшістю голосів резолюцію про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Тепер це питання має розглянути верхня палата - Сенат.

Читайте також: У Конгресі США дебатують щодо імпічменту Трампа

Члени Демократичної партії, котра ініціювала цю резолюцію, переконані, що Трамп підбурював до заколоту, коли закликав своїх прихильників 6 січня рухатися в бік Капітолія. Тоді натовп прибічників Трампа вдерся до будівлі Конгресу США і під час заворушень загинуло п'ятеро осіб. Сам Трамп натомість переконаний, що його слова тоді були "абсолютно доречні".

Дональд Трамп, термін президентських повноважень якого спливає 20 січня, став першим президентом в історії США, щодо якого двічі порушувалася процедура імпічменту.

Читайте також: Пенс відмовився застосовувати 25-ту поправку для усунення Трампа

Перша спроба демократів завершити процес імпічменту проти Трампа завершилася нічим трохи більше року тому через спротив республіканської більшості в Сенаті. Однак цього разу у Сенаті спостерігається більше ознак того, що тепер значно більше республіканців можуть відмовити президентові у підтримці.

  • Мітинг прихильників Трампа

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Мітинг прихильників Трампа

    На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...

  • Сили безпеки тримають прихильників Трампа на відстані від будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Буря насувається

    Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.

  • Протести перед Капітолієм під час затвердження результатів виборів президента США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перші зіткнення

    Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.

  • Врешті-решт агресивному натовпу вдалося потрапити в будівлю Капітолія.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Заслабкий кордон

    Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.

  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


Дивитись відео 02:08

Перша промова майбутнього президента Байдена (08.11.2020)

DW.COM

Друга спроба імпічменту: ціна питання для президента Трампа

Чому американські демократи прагнуть встигнути з імпічментом Трампа за кілька днів до закінчення терміну його повноважень? Які привілеї може втратити Трамп? Про це - у матеріалі DW.  

YouTube тимчасово заблокував канал Дональда Трампа

YouTube заборонив завантажувати нові відео на каналі Дональда Трампа щонайменше на сім днів. Ще платформа "на невизначений час відключила коментарі" на його каналі через порушення правил.  

Також за темою

US-Vizepräsident Pence

Пенс відмовився застосовувати 25-ту поправку для усунення Трампа 13.01.2021

Майк Пенс стверджує, що усунення Дональда Трампа за лічені дні до закінчення його повноважень президента не буде "в найкращих інтересах нашої нації".

Wahlkampf I USA I Donald Trump in Circleville - Ohio

До Конгресу США внесли резолюцію про імпічмент Трампа 11.01.2021

До Палати представників подано резолюцію про імпічмент президента Дональда Трампа. У документі йдеться про "підбурювання до заколоту".

USA Donald Trump und Mike Pence

Демократи хочуть висунути Пенсу ультиматум щодо імпічменту Трампа 11.01.2021

У Палаті представників Конгресу США вимагатимуть від віце-президента Майка Пенса змістити главу держави Дональда Трампа. Інакше законодавці самі розпочнуть процедуру імпічменту, заявила Ненсі Пелосі.

Реклама

Докладно

Щонайменше до кінця січня в Німеччині зачинені більшість магазинів та всі заклади відпочинку

Пандемія COVID: локдаун у Німеччині подовжать до Великодня?

Показники заражень коронавірусом у Німеччині досі високі. Подовження локдауну і подальші обмеження - цілком можливі.  

Харків піде з-під молотка через борги Кернеса?

Харкову загрожує банкрутство через борги Кернеса? (відео)

Через кредит, взятий міськрадою Харкова при Кернесі, під заставою майно метрополітену, зоопарк і навіть сама мерія.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  