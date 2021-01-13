Байден звернувся до Сенату щодо імпічменту Трампа

Обраний президент США Джо Байден у середу, 13 січня, звернувся до Сенату із проханням не забувати про свої невідкладні справи порядку денного, навіть коли мова йде про другий імпічмент Дональда Трампа, передає агентство AFP.

"Я сподіваюся, що керівництво Сенату знайде спосіб впоратися зі своїми конституційними обов'язками щодо імпічменту, одночасно працюючи над іншими невідкладними справами країни", - заявив Байден.

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Байден підкреслив, що на тлі пандемії коронавірусу і економічних проблем Сенату треба вирішити такі питання, як затвердження його кандидатів на ключові посади. Новообраному президенту США необхідне оперативне схвалення від Сенату, щоб його адміністрація могла приступити до роботи відразу після його інавгурації 20 січня.

Імпічмент Трампа

Нагадаємо, що в середу, 13 січня, Палата представників Конгресу США підтримала переважною більшістю голосів резолюцію про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Тепер це питання має розглянути верхня палата - Сенат.

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Члени Демократичної партії, котра ініціювала цю резолюцію, переконані, що Трамп підбурював до заколоту, коли закликав своїх прихильників 6 січня рухатися в бік Капітолія. Тоді натовп прибічників Трампа вдерся до будівлі Конгресу США і під час заворушень загинуло п'ятеро осіб. Сам Трамп натомість переконаний, що його слова тоді були "абсолютно доречні".

Дональд Трамп, термін президентських повноважень якого спливає 20 січня, став першим президентом в історії США, щодо якого двічі порушувалася процедура імпічменту.

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Перша спроба демократів завершити процес імпічменту проти Трампа завершилася нічим трохи більше року тому через спротив республіканської більшості в Сенаті. Однак цього разу у Сенаті спостерігається більше ознак того, що тепер значно більше республіканців можуть відмовити президентові у підтримці.