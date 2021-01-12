У Конгресі розпочали дебати щодо імпічменту Трампа

У Палаті представників США розпочали в середу, 13 січня, дебати щодо відкриття другого процесу імпічменту президента США Дональду Трампу як наслідку штурму Капітолія його прихильниками. Цього ж дня заплановано голосування щодо правил процедури дебатів. З огляду на демократичну більшість у нижній палаті Конгресу, очікується, що законодавці дадуть зелене світло. Пізніше цього ж дня планують провести й друге голосування - щодо пункту звинувачення "підбурювання до заколоту".

Перший президент, якому двічі загрожував імпічмент

Трамп, термін президентських повноважень якого спливає 20 січня, буде першим президентом в історії США, щодо якого двічі порушувалося питання імпічменту. Цього разу демократи звинувачують президента в підбурюванні до заколоту. У своїй виголошеній 6 січня промові Трамп закликав своїх прихильників вирушити в бік Капітолія. Згодом прибічники президента-республіканця вчинили спробу прорватися до будівлі законодавчого органу, що завершилося заворушеннями та загибеллю п'ятьох осіб. Сам Трамп натомість переконаний, що його слова були "абсолютно доречні".

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Ухвалення початку процедури імпічменту в Палаті представників можливе з огляду на те, що демократи мають там більшість. Однак для остаточного затвердження імпічменту потрібно дві третини голосів у Сенаті. Утім, тільки 50 з 100 сенаторів належать до демократичного табору, тож Демпартії знадобиться підтримка не менше 17 республіканців, зазначає агенція новин Reuters.

Як повідомлялося, перша спроба демократів завершити процес імпічменту проти Трампа завершився нічим трохи більше року тому через спротив республіканської більшості в Сенаті. Однак цього разу все може скластися інакше. У Сенаті спостерігається дедалі більше ознак того, що тепер значно більше республіканців можуть відмовити президентові у підтримці.

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Віцепрезидент США Майк Пенс у вівторок, 12 січня, відмовився застосовувати 25-ту поправку до конституції США для усунення президента Дональда Трампа з посади після штурму його прихильниками Капітолія. Резолюцію з таким закликом до Пенса ухвалила того ж дня Палата представників.

Трамп програв президентські вибори, проведені в листопаді минулого року. Відтоді він неодноразово заявляв про ймовірні масштабні фальсифікації на виборах, утім, не наводив жодних доказів для своїх тверджень. Інавгурація обраного президента США - демократа Джо Байдена запланована на 20 січня.