Палата представників підтримала резолюцію про імпічмент Трампа

Палата представників США підтримала переважною більшістю голосів резолюцію про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Під час голосування в середу, 13 січня, цю резолюцію підтримали 232 американських законодавці, а 197 висловилися проти.

Переважна більшість конгресменів, котрі підтримали резолюцію, є членами Демократичної партії. Водночас за документ проголосували також і 10 республіканців.

Члени Демократичної парії, котра ініціювала цю резолюцію, переконані, що Трамп підбурював до заколоту, коли закликав своїх прихильників 6 січня рухатися в бік Капітолія. Тоді натовп прибічників Трампа вдерся до будівлі Конгресу США і під час заворушень загинуло п'ятеро осіб. Сам Трамп натомість переконаний, що його слова тоді були "абсолютно доречні".

У середу, перед голосуванням у Палаті представників, Трамп закликав американців утриматися від насильства. "На тлі повідомлень про ще більше демонстрацій я наполегливо закликаю не допускати будь-якого роду насильства, порушення закону і актів вандалізму", - йдеться в заяві президента США.

Перший президент, якому двічі загрожував імпічмент

Трамп, термін президентських повноважень якого спливає 20 січня, став першим президентом в історії США, щодо якого двічі порушувалося питання імпічменту.

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Попри ухвалення резолюції у Палаті представників, для остаточного затвердження імпічменту потрібно дві третини голосів у Сенаті. Утім, тільки 50 зі 100 сенаторів належать до демократичного табору, тож Демпартії знадобиться підтримка не менше 17 республіканців, зазначає агенція новин Reuters.

Як повідомлялося, перша спроба демократів завершити процес імпічменту проти Трампа завершилася нічим трохи більше року тому через спротив республіканської більшості в Сенаті. Однак цього разу у Сенаті спостерігається дедалі більше ознак того, що тепер значно більше республіканців можуть відмовити президентові у підтримці.

Як повідомлялося, віцепрезидент США Майк Пенс у вівторок, 12 січня, відмовився застосовувати 25-ту поправку до конституції США для усунення президента Дональда Трампа з посади після штурму його прихильниками Капітолія. Резолюцію з таким закликом до Пенса ухвалила того ж дня Палата представників.

Трамп програв президентські вибори, проведені в листопаді минулого року. Відтоді він неодноразово заявляв про ймовірні масштабні фальсифікації на виборах, утім, не наводив жодних доказів для своїх тверджень. Інавгурація обраного президента США - демократа Джо Байдена запланована на 20 січня.