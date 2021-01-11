 Пенс відмовився застосовувати 25-ту поправку для усунення Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2021

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Новини

Пенс відмовився застосовувати 25-ту поправку для усунення Трампа

Майк Пенс стверджує, що усунення Дональда Трампа за лічені дні до закінчення його повноважень президента не буде "в найкращих інтересах нашої нації".

Віцепрезидент США Майк Пенс

Віцепрезидент США Майк Пенс

Віцепрезидент США Майк Пенс у вівторок, 12 січня, відмовився застосовувати 25-ту поправку до конституції США для усунення діючого президента Дональда Трампа з посади після штурму його прихильниками Капітолія. У цей день Палата представників ухвалила резолюцію із закликом до Пенса скористатися 25-ю поправкою до конституції, щоб усунути Трампа.

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"Я не вважаю, що такі дії відповідають найкращим інтересам нашої нації або нашій конституції", - написав Пенс у листі до спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у відповідь на її заклик застосувати цю поправку.

За словами віцепрезидента, наразі адміністрація зосереджена на забезпеченні упорядкованого переходу влади і закликав інших членів Конгресу уникати дій, які "ще більше розділять і розпалюють пристрасті".

При цьому Пенс також зауважив, що він не виконав вимогу Трампа скасувати офіційне підтвердження перемоги Джо Байдена на виборах. "Минулого тижня я не піддався тиску для здійснення дій, які перевищують мою конституційну владу (...) і я не поступлюсь перед зусиллями Палати представників грати в політичні ігри в такий серйозний час у житті нашої держави", - зазначив республіканець у листі, який опублікував його офіс.

Пенс стверджує, що застосування 25-ої поправки як засіб "покарання або узурпації" "створило б страшний прецедент". Лише віцепрезидент США може її застосувати. У цьому разі він би оголосив чинного президента неспроможним виконувати повноваження глави держави та перебрав би на себе керівництво нею.

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Друга спроба імпічменту Трампа

11 січня демократи ініціювали в Палаті представників Конгресу США розгляд резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа, попри те, що термін його повноважень спливає 20 січня. Демократи звинувачують Трампа в підбурюванні до заколоту, зокрема, в тому, що в виголошеній промові він підбурював своїх прихильників штурмувати Капітолій, що призвело до п'яти загиблих. Це - вже друга спроба Демпартії домогтися імпічменту Трампа.

Хоч демократи й контролюють Палату представників і можуть проголосувати за резолюцію щодо імпічменту, але останнє слово тут за Сенатом, де для ухвалення імпічменту потрібно не менше двох третин голосів, тож тут не обійтися без голосів республіканців. 

  • Мітинг прихильників Трампа

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Мітинг прихильників Трампа

    На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...

  • Сили безпеки тримають прихильників Трампа на відстані від будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Буря насувається

    Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.

  • Протести перед Капітолієм під час затвердження результатів виборів президента США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перші зіткнення

    Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.

  • Врешті-решт агресивному натовпу вдалося потрапити в будівлю Капітолія.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Заслабкий кордон

    Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.

  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


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