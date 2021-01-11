Пенс відмовився застосовувати 25-ту поправку для усунення Трампа

Віцепрезидент США Майк Пенс у вівторок, 12 січня, відмовився застосовувати 25-ту поправку до конституції США для усунення діючого президента Дональда Трампа з посади після штурму його прихильниками Капітолія. У цей день Палата представників ухвалила резолюцію із закликом до Пенса скористатися 25-ю поправкою до конституції, щоб усунути Трампа.

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"Я не вважаю, що такі дії відповідають найкращим інтересам нашої нації або нашій конституції", - написав Пенс у листі до спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у відповідь на її заклик застосувати цю поправку.

За словами віцепрезидента, наразі адміністрація зосереджена на забезпеченні упорядкованого переходу влади і закликав інших членів Конгресу уникати дій, які "ще більше розділять і розпалюють пристрасті".

При цьому Пенс також зауважив, що він не виконав вимогу Трампа скасувати офіційне підтвердження перемоги Джо Байдена на виборах. "Минулого тижня я не піддався тиску для здійснення дій, які перевищують мою конституційну владу (...) і я не поступлюсь перед зусиллями Палати представників грати в політичні ігри в такий серйозний час у житті нашої держави", - зазначив республіканець у листі, який опублікував його офіс.

Пенс стверджує, що застосування 25-ої поправки як засіб "покарання або узурпації" "створило б страшний прецедент". Лише віцепрезидент США може її застосувати. У цьому разі він би оголосив чинного президента неспроможним виконувати повноваження глави держави та перебрав би на себе керівництво нею.

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Друга спроба імпічменту Трампа

11 січня демократи ініціювали в Палаті представників Конгресу США розгляд резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа, попри те, що термін його повноважень спливає 20 січня. Демократи звинувачують Трампа в підбурюванні до заколоту, зокрема, в тому, що в виголошеній промові він підбурював своїх прихильників штурмувати Капітолій, що призвело до п'яти загиблих. Це - вже друга спроба Демпартії домогтися імпічменту Трампа.

Хоч демократи й контролюють Палату представників і можуть проголосувати за резолюцію щодо імпічменту, але останнє слово тут за Сенатом, де для ухвалення імпічменту потрібно не менше двох третин голосів, тож тут не обійтися без голосів республіканців.