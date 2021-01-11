 Друга спроба імпічменту: ціна питання для президента Трампа | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 12.01.2021

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Світ

Друга спроба імпічменту: ціна питання для президента Трампа

Чому американські демократи прагнуть встигнути з імпічментом Трампа за кілька днів до закінчення терміну його повноважень? Які привілеї може втратити Трамп? Про це - у матеріалі DW.

Дональд Трамп

Дональд Трамп виступає у Білому домі, листопад 2020

Американські демократи прагнуть, щоб чинний президент США Дональд Трамп дочасно залишив посаду. Незадовго до закінчення терміну його повноважень вони намагаються провести вже другий імпічмент, який гарантував би, що Трамп ніколи не зможе потрапити у Білий дім. "Імпічмент мав би серйозне символічне значення", - пояснює політологиня Шері Берман з Барнард-коледж, афілійованого з Колумбійським університетом у Нью-Йорку. "Демократи хочуть дати зрозуміти, що ніхто не стоїть вище закону", - сказала вона у коментарі DW.

Президент, за словами Берман, сприяв крамолі та підбурював до насильства. "Ось чому для демократії важливо притягти його до відповідальності". Інша причина - 14-та поправка до конституції США. "Якщо Трампа визнають винним у Сенаті, це може зашкодити йому балотуватися знову", - сказала Берман. Зазвичай президенти США можуть бути при владі два терміни. Оскільки ці строки не обов'язково мають йти один за одним, Трамп може знову балотуватися у 2024 році.

Минулої середи, 6 січня, натовп прихильників Трампа під впливом його закликів не приймати нібито фальшиву перемогу на виборах його опонента штурмував Капітолій. Конгресмени та сенатори мали засвідчити перемогу на президентських виборах демократа Джо Байдена. Загинуло п’ятеро людей, у тому числі поліцейський.

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Вже друга спроба усунення від посади

Підбурюючі заяви Трампа використовуються демократами у Конгресі на чолі зі спікеркою Ненсі Пелосі для ініціювання другого процесу імпічменту проти президента США. Сподівання на малоймовірну можливість того, що віцепрезидент Майк Пенс міг би усунути Трампа, розвіялися у понеділок, 11 січня. Після зустрічі з Трампом Пенс заявив, що не хоче використовувати 25-ту поправку для відставки президента. Обидва хочуть продовжувати "свою роботу на користь країни" до кінця свого терміну перебування на посаді, йдеться у повідомленні. "Ми будемо діяти терміново, щоб захистити нашу конституцію і нашу демократію. Цей президент - пряма загроза", - написала Ненсі Пелосі у листі до демократів-членів Конгресу.

У документі про імпічмент, який подали демократи, Трамп обвинувачується у "підбурюванні до насильства проти уряду США". Також є посилання на 14-ту поправку до конституції США, яка говорить, що ніхто, хто брав участь у "повстанні чи бунті" проти Сполучених Штатів, немає права більше обіймати державні посади. Ніколи. Палата представників може проголосувати за імпічмент вже цієї середи.

Ненсі Пелосі

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відома як непримерена опонентка Трампа

У грудні 2019 року конгресмени-демократи проголосували за імпічмент проти Трампа, але у Сенаті забракло голосів, щоб усунути президента з посади. Підставою тоді стала телефонна розмова Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, у якій Трамп просив провести розслідування проти сина Джо Байдена. Адміністрація Трампа також затримувала надання військової допомоги Україні. Демократи наполягали, що Трамп зловживав службовим становищем.

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Що може втратити Трамп

Якщо процес імпічменту таки буде вдалим, це боляче може вдарити по Трампу. Закон про колишніх президентів, ухвалений 1958 року, передбачає, що кожен президент США, який залишає Білий дім, отримує захист в усіх аспектах до своєї смерті. Однак це стосується лише президентів, які не були усунуті від влади. Якщо Сенат визнає винним Трампа і після 20 січня - дня інавгурації нового президента, Трамп втратить право на це.

Усі колишні президенти отримують щорічну пенсію, що дорівнює найвищому класу зарплати державних службовців на федеральному рівні. У випадку з Трампом це становило б 219 тисяч доларів на рік.

Крім того, колишні президенти США мають право на довічне медичне страхування та право на лікування у військових госпіталях. Закон про колишніх президентів також гарантує їм офісні приміщення та щорічно до 150 тисяч доларів для покриття витрат на персонал. Експрезиденти також отримують на поїздки 1 мільйон доларів щороку для себе та пів мільйона доларів для їхніх дружин. А от це Трампу буде дозволено мати незалежно від того, чи буде імпічмент - довічна особиста охорона від Секретної служби.

Демократам знову бракує необхідної більшості у дві третини голосів сенаторів для завершення процедури імпічменту і процедура імпічменту не закінчиться до інавгурації Джо Байдена 20 січня. Шері Берман впевнена, що до голосування в Сенаті мине кілька місяців. Зрештою, у нового президента Байдена спочатку будуть інші пріоритети, зокрема підтвердження Сенатом його кандидатур на посади в уряді.

Чи дозволяє конституція США взагалі процедуру імпічменту, якщо обвинуваченого більше немає у Білому домі, думки експертів розходяться. За словами Берман, абсолютно незрозуміло, як буде розвиватися ситуація.

  • Президента обирають на 4 роки і він не може залишатися при владі довше за два строки. Він - глава держави і уряду, який заправляє усім державним апаратом, що налічує близько 4 мільйонів працівників, і відповідає за виконання ухвалених Конгресом законодавчих актів. Конституція наділяє його і силою визнання - президент може без згоди Конгресу приймати послів, визнаючи державність їхніх країн.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Згідно з конституцією...

    Президента обирають на 4 роки і він не може залишатися при владі довше за два строки. Він - глава держави й уряду, який заправляє усім державним апаратом, що налічує близько 4 мільйонів працівників, і відповідає за виконання ухвалених Конгресом законодавчих актів. Конституція наділяє його і "силою визнання" - президент може без згоди Конгресу приймати послів, визнаючи державність їхніх країн.

  • Конституцією США передбачений принцип розподілу трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової. Така система покликана врівноважити усі владні інститути, не надаючи переваги жодному з них. Президент має право помилування громадян, а також призначає федеральних суддів, але лише за згодою Сенату. За цим же принципом він призначає міністрів та послів.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Система стримувань і противаг

    Конституцією США передбачений принцип розподілу трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової. Така система покликана врівноважити усі владні інститути, не надаючи переваги жодному з них. Президент має право помилування громадян, а також призначає федеральних суддів, але лише за згодою Сенату. За цим же принципом він призначає міністрів та послів.

  • Президент мусить звітувати перед Конгресом про ситуацію в державі. Саме це він і робить у своєму зверненні State of the Union (Про становище в країні), під час якого він не може виступати із законодавчими ініціативами, але вільний озвучувати ті чи інші теми й пропозиції. Таким чином він може тиснути на Конгрес за допомогою уваги громадськості. Інших засобів тиску він не має.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Сила звернення "Про становище в країні"

    Президент мусить звітувати перед Конгресом про ситуацію в державі. Саме це він і робить у своєму зверненні "State of the Union" (Про становище в країні), під час якого він не може виступати із законодавчими ініціативами, але вільний озвучувати ті чи інші теми й пропозиції. Таким чином він може тиснути на Конгрес за допомогою уваги громадськості. Інших засобів тиску він не має.

  • Президент може заветувати законопроект, повернувши його в Конгрес без власного автографа. Подолати президентське вето можна лише двома третинами голосів обох палат Конгресу. За даними Сенату, в історії США з 1500 випадків накладання вето, подолати вдалося лише 111 разів. Це лише сім відсотків від загальної кількості.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Він може просто сказати "ні"

    Президент може заветувати законопроект, повернувши його в Конгрес без власного автографа. Подолати президентське вето можна лише двома третинами голосів обох палат Конгресу. За даними Сенату, в історії США з 1500 випадків накладання вето, подолати його вдалося лише 111 разів. Це лише сім відсотків від загальної кількості.

  • Конституція та постанови Верховного суду США не дуже чітко визначають кордони президентських повноважень. Ці сірі зони, прогалини, уможливили появу другого типу президентського вето - так званого кишенькового вето. За певних обставин, президент може покласти законопроект у глибоку шухляду, образно кажучи, в кишеню, його не підписуючи. Закон не набере чинності і Конгрес теж не зможе подолати такий тип вето. Цей трюк використовували вже понад тисячу разів.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    "Сірі зони" законодавства

    Конституція та постанови Верховного суду США не дуже чітко визначають межі президентських повноважень. Ці прогалини уможливили появу другого типу президентського вето - "кишенькового вето". За певних обставин, президент може "покласти" законопроект, образно кажучи, в кишеню, його не підписуючи. Закон не набере чинності і Конгрес буде безсилим. Цей трюк використовували вже понад тисячу разів.

  • Президент може віддавати урядовцям укази щодо того, як вони мають виконувати свої обов'язки. Ці директиви, відомі як Executive orders, мають силу закону і не потребують жодного додаткового схвалення з боку інших інституцій. Однак, влада президента не безмежна: такий указ може скасувати суд або ж Конгрес може ухвалити зустрічний закон на противагу. Крім того, такий указ може бути скасований наступним президентом.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Указ із силою закону

    Президент може віддавати урядовцям укази щодо того, як вони мають виконувати свої обов'язки. Ці директиви, відомі як "Executive orders", мають силу закону і не потребують додаткового схвалення з боку інших інституцій. Однак, влада президента не безмежна: такий указ може скасувати суд або ж Конгрес може ухвалити зустрічний закон на противагу. Такий указ може бути скасований наступним президентом.

  • Президент може домовлятися про укладання угод з урядами інших країн. Останнє слово - за Сенатом. Він мусить більшістю у дві третини голосів їх схвалити. Щоби обійти норму, президенти нерідко надають угоді статус Executive agreement (виконавча угода), який не потребує затвердження у Сенаті. Вони залишаються чинними допоки Конгрес не ухвалює законів, направлених на втрату угодами юридичної сили.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Як переграти Конгрес

    Президент може домовлятися про укладання угод з урядами інших країн. Останнє слово - за Сенатом. Він мусить більшістю у дві третини голосів їх схвалити. Щоби обійти норму, президенти нерідко надають угоді статус "Executive agreement" (виконавча угода), який не потребує затвердження у Сенаті. Вони залишаються чинними допоки Конгрес не ухвалює законів, направлених на втрату угодами юридичної сили.

  • Президент США є і головнокомандувачем. Але війну оголошує Конгрес. Існувала суперечність у тому, чи може президент направляти війська для участі у збройному конфлікті без згоди Конгресу. Під час ніксонівської війни у В'єтнамі в Конгресі ухвалили спеціальний закон, яким звузили повноваження президента у царині початку воєнних дій, зобов'язавши його тісно співпрацювати з Конгресом.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Коли без Конгресу не обійтися

    Президент США є і головнокомандувачем. Але війну оголошує Конгрес. Існувала суперечність у тому, чи може президент направляти війська для участі у збройному конфлікті без згоди Конгресу. Під час ніксонівської війни у В'єтнамі в Конгресі ухвалили спеціальний закон, яким звузили повноваження президента у царині початку воєнних дій, зобов'язавши його тісно співпрацювати з Конгресом.

  • У випадку зловживання президентом своїм службовим становищем або ж вчинення правопорушення, Палата представників може розпочати процедуру імпічменту. В історії це ставалося двічі, але обидва рази безуспішно. Існує, однак, більш дієвий запобіжник - бюджет, який ухвалює Конгрес. За бажання, Конгрес може просто перекрити грошовий кран, звівши нанівець будь-яку ініціативу президента.

    Які насправді владні повноваження у президента США

    Ультимативний контроль

    У випадку зловживання президентом своїм службовим становищем або ж вчинення правопорушення, Палата представників може розпочати процедуру імпічменту. В історії це ставалося двічі, але обидва рази безуспішно. Існує, однак, більш дієвий запобіжник - бюджет, який ухвалює Конгрес. За бажання, Конгрес може просто "перекрити" грошовий "кран", звівши нанівець будь-яку ініціативу президента.

    Автор: Ута Штайнвер, Клаус Ассманн, Дмитро Каневський


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