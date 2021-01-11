До Конгресу США внесли резолюцію про імпічмент Трампа

У Палаті представників Конгресу США представили у понеділок, 11 січня, резолюцію про імпічмент президента Дональда Трампа. Єдиним пунктом обвинувачення в бік Трампа в цій резолюції зазначено "підбурювання до заколоту" на тлі спроби штурму Капітолія минулого тижня, передає агенція новин Reuters. У Демократичній партії, що має більшість у Палаті представників, заявили, що голосування щодо цієї резолюції очікується, ймовірно, 13 січня.

Крім того, цього ж дня законодавцям було запропоновано розглянути резолюцію, що закликає віце-президента Майка Пенса

змістити президента Дональда Трампа. Однак пропозиція розглянути цей документ наразилася під час дебатів на опір конгресмена-республіканця Алекса Муні, передає агенція новин dpa.

Тож Палата представників розгляне цей документ 12 січня. Оскільки демократи контролюють нижню палату Конгресу, ухвалення цієї резолюції більшістю цілком імовірне, відзначають оглядачі.

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Документ закликає віце-президента Майка Пенса скликати керівників адміністрації Трампа для активації частини четвертої 25-ї поправки, щоб визнати президента Дональда Трампа неспроможним виконувати свої обов'язки на цій посаді. 25-та поправка допускає початок процесу відсторонення глави держави в тому разі, якщо віце-президент і більшість високопоставлених співробітників адміністрації доходять висновку, що президент не спроможний виконувати свої функції. У такому разі віцепрезидент займає місце президента.

За словами спікерки Палати представників Несі Пелосі, після ухвалення відповідної резолюції від Пенса очікуватимуть відповідь протягом доби. Якщо ж він проігнорує заклик Палати представників, тоді наступним кроком стане негайний початок Палатою представників процедури імпічменту щодо Трампа.

Імпічмент може не підтримати Сенат

Для запуску початку процедури імпічменту досить простої більшості голосів у Палаті представників, яку контролює Демократична партія. Утім, остаточне рішення щодо імпічменту має ухвалити Сенат США. Вже скоро демократи контролюватимуть і Сенат, однак ухвалу щодо імпічменту має підтримати дві третини членів Сенату, тобто без голосів республіканців не обійтися.

Це перший випадок в історії США, коли конгресмени намагаються усунути президента від влади вдруге.

20 січня Дональд Трамп залишає президентську посаду. Того ж дня відбудеться інавгурація новообраного президента США Джо Байдена.

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Якщо Трампа справді передчасно відсторонять від влади, тоді йому загрожує довічна заборона обіймати будь-які політичні посади, зазначає інформагенція AFP.