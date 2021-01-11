 До Конгресу США внесли резолюцію про імпічмент Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2021

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До Конгресу США внесли резолюцію про імпічмент Трампа

До Палати представників подано резолюцію про імпічмент президента Дональда Трампа. У документі йдеться про "підбурювання до заколоту".

Дональд Трамп (архівне фото)

Дональд Трамп (архівне фото)

У Палаті представників Конгресу США представили у понеділок, 11 січня, резолюцію про імпічмент президента Дональда Трампа. Єдиним пунктом обвинувачення в бік Трампа в цій резолюції зазначено "підбурювання до заколоту" на тлі спроби штурму Капітолія минулого тижня, передає агенція новин Reuters. У Демократичній партії, що має більшість у Палаті представників, заявили, що голосування щодо цієї резолюції очікується, ймовірно, 13 січня.

Крім того, цього ж дня законодавцям було запропоновано розглянути резолюцію, що закликає віце-президента Майка Пенса 

змістити президента Дональда Трампа. Однак пропозиція розглянути цей документ наразилася під час дебатів на опір конгресмена-республіканця Алекса Муні, передає агенція новин dpa.

Тож Палата представників розгляне цей документ 12 січня. Оскільки демократи контролюють нижню палату Конгресу, ухвалення цієї резолюції більшістю цілком імовірне, відзначають оглядачі.

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Документ закликає віце-президента Майка Пенса скликати керівників адміністрації Трампа для активації частини четвертої 25-ї поправки, щоб визнати президента Дональда Трампа неспроможним виконувати свої обов'язки на цій посаді. 25-та поправка допускає початок процесу відсторонення глави держави в тому разі, якщо віце-президент і більшість високопоставлених співробітників адміністрації доходять висновку, що президент не спроможний виконувати свої функції. У такому разі віцепрезидент займає місце президента.

За словами спікерки Палати представників Несі Пелосі, після ухвалення відповідної резолюції від Пенса очікуватимуть відповідь протягом доби. Якщо ж він проігнорує заклик Палати представників, тоді наступним кроком стане негайний початок Палатою представників процедури імпічменту щодо Трампа.

Імпічмент може не підтримати Сенат

Для запуску початку процедури імпічменту досить простої більшості голосів у Палаті представників, яку контролює Демократична партія. Утім, остаточне рішення щодо імпічменту має ухвалити Сенат США. Вже скоро демократи контролюватимуть і Сенат, однак ухвалу щодо імпічменту має підтримати дві третини членів Сенату, тобто без голосів республіканців не обійтися.

Це перший випадок в історії США, коли конгресмени намагаються усунути президента від влади вдруге.

20 січня Дональд Трамп залишає президентську посаду. Того ж дня відбудеться інавгурація новообраного президента США Джо Байдена.

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Якщо Трампа справді передчасно відсторонять від влади, тоді йому загрожує довічна заборона обіймати будь-які політичні посади, зазначає інформагенція AFP.

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    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

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  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

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    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


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