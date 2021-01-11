 У Вашингтоні хочуть посилити заходи безпеки перед інавгурацією Байдена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2021

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Новини

У Вашингтоні хочуть посилити заходи безпеки перед інавгурацією Байдена

Мерка Вашингтона заявила, що після штурму Капітолія інавгурація Джо Байдена 20 січня вимагатиме "іншого підходу" порівняно з попередніми інавгураціями.

Під час штурму Капітолія 6 січня

Під час штурму Капітолія 6 січня

Мерка Вашингтона Мюріель Боузер закликала посилити заходи безпеки перед інавгурацією обраного президента США Джо Байдена. Боузер зазначила, що інавгурація Байдена 20 січня вимагатиме "іншого підходу" порівняно з минулими інавгураціями після штурму Капітолія прихильниками чинного президента Дональда Трампа. Про це повідомляється у листі Боузер до виконуючого обов'язки глави міністерства національної безпеки США Чада Вольфа. Цей лист датований 9 січня, але опублікований у неділю, 10 січня, уточнює інформагенція Reuters.

"Поки я буду звертатися до широкого кола місцевих, регіональних та федеральних партнерів для посилення співпраці між нашими органами, я наполегливо закликаю міністерство національної безпеки США скоригувати свій підхід до інавгурації кількома конкретними способами", - йдеться у листі.

Нагадаємо, Трамп неодноразово закликав своїх прихильників приїхати у Вашингтон на мітинг 6 січня й "показати свою силу". Того дня Конгрес США мав затвердити результати виборів президента, на яких Трамп програв демократу Джо Байдену. Цей крок мав бути суто формальністю. Утім, згодом протест на підтримку Трампа переріс у штурм будівлі Капітолію, внаслідок його загинули п'ятеро людей - четверо протестувальників та один поліцейський - і була загроза життю політиків та поліцейських у будівлі. Тепер правоохоронці розшукують та арештовують учасників цього штурму, а демократи хочуть вже вдруге ініціювати процедуру імпічменту Трампа.

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  • Мітинг прихильників Трампа

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  • Сили безпеки тримають прихильників Трампа на відстані від будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

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    Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.

  • Протести перед Капітолієм під час затвердження результатів виборів президента США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

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  • Врешті-решт агресивному натовпу вдалося потрапити в будівлю Капітолія.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Заслабкий кордон

    Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.

  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


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