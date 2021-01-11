У Вашингтоні хочуть посилити заходи безпеки перед інавгурацією Байдена

Мерка Вашингтона Мюріель Боузер закликала посилити заходи безпеки перед інавгурацією обраного президента США Джо Байдена. Боузер зазначила, що інавгурація Байдена 20 січня вимагатиме "іншого підходу" порівняно з минулими інавгураціями після штурму Капітолія прихильниками чинного президента Дональда Трампа. Про це повідомляється у листі Боузер до виконуючого обов'язки глави міністерства національної безпеки США Чада Вольфа. Цей лист датований 9 січня, але опублікований у неділю, 10 січня, уточнює інформагенція Reuters.

"Поки я буду звертатися до широкого кола місцевих, регіональних та федеральних партнерів для посилення співпраці між нашими органами, я наполегливо закликаю міністерство національної безпеки США скоригувати свій підхід до інавгурації кількома конкретними способами", - йдеться у листі.

Нагадаємо, Трамп неодноразово закликав своїх прихильників приїхати у Вашингтон на мітинг 6 січня й "показати свою силу". Того дня Конгрес США мав затвердити результати виборів президента, на яких Трамп програв демократу Джо Байдену. Цей крок мав бути суто формальністю. Утім, згодом протест на підтримку Трампа переріс у штурм будівлі Капітолію, внаслідок його загинули п'ятеро людей - четверо протестувальників та один поліцейський - і була загроза життю політиків та поліцейських у будівлі. Тепер правоохоронці розшукують та арештовують учасників цього штурму, а демократи хочуть вже вдруге ініціювати процедуру імпічменту Трампа.

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