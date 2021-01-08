 У США заарештували ″шамана″, який штурмував Капітолій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2021

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Новини

У США заарештували "шамана", який штурмував Капітолій

Відомий у певних колах "аризонський шаман" Джейк Анжелі був заарештований за штурм Капітолію. Він є прихильником теорії змови QAnon і Дональда Трампа.

Джейкоб Ч., відомий за прізвиськом Джейк Анжелі

Джейкоб Ч., відомий за прізвиськом Джейк Анжелі

У США тривають арешти прихильників чинного президента Дональда Трампа, які штурмували Капітолій, що призвело до загибелі п'ятьох людей. Цього разу було заарештовано трьох осіб, фото яких стали вірусними в соцмережах, повідомив офіс прокурора округу Колумбія у суботу, 9 січня.

Один з них - 33-річний Джейкоб Ч., відомий за прізвиськом Джейк Анжелі. Він вирушив на штурм Капітолію в хутряній шапці з рогами, покритий татуюваннями та з оголеним торсом. Цей чоловік - відомий прихильник чинного президента Дональда Трампа і теорії змови QAnon. 

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Другий заарештований чоловік - 36-річний Адам Крістіан Д. з Флориди. Він став відомий завдяки світлині, на якій зображено момент, коли він посміхається, махає рукою і виносить кафедру для виступів спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. Під час штурму він почав відеотрансляцію, на якій зафільмував себе у залах Капітолію. Згодом це відео і всі сторінки Адама Д. були видалені із соцмереж.

 

Третій заарештований чоловік - це 35-річний Деррік Е. Він - новопризначений депутат парламенту штату Західна Вірджинія. Він також почав відеотранслювати свою участь у штурмі Капітолію, але потім видалив ці відео. Чоловік вже повідомив про свою відставку.

Усіх трьох осіб звинувачують в незаконному проникненні в Капітолій, порушенні громадського порядку та в інших правопорушеннях. Адаму Д. ще пред'явили звинувачення у крадіжці федеральної власності.

Річард Б. вже заарештований за штурм Капітолію

Річард Б. вже заарештований за штурм Капітолію

Раніше в Арканзасі затримали Річарда Б., який прославився фотографією у кріслі Ненсі Пелосі під час штурму. Один з журналістів NYT сфотографував Річарда Б. з конвертом, який той "взяв" у кабінеті Пелосі. Той ніби сказав, що не крав конверт, а "залишив на її столі четвертак". Йому пред'явлені обвинувачення у проникненні в будівлю, що перебуває під особливою охороною, вторгненні, вандалізмі та крадіжці.

За даними мін'юсту США, у справі про штурм звинувачуються щонайменше 15 людей, серед них одній особі пред'явили звинувачення в зберіганні вибухівки.

Розшук підозрюваних веде Федеральне бюро розслідувань (ФБР). Агенти бюро звернулися до громадськості з проханням допомогти ідентифікувати решту правопорушників на фото і відео.

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    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

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  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


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