У США заарештували "шамана", який штурмував Капітолій

У США тривають арешти прихильників чинного президента Дональда Трампа, які штурмували Капітолій, що призвело до загибелі п'ятьох людей. Цього разу було заарештовано трьох осіб, фото яких стали вірусними в соцмережах, повідомив офіс прокурора округу Колумбія у суботу, 9 січня.

Один з них - 33-річний Джейкоб Ч., відомий за прізвиськом Джейк Анжелі. Він вирушив на штурм Капітолію в хутряній шапці з рогами, покритий татуюваннями та з оголеним торсом. Цей чоловік - відомий прихильник чинного президента Дональда Трампа і теорії змови QAnon.

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Другий заарештований чоловік - 36-річний Адам Крістіан Д. з Флориди. Він став відомий завдяки світлині, на якій зображено момент, коли він посміхається, махає рукою і виносить кафедру для виступів спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. Під час штурму він почав відеотрансляцію, на якій зафільмував себе у залах Капітолію. Згодом це відео і всі сторінки Адама Д. були видалені із соцмереж.

Третій заарештований чоловік - це 35-річний Деррік Е. Він - новопризначений депутат парламенту штату Західна Вірджинія. Він також почав відеотранслювати свою участь у штурмі Капітолію, але потім видалив ці відео. Чоловік вже повідомив про свою відставку.

Усіх трьох осіб звинувачують в незаконному проникненні в Капітолій, порушенні громадського порядку та в інших правопорушеннях. Адаму Д. ще пред'явили звинувачення у крадіжці федеральної власності.

Річард Б. вже заарештований за штурм Капітолію

Раніше в Арканзасі затримали Річарда Б., який прославився фотографією у кріслі Ненсі Пелосі під час штурму. Один з журналістів NYT сфотографував Річарда Б. з конвертом, який той "взяв" у кабінеті Пелосі. Той ніби сказав, що не крав конверт, а "залишив на її столі четвертак". Йому пред'явлені обвинувачення у проникненні в будівлю, що перебуває під особливою охороною, вторгненні, вандалізмі та крадіжці.

За даними мін'юсту США, у справі про штурм звинувачуються щонайменше 15 людей, серед них одній особі пред'явили звинувачення в зберіганні вибухівки.

Розшук підозрюваних веде Федеральне бюро розслідувань (ФБР). Агенти бюро звернулися до громадськості з проханням допомогти ідентифікувати решту правопорушників на фото і відео.

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