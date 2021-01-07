За фото у кріслі Ненсі Пелосі - обвинувачення в кількох злочинах

Чоловіка, який під час штурму Капітолія проник до офісу спікерки Палати представників Ненсі Пелосі та сфотографувався в її кріслі, затримали. Про це у п'ятницю, 8 січня, повідомив представник міністерства юстиції США. Річард Б. був затриманий у місті Літл-Рок у штаті Арканзас. Йому пред'явлені обвинувачення у проникненні в будівлю, що знаходиться під особливою охороною, вторгненні, вандалізмі та крадіжці.

Один з журналістів NYT сфотографував Річарда Б. з конвертом, який той "взяв" у кабінеті Пелосі. Той ніби сказав, що не крав конверт, а "залишив на її столі четвертак".

Міністерство висунуло ще 14 окремих обвинувачень через події в Капітолії. Зокрема, одному з підозрюваних закидають, що в його автомобілі, припаркованому поблизу Капітолія, були знайдені зброя та коктейлі Молотова. Вони були особливо небезпечними, оскільки були змішані з якоюсь речовиною, внаслідок чого були створені запальні бомби, схожі на напалм.

Стіл Ненсі Пелосі після проникнення в її кабінет прихильників Дональда Трампа

Помічник начальника офісу ФБР у Вашингтоні Стівен Д'Антуоно заявив, що в розслідування беруть участь сотні співробітників. "ФБР не потерпить заворушень та руйнувань, які ми бачили в середу", - заявив він. Наразі слідчі перевіряють фотографії та матеріали в соцмережах для розшуку підозрюваних.