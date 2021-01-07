 За фото у кріслі Ненсі Пелосі - обвинувачення в кількох злочинах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2021

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Новини

За фото у кріслі Ненсі Пелосі - обвинувачення в кількох злочинах

В Арканзасі затримали чоловіка, який прославився фотографією у кріслі спікерки Палати представників Ненсі Пелосі під час штурму Капітолія у Вашингтоні. ФБР розшукує інших підозрюваних за фотографіями з соцмереж.

Річард Б. у кріслі Ненсі Пелосі

Річард Б. у кріслі Ненсі Пелосі

Чоловіка, який під час штурму Капітолія проник до офісу спікерки Палати представників Ненсі Пелосі та сфотографувався в її кріслі, затримали. Про це у п'ятницю, 8 січня, повідомив представник міністерства юстиції США. Річард Б. був затриманий у місті Літл-Рок у штаті Арканзас. Йому пред'явлені обвинувачення у проникненні в будівлю, що знаходиться під особливою охороною, вторгненні, вандалізмі та крадіжці.

Один з журналістів NYT сфотографував Річарда Б. з конвертом, який той "взяв" у кабінеті Пелосі. Той ніби сказав, що не крав конверт, а "залишив на її столі четвертак". 

Міністерство висунуло ще 14 окремих обвинувачень через події в Капітолії. Зокрема, одному з підозрюваних закидають, що в його автомобілі, припаркованому поблизу Капітолія, були знайдені зброя та коктейлі Молотова. Вони були особливо небезпечними, оскільки були змішані з якоюсь речовиною, внаслідок чого були створені запальні бомби, схожі на напалм.

Стіл Ненсі Пелосі після проникнення в її кабінет прихильників Дональда Трампа

Стіл Ненсі Пелосі після проникнення в її кабінет прихильників Дональда Трампа

Помічник начальника офісу ФБР у Вашингтоні Стівен Д'Антуоно заявив, що в розслідування беруть участь сотні співробітників. "ФБР не потерпить заворушень та руйнувань, які ми бачили в середу", - заявив він. Наразі слідчі перевіряють фотографії та матеріали в соцмережах для розшуку підозрюваних.

  • Мітинг прихильників Трампа

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Мітинг прихильників Трампа

    На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...

  • Сили безпеки тримають прихильників Трампа на відстані від будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Буря насувається

    Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.

  • Протести перед Капітолієм під час затвердження результатів виборів президента США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перші зіткнення

    Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.

  • Врешті-решт агресивному натовпу вдалося потрапити в будівлю Капітолія.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Заслабкий кордон

    Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.

  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


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Безлади у Вашингтоні: головне про захоплення Капітолія прихильниками Трампа

Після заворушень у Вашингтоні Конгрес США затвердив обрання Джо Байдена президентом. Світові лідери засуджують напад на демократію у Сполучених Штатах. DW підсумовує події останньої доби в США.  

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Прихильники президента США Дональда Трампа на знак незгоди із результатами виборів взяли штурмом Капітолій у Вашингтоні. Критики вважають, що ця безпрецедентна зневага до демократії - на совісті самого Трампа.

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