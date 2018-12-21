Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Джеймс Комі

Джеймс Комі - американський юрист, менеджер та державний чиновник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джеймс Комі".

З вересня 2013-го року до травня 2017 року Джеймс Комі був директором Федерального бюро розслідувань (ФБР). На цю посаду терміном на десять років його призначив тодішній президент США, демократ Барак Обама. Однак правонаступник Обами - республіканець Дональд Трамп - 9 травня 2017 року несподівано звільнив Комі. У своєму листі до керівника ФБР президент США наголосив, що погоджується з висновком міністерства юстиції країни щодо того, що Комі більше "не в змозі ефективно керувати бюро", і що відомству необхідний новий очільник, щоб відновити довіру до нього. У березні 2017 року ФБР вперше офіційно підтвердило, що розпочало розслідування можливого впливу Росії на президентську кампанію в США в 2016 році і можливих зв'язків передвиборного штабу Дональда Трампа з Кремлем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вас звільнено! - вигнанці адміністрації Трампа

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа 21.12.2018

Президент США Дональд Трамп просто блискавично позбувається топ-співробітників Білого дому. Перелік найвідоміших звільнених ним чиновників - у фотодобірці DW.
Трамп хоче позбавити екс-очільників спецслужб доступу до таємних документів

Трамп хоче позбавити екс-очільників спецслужб доступу до таємних документів 23.07.2018

Дональд Трамп "вивчає механізми" для того, щоб позбавити низку екс-високопосадовців доступу до таємної інформації. Серед них і колишній директор ЦРУ, який критикував президента США за зустріч з Путіним.
Трампу надіслали запитання у справі про російський слід

Трампу надіслали запитання у справі про російський слід 01.05.2018

Спецпрокурор Роберт Мюллер передав адвокатам президента США Дональда Трампа список запитань в рамках розслідування імовірного втручання Москви в американські вибори, повідомляє NYT.
Екс-директор ФБР Комі: Трамп морально непридатний бути президентом

Екс-директор ФБР Комі: Трамп морально непридатний бути президентом 16.04.2018

Колишній директор Федерального бюро розслідувань США Джеймс Комі заявив, що вважає Дональда Трампа "морально непридатним" для президентської посади.
Колишній директор ФБР порівняв Трампа з босом мафії

Колишній директор ФБР порівняв Трампа з "босом мафії" 13.04.2018

Екс-директор ФБР Джеймс Комі у своїй новій книзі "Вища лояльність: правда, брехня та лідерство" порівняв американського президента Дональда Трампа з "босом мафії" та висловив сумнів щодо його етичних цінностей.
Білий дім Трампа: робота на виліт

Білий дім Трампа: робота на виліт 14.03.2018

Очільник ФБР, директорка з комунікацій, економічний радник - жоден з них більше не працює на президента Трампа. Хтось пішов у відставку добровільно, когось звільнили. Уряд США нестабільний, як ніколи раніше.

І ти, Тіллерсоне..? Найгучніші відставки в команді Трампа (13.03.2018) 13.03.2018

Рекс Тіллерсон втратив посаду держсекретаря США в команді Дональда Трампа. Це не перша відставка в Білому домі. Найгучніші звільнення довкола Трампа - у добірці DW.
Трамп звинуватив ФБР та мін'юст в політичній упередженості

Трамп звинуватив ФБР та мін'юст в політичній упередженості 02.02.2018

У контексті розслідування зв'язків команди Трампа з Росією Білий дім прагне опублікувати меморандум про порушення, вчинені слідчими ФБР. ФБР та мін'юст протестують проти оприлюднення документа.
Трамп погодився під присягою свідчити у справі про російське втручання

Трамп погодився "під присягою" свідчити у справі про російське втручання 25.01.2018

Американський президент Дональд Трамп заявив, що "залюбки" свідчитиме під присягою щодо можливого втручання РФ у вибори президента США 2016 року.
ЗМІ: Чернетка листа Трампа проливає світло на звільнення екс-директора ФБР

ЗМІ: Чернетка листа Трампа проливає світло на звільнення екс-директора ФБР 02.09.2017

Спецпрокурор США Роберт Мюллер тепер володіє документом, що вказує на реальні причини звільнення президентом Дональдом Трампом директора ФБР Джеймса Комі. Ідеться про лист, який Трамп так ніколи й не відправив.
Новим директором ФБР став Крістофер Рей

Новим директором ФБР став Крістофер Рей 02.08.2017

Висунутий раніше президентом США Дональдом Трампом Трампом Крістофер Рей замінить на посаді директора ФБР звільненого раніше Джеймса Комі.
Вас звільнено! - топ-посадовці США, яким Трамп вказав на двері (фотогалерея)

"Вас звільнено!" - топ-посадовці США, яким Трамп вказав на двері (фотогалерея) 01.08.2017

Президент США Дональд Трамп просто блискавично позбувається топ-співробітників Білого дому. Перелік найвідоміших звільнених ним чиновників - у фотодобірці DW.

Найгучніші відставки в команді Трампа (01.08.2017) 01.08.2017

Чергове звільнення у команді Трампа: цього разу "під руку" потрапив директор з комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі. Він пропрацював на посаді лише 11 днів. Згадуємо інші гучні звільнення...

Найгучніші відставки в команді Трампа (25.07.2017) 26.07.2017

Лише за півроку президентства Дональда Трампа його команду залишило чимало ключових гравців. Найгучніші звільнення - у добірці DW.
Найгучніші російські скандали довкола Трампа (фотогалерея)

Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа (фотогалерея) 16.06.2017

У США не вщухають скандали довкола можливих зв'язків оточення Дональда Трампа з Росією. У ЗМІ лунають все нові й нові викриття, які президент Сполучених Штатів заперечує. DW зібрала найгучніші з них.
Фотогалерея: Найгучніші російські скандали довкола Трампа

Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа 16.06.2017

У США не вщухають скандали довкола можливих зв'язків оточення Дональда Трампа з Росією. У ЗМІ лунають все нові й нові викриття, які президент Сполучених Штатів заперечує. DW зібрала найгучніші з них.
Інші статті