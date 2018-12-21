Джеймс Комі - американський юрист, менеджер та державний чиновник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джеймс Комі".

З вересня 2013-го року до травня 2017 року Джеймс Комі був директором Федерального бюро розслідувань (ФБР). На цю посаду терміном на десять років його призначив тодішній президент США, демократ Барак Обама. Однак правонаступник Обами - республіканець Дональд Трамп - 9 травня 2017 року несподівано звільнив Комі. У своєму листі до керівника ФБР президент США наголосив, що погоджується з висновком міністерства юстиції країни щодо того, що Комі більше "не в змозі ефективно керувати бюро", і що відомству необхідний новий очільник, щоб відновити довіру до нього. У березні 2017 року ФБР вперше офіційно підтвердило, що розпочало розслідування можливого впливу Росії на президентську кампанію в США в 2016 році і можливих зв'язків передвиборного штабу Дональда Трампа з Кремлем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.