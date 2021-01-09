 Наскільки можлива дострокова відставка Дональда Трампа? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 09.01.2021

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Світ

Наскільки можлива дострокова відставка Дональда Трампа?

Демократи вимагають дострокової відставки чинного президента США Дональда Трампа. DW з'ясовує, наскільки вірогідний такий сценарій.

Віцепрезидент США Майк Пенс і президент США Дональд Трамп (фото з архіву)

Віцепрезидент США Майк Пенс і президент США Дональд Трамп (фото з архіву)

Після штурму Капітолія у Вашингтоні прихильниками Дональда Трампа, який відбувся 6 січня та внаслідок якого загинуло четверо протестувальників та один поліцейський, демократи і деякі республіканці в Палаті представників звинуватили Трампа в підбурюванні до заколоту. Конгресмен Девід Чічілліне й інші демократи написали лист віцепрезиденту Майку Пенсу, закликавши його усунути президента з посади відповідно до 25-ї поправки до конституції США.

Заворушенням передувала промова Трампа на мітингу біля Білого дому. "Ми збираємося відправитися до Капітолію, щоб підтримати наших шановних сенаторів (...) Вам потрібно показати силу, і ви повинні бути сильними", - звернувся американський президент до своїх прихильників. Він також назвав президентські вибори, на яких переміг Джо Байден, "найбільш корумпованими в історії". "Наша перемога на виборах була вкрадена радикальними лівими демократами", - додав він і закликав "ніколи не здаватися", "не поступатися" і йти до Капітолію, щоб допомогти республіканцям "повернути нашу країну".

Як можна усунути Трампа з посади достроково?

До дострокової відставки президента США можуть призвести два юридичні шляхи: імпічмент або звернення до 25-ї поправки. Розділ четвертий другої статті Конституції США говорить, що президента можуть усунути з посади "у разі державної зради, хабарництва або інших серйозних злочинів або проступків". Імпічмент може бути ініційований Палатою представників і схвалений в Сенаті більшістю в дві третини голосів.

Таким чином питання полягає в тому, чи є підбурювання до штурму Капітолію "серйозним злочином або проступком". "Так, є підстави вважати, що в даній ситуації мала місце спроба завдати шкоди демократичному ладу і здійснити державний переворот, - каже в інтерв'ю DW історик Каліфорнійського університету Донал О'Салліван. - Але відсторонення президента від посади в США є політичною процедурою, і домогтися успіху тут можливо тільки при наявності більшості голосів". Тому хоча для старту процедури імпічменту Трампа є підстави, О'Салліван не бачить шансів у відстороненні президента від посади в найближчі дні.

Як працює 25-та поправка до Конституції США?

Інший спосіб позбавити президента повноважень - застосувати четвертий розділ 25-ї поправки до Конституції США, який дозволяє вищим посадовим особам американської адміністрації оцінити дієздатність президента і при необхідності усунути його від влади. Поправка була внесена в 1965 році під враженням від вбивства Джона Кеннеді і призначалася для гіпотетичних випадків, коли американський президент не міг би виконувати свої обов'язки за станом здоров'я.

Але такого випадку в історії Сполучених Штатів Америки ще не було. У теорії для застосування поправки потрібно, щоб віцепрезидент Майк Пенс і більшість з 15 членів адміністрації, зокрема й переконані прихильники Трампа на кшталт держсекретаря Майка Помпео, погодилися з тим, що Трамп не здатний виконувати посадові обов'язки президента, і направили відповідного листа до Палати представників і Сенату.

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"Це позбавить Дональда Трампа всіх повноважень. Майк Пенс стане виконуючим обов'язки президента", - пояснив DW Кеннет Манусама, експерт з конституційного права США і викладач Амстердамського вільного університету (Vrije Universiteit Amsterdam).

Трамп, своєю чергою, зможе оскаржити це рішення, також надіславши листа в обидві палати Конгресу, після чого справа буде розглядатися в Конгресі, який повинен буде винести остаточне рішення протягом 21 дня.

Чи можуть Трампа відсторонити від посади до 20 січня?

Якщо Пенс і більшість членів адміністрації Трампа вдадуться до 25-ї поправки, це негайно позбавить Трампа всіх президентських повноважень - однак лише тимчасово, оскільки у нього залишиться можливість оскаржити це рішення. А подальше протистояння Конгресу і Білого дому може затягнутися і ще більше погіршити репутацію демократичних інститутів в США.

Імпічмент протягом декількох днів теоретично можливий - однак експерти сумніваються в такій розв'язці. "З практичної точки зору це малоймовірно, оскільки, якщо звернутися до історичних прецедентів, то ми побачимо, що розслідування звинувачень на адресу президентів велися протягом багатьох тижнів. Саме так було у випадку з Ендрю Джонсоном, Біллом Клінтоном, Річардом Ніксоном, та і самим Дональдом Трампом (в грудня 2019 Палата представників проголосувала за імпічмент у зв'язку з тиском Трампа на президента України Володимира Зеленського. - Ред.)", - говорить Ентоні Гоган, американський експерт з конституційного права і професор права в Університеті Дрейка.

Чи можна висунути Трампу обвинувачення за штурм Капітолію?

Експерти з питань права вважають, що Трампу можуть висунути обвинувачення в підбурюванні до заколоту. "Підбурювання найбільше підходить до цієї ситуації, тому що по суті мав місце заклик застосовувати силу проти роботи державних інститутів", - говорить Кеннет Манусама.

Прихильники Трампа біля Капітолію у Вашингтоні, 6 січня 2021 року

Прихильники Трампа біля Капітолію у Вашингтоні, 6 січня 2021 року

Відповідно до законів США, підбурювання до заколоту проти влади є кримінальним злочином. "Будь-хто, хто підбурює, організовує, підтримує або бере участь в будь-якому повстанні або заколоті проти влади Сполучених Штатів або їхніх законів або надає цьому допомогу і сприяння, повинен бути покараний штрафом або тюремним ув'язненням на термін до десяти років, або до нього повинні бути застосовані обидва ці заходи; також він не може обіймати будь-яку посаду в Сполучених Штатах", - говорить стаття Кодексу США про державну зраду, підбурювання і диверсійну діяльність. Потенційно може бути задіяна і інша стаття про участь в змові і заклику до заколоту, що передбачає штраф або позбавлення волі на строк до 20 років.

Однак наразі Трамп не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності завдяки президентському імунітету. "Навіть якби Трамп був відсторонений від посади на підставі 25-ї поправки, він не був би притягнутий до кримінальної відповідальності, тому що за законом він все ще залишався б президентом", - пояснює Манусама. Але якщо Трамп не помилує сам себе (або його не помилує Пенс в разі передачі йому президентських повноважень) до вступу Джо Байдена на посаду, його президентський імунітет припинить діяти 20 січня.

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  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

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    Автор: Олександр Голубов


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