Вибори в США і український інтерес: партнерство не зміниться, але можливі нюанси

3 листопада в США відбуваються президентські вибори. На їхні результати з нетерпінням чекають і в Києві, адже США впродовж багатьох років є стратегічним партнером України, одним з найбільших міжнародних донорів фінансової, технічної та військової допомоги. Чи вдасться Україні успішно реалізовувати свої зовнішньополітичні інтереси у партнерстві з США в залежності від того, хто займе місце господаря Овального кабінету, - DW поцікавилася в експертів.

Як вчаться на дипломатичних помилках

Попри доволі успішну співпрацю останніх років між Києвом і Вашингтоном, пост посла США в Україні залишається вакантним от уже майже півтора року, що є щонайменше дивним для стратегічних партнерів. Колишня американська посол Марі Йованович була достроково відкликана з цієї посади у травні 2019 року. За її словами, причиною відставки стало те, що вона відмовилася вимагати від керівництва України розслідування щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена - Хантера, який працював у наглядовій раді приватної газовибодувної компанії Burisma. З вимогою такого розслідування до Йованович нібито звертався як особистий адвокат президента Трампа - Руді Джуліані.

Пізніше у телефонній розмові з Дональдом Трампом президент Володимир Зеленський погодився надати додаткову інформацію щодо справ Хантера Байдена, якщо така є, і погодився, що Марі Йованович була "поганим послом", бо на виборах підтримувала його попередника Петра Порошенка.

Проте до дипломатичних помилок у великі політичній грі припускалася й адміністрація Петра Порошенка, котра під час минулих виборів американського президента висловлювала симпатії кандидатці від Демократичної партії Гілларі Клінтон, співпрацюючи з її штабом. Через це після своєї перемоги Дональд Трамп звинуватив українське керівництво у спробах зриву його виборчої кампанії.

У Києві з'явиться посол США

У ході ж нинішніх передвиборчих перегонів у США українська влада, врахувавши увесь негативний досвід, намагалася уникати публічної демонстрації підтримки одного конкретного кандидат. Тому принаймні на призначення нового американського посла може розраховувати, заявив у коментарі DW старший аналітик Української ради з міжнародних відносин Володимир Денисюк. Тим більше, що на цю посаду ще у травні цього року було номіновано генерала-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона, а у вересні його кандидатура пройшла процедуру затвердження у комітеті закордонних справ Сенату.

"Офіційне призначення Дейтона неодмінно відбудеться після виборів, навіть якщо переможе Джо Байден, оскільки його кандидатуру вже затвердив законодавчий орган США", - переконаний Денисюк.

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"Політичне благословення" для українських реформ

На найближчі роки серед найголовніших інтересів України у співпраці з США залишатимуться безпекова та військово-технічна співпраця, міжнародне посередництво Вашингтона у стримуванні російської агресії, зокрема, збереження санкційного режиму, та допомога і нагляд за проведенням реформ прокуратури, митної служби, в антикорупційній сфері. Про це DW розповіла директорка центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук. Експертка наголошує, що досі Україна вже мала можливість втілювати ці інтереси у життя і з Джо Байденом, і з Дональдом Трампом.

"Проте на основі наявного досвіду, а також заявлених пріоритетів двох політиків, можемо спрогнозувати, що питання реформ в Україні, зокрема й антикорупційної, матимуть більше значення для президента Байдена, який вже в перший рік свого президентства планує провести світовий Саміт демократій, де боротьба з корупцією буде одним з трьох ключових питань", - наголосила Гетьманчук. Тоді, коли за адміністрації Трампа ці питання теж фігуруватимуть у двосторонньому порядку денному, але "без політичного благословення з боку особисто президента США".

Україна вже мала можливість втілювати свої інтереси в життя і з Джо Байденом, коли той перебував на посаді віце-президента США, і з Дональдом Трампом як господарем Білого дому

Безпековий інтерес - обопільно вигідний

Національні інтереси США не прив’язані до конкретної особистості, тому хто б не зайняв місце в Овальному кабінеті, він буде зобов’язаний слідувати американським національним інтересам, які наразі тісно вплетені в український контекст. Таку думку в розмові з DW висловив старший аналітик Української ради з міжнародних відносин Володимир Денисюк. За його словами, стримування Росії залишатиметься пріоритетом як для Байдена, так і для Трампа, "а це означає, що, зокрема, безпека у Чорноморському регіоні не зійде з порядку денного нової адміністрації". Експерт також нагадав про будівництво оперативного центру ВМС України в місті Очаків Миколаївської області, яке веде мобільний будівельний батальйон Морської піхоти США. "За будь-якого президента ця база обов'язково буде добудована", - переконаний Денисюк.

Альона Гетьманчук вважає, що у безпекової складової партнерства Києва і Вашингтона за президентства Трампа "спостерігатиметься й надалі підхід купівлі американського союзництва". "Україні доведеться постійно виходити з пропозиціями оборудок, які викликатимуть інтерес особисто в президента США. За адміністрації Байдена, швидше за все, спостерігатимемо підхід - "підтримка в обмін на реформи", - прогнозує експертка. Ще одна особливість політики Джо Байдена щодо України полягатиме у тому, що "він намагатиметься всі свої дії координувати з європейськими союзниками".

Не втратити довіру Вашингтона

Тим часом експерти радять пам’ятати, що фокус уваги новообраного президента буде зосереджений передусім на внутрішньополітичних питаннях США. "Інша справа, що Україна частково вже стала питанням внутрішньої політики у США, що для нас більше мінус, аніж плюс, оскільки робитиме українську тему й надалі чутливою для будь-кого з президентів", - пояснила Гетьманчук.

Прізвище наступного американського президента для України не має особливого значення, бо інтереси США у Центральній Європі "стабільні та довготривалі". "Від України залежить лише те, наскільки інтенсивний хід реформ дозволить зміцнювати довіру американських партнерів і дасть можливість Києву успішно реалізовувати власні зовнішньополітичні пріоритети у відносинах з США", - наголошує Денисюк.