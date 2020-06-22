Вибори в США і український інтерес: партнерство не зміниться, але можливі нюанси

Збереження санкцій проти Росії та продовження військової підтримки - ці пріоритети у відносинах із Вашингтоном Києву вдасться зберегти незалежно від того, хто виграє президентські вибори у США, вважають експерти.
3 листопада в США відбуваються президентські вибори. На їхні результати з нетерпінням чекають і в Києві, адже США впродовж багатьох років є стратегічним партнером України, одним з найбільших міжнародних донорів фінансової, технічної та військової допомоги. Чи вдасться Україні успішно реалізовувати свої зовнішньополітичні інтереси у партнерстві з США в залежності від того, хто займе місце господаря Овального кабінету, - DW поцікавилася в експертів.
Попри доволі успішну співпрацю останніх років між Києвом і Вашингтоном, пост посла США в Україні залишається вакантним от уже майже півтора року, що є щонайменше дивним для стратегічних партнерів. Колишня американська посол Марі Йованович була достроково відкликана з цієї посади у травні 2019 року. За її словами, причиною відставки стало те, що вона відмовилася вимагати від керівництва України розслідування щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена - Хантера, який працював у наглядовій раді приватної газовибодувної компанії Burisma. З вимогою такого розслідування до Йованович нібито звертався як особистий адвокат президента Трампа - Руді Джуліані.
Пізніше у телефонній розмові з Дональдом Трампом президент Володимир Зеленський погодився надати додаткову інформацію щодо справ Хантера Байдена, якщо така є, і погодився, що Марі Йованович була "поганим послом", бо на виборах підтримувала його попередника Петра Порошенка.
Проте до дипломатичних помилок у великі політичній грі припускалася й адміністрація Петра Порошенка, котра під час минулих виборів американського президента висловлювала симпатії кандидатці від Демократичної партії Гілларі Клінтон, співпрацюючи з її штабом. Через це після своєї перемоги Дональд Трамп звинуватив українське керівництво у спробах зриву його виборчої кампанії.
У ході ж нинішніх передвиборчих перегонів у США українська влада, врахувавши увесь негативний досвід, намагалася уникати публічної демонстрації підтримки одного конкретного кандидат. Тому принаймні на призначення нового американського посла може розраховувати, заявив у коментарі DW старший аналітик Української ради з міжнародних відносин Володимир Денисюк. Тим більше, що на цю посаду ще у травні цього року було номіновано генерала-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона, а у вересні його кандидатура пройшла процедуру затвердження у комітеті закордонних справ Сенату.
"Офіційне призначення Дейтона неодмінно відбудеться після виборів, навіть якщо переможе Джо Байден, оскільки його кандидатуру вже затвердив законодавчий орган США", - переконаний Денисюк.
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На найближчі роки серед найголовніших інтересів України у співпраці з США залишатимуться безпекова та військово-технічна співпраця, міжнародне посередництво Вашингтона у стримуванні російської агресії, зокрема, збереження санкційного режиму, та допомога і нагляд за проведенням реформ прокуратури, митної служби, в антикорупційній сфері. Про це DW розповіла директорка центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук. Експертка наголошує, що досі Україна вже мала можливість втілювати ці інтереси у життя і з Джо Байденом, і з Дональдом Трампом.
"Проте на основі наявного досвіду, а також заявлених пріоритетів двох політиків, можемо спрогнозувати, що питання реформ в Україні, зокрема й антикорупційної, матимуть більше значення для президента Байдена, який вже в перший рік свого президентства планує провести світовий Саміт демократій, де боротьба з корупцією буде одним з трьох ключових питань", - наголосила Гетьманчук. Тоді, коли за адміністрації Трампа ці питання теж фігуруватимуть у двосторонньому порядку денному, але "без політичного благословення з боку особисто президента США".
Україна вже мала можливість втілювати свої інтереси в життя і з Джо Байденом, коли той перебував на посаді віце-президента США, і з Дональдом Трампом як господарем Білого дому
Національні інтереси США не прив’язані до конкретної особистості, тому хто б не зайняв місце в Овальному кабінеті, він буде зобов’язаний слідувати американським національним інтересам, які наразі тісно вплетені в український контекст. Таку думку в розмові з DW висловив старший аналітик Української ради з міжнародних відносин Володимир Денисюк. За його словами, стримування Росії залишатиметься пріоритетом як для Байдена, так і для Трампа, "а це означає, що, зокрема, безпека у Чорноморському регіоні не зійде з порядку денного нової адміністрації". Експерт також нагадав про будівництво оперативного центру ВМС України в місті Очаків Миколаївської області, яке веде мобільний будівельний батальйон Морської піхоти США. "За будь-якого президента ця база обов'язково буде добудована", - переконаний Денисюк.
Альона Гетьманчук вважає, що у безпекової складової партнерства Києва і Вашингтона за президентства Трампа "спостерігатиметься й надалі підхід купівлі американського союзництва". "Україні доведеться постійно виходити з пропозиціями оборудок, які викликатимуть інтерес особисто в президента США. За адміністрації Байдена, швидше за все, спостерігатимемо підхід - "підтримка в обмін на реформи", - прогнозує експертка. Ще одна особливість політики Джо Байдена щодо України полягатиме у тому, що "він намагатиметься всі свої дії координувати з європейськими союзниками".
Тим часом експерти радять пам’ятати, що фокус уваги новообраного президента буде зосереджений передусім на внутрішньополітичних питаннях США. "Інша справа, що Україна частково вже стала питанням внутрішньої політики у США, що для нас більше мінус, аніж плюс, оскільки робитиме українську тему й надалі чутливою для будь-кого з президентів", - пояснила Гетьманчук.
Прізвище наступного американського президента для України не має особливого значення, бо інтереси США у Центральній Європі "стабільні та довготривалі". "Від України залежить лише те, наскільки інтенсивний хід реформ дозволить зміцнювати довіру американських партнерів і дасть можливість Києву успішно реалізовувати власні зовнішньополітичні пріоритети у відносинах з США", - наголошує Денисюк.