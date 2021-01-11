Шварценеґґер порівняв штурм Капітолія з "Кришталевою ніччю"

Колишній губернатор Каліфорнії та відомий голівудський актор Арнольд Шварценеґґер порівняв натовп, який штурмував Капітолій у Вашингтоні, з нацистами. Це він зробив у відеозверненні, яке опублікував у неділю, 10 січня, на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

"Я виріс в Австрії. Я дуже добре знаю про "Кришталеву ніч" або "ніч битого скла". Це була ніч насильства проти євреїв у 1938 році. Його вчинили нацисти, які є еквівалентом організації Proud Boys", - сказав Шварценеґґер.

На його думку, 6 січня - день штурму Капітолія - також було "днем битого скла". "Було розбите скло вікон Капітолія США. Утім, натовп не тільки розбив вікна Капітолія, вони зруйнували ідеї, які ми сприймали як належні. Вони не тільки прорвалися у двері будівлі, яка є домівкою американської демократії, вони розтоптали самі принципи, на яких заснували нашу країну", - наголосив Арнольд Шварценеґґер.

Крім того, він назвав Дональда Трампа "найгіршим президентом в історії". "Президент Трамп провалився як лідер. Він запам'ятається як найгірший президент за всю історію", - переконаний ексгубернатор Каліфорнії. Тому він закликав підтримати обраного президента країни, демократа Джо Байдена незалежно від партійної приналежності.

Нагадаємо, Трамп неодноразово закликав своїх прихильників, зокрема і членів ультраправої чоловічої організації Proud Boys приїхати у Вашингтон на мітинг 6 січня й "показати свою силу". Того дня Конгрес США мав затвердити результати виборів президента, на яких Трамп програв демократу Джо Байдену. Цей крок мав бути суто формальністю. Утім, згодом протест на підтримку Трампа переріс у штурм будівлі Капітолію, внаслідок його загинули п'ятеро людей - четверо протестувальників та один поліцейський - і була загроза життю політиків та поліцейських у будівлі. Тепер правоохоронці розшукують та арештовують учасників цього штурму, а демократи хочуть вже вдруге ініціювати процедуру імпічменту Трампа.

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