Ненсі Пелосі знову стала спікеркою Конгресу США

80-річна спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у понеділок, 4 січня, була переобрана на новий дворічний термін.
Пелосі, яка є лідеркою фракції Демократичної партії в Палаті представників з 2003 року, а також першою в історії та досі єдиною жінкою на посаді спікерки Палати, отримала необхідний мінімум в 216 голосів. Лідер республіканської меншості Кевін Маккарті отримав 209 голосів, передає агентство AP.
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Під час виступу у Конгресі після обрання Пелосі заявила, що зараз найбільшим приорітетом є перемога над коронавірусом. "І мі його переможемо", - заявила вона, зірвавши хвилю оплесків. Це вже четвертий термін 80-річної Пелосі на посаді спікерки. Вона раніше заявляла, що востаннє претендує на цю роль.
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Обрання Пелосі на посаду спікера вийшло непростим: демократи на виборах до Конгресу в листопаді втратили частину місць, і група однопартійців Пелосі відмовилася підтримати її кандидатуру.
Пелосі - членкиня Палати представників від Каліфорнії. Вперше до Конгресу США вона була обрана ще у 1987 році.
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Ентоні Блінкен, державний секретар США
Блінкен вже довгий час є довіреною особою майбутнього американського президента Джо Байдена. Він працював в адміністраціях президентів Білла Клінтона та Барака Обами. За останнього він був заступником радника з питань нацбезпеки та заступником держсекретаря США, Байден тоді був віцепрезидентом. Блінкена вважають одним із архітекторів атомної угоди з Іраном, з якої США згодом вивів Дональд Трамп.
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Джон Керрі, спецпосланник президента США з питань клімату
Колишній держсекретар США Джон Керрі обійме посаду спеціального посланника президента Байдена з питань клімату. З 1983 до 2013 року Керрі був сенатором від штату Массачусетс, після чого очолив Держдеп в другій адміністрації Обами. Саме Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США у 2015 році - а вже через два роки Дональд Трамп вивів Вашингтон з цієї угоди.
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Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН
Лінда Томас-Грінфілд за президентства Обами обіймала посади у Державному департаменті між 2013 та 2017 р. Серед іншого, Томас-Грінфілд обіймала посаду помічниці держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи у регіоні.
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Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки
Майоркас має кубинське коріння і за часів Обами очолював Службу громадянства та імміграції, зокрема відповідав за виконання програми DACA, яка дозволила так званим "мрійникам" (нелегально прибулим до США у неповнолітньому віці) легалізуватися. У разі затвердження на посаду, він стане першим мігрантом та латиноамериканцем, який очолить відомство внутрішньої безпеки.
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Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки
Салліван вже був радником віцепрезидента Байдена з питань національної безпеки у 2013-2014 роках. Крім того, він був заступником Гілларі Клінтон, коли та очолювала Держдепартамент.
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Евріл Хейнс, директорка національної розвідки
Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на роботу до Держдепартаменту, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. У разі затвердження на посаді, вона стане першою жінкою на чолі американської розвідки.
Автор: Девіс Ванопдорп