Ненсі Пелосі знову стала спікеркою Конгресу США

80-річна спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у понеділок, 4 січня, була переобрана на новий дворічний термін.

Пелосі, яка є лідеркою фракції Демократичної партії в Палаті представників з 2003 року, а також першою в історії та досі єдиною жінкою на посаді спікерки Палати, отримала необхідний мінімум в 216 голосів. Лідер республіканської меншості Кевін Маккарті отримав 209 голосів, передає агентство AP.

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Під час виступу у Конгресі після обрання Пелосі заявила, що зараз найбільшим приорітетом є перемога над коронавірусом. "І мі його переможемо", - заявила вона, зірвавши хвилю оплесків. Це вже четвертий термін 80-річної Пелосі на посаді спікерки. Вона раніше заявляла, що востаннє претендує на цю роль.

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Обрання Пелосі на посаду спікера вийшло непростим: демократи на виборах до Конгресу в листопаді втратили частину місць, і група однопартійців Пелосі відмовилася підтримати її кандидатуру.

Пелосі - членкиня Палати представників від Каліфорнії. Вперше до Конгресу США вона була обрана ще у 1987 році.

Дивитись відео 05:20 Поділитись Ентоні Блінкен і Україна: що означає його призначення держсекретарем США (25.11.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3lsbc Ентоні Блінкен і Україна: що означає його призначення держсекретарем США (25.11.2020)