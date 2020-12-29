 Ненсі Пелосі знову стала спікеркою Конгресу США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2021

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Ненсі Пелосі знову стала спікеркою Конгресу США

Ветеранка американської політики Ненсі Пелосі зуміла домогтися переобрання на посаду спікерки Палати представників Конгресу США.

Ненсі Пелосі знову стала спікеркою Конгресу США

Ненсі Пелосі знову стала спікеркою Конгресу США

80-річна спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у понеділок, 4 січня, була переобрана на новий дворічний термін.

Пелосі, яка є лідеркою фракції Демократичної партії в Палаті представників з 2003 року, а також першою в історії та досі єдиною жінкою на посаді спікерки Палати, отримала необхідний мінімум в 216 голосів. Лідер республіканської меншості Кевін Маккарті отримав 209 голосів, передає агентство AP.

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Під час виступу у Конгресі після обрання Пелосі заявила, що зараз найбільшим приорітетом є перемога над коронавірусом. "І мі його переможемо", - заявила вона, зірвавши хвилю оплесків. Це вже четвертий термін 80-річної Пелосі на посаді спікерки. Вона раніше заявляла, що востаннє претендує на цю роль.

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Обрання Пелосі на посаду спікера вийшло непростим: демократи на виборах до Конгресу в листопаді втратили частину місць, і група однопартійців Пелосі відмовилася підтримати її кандидатуру.

Пелосі - членкиня Палати представників від Каліфорнії. Вперше до Конгресу США вона була обрана ще у 1987 році.

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    Автор: Девіс Ванопдорп


 

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