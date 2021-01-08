 Демократи хочуть висунути Пенсу ультиматум щодо імпічменту Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2021

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Новини

Демократи хочуть висунути Пенсу ультиматум щодо імпічменту Трампа

У Палаті представників Конгресу США вимагатимуть від віце-президента Майка Пенса змістити главу держави Дональда Трампа. Інакше законодавці самі розпочнуть процедуру імпічменту, заявила Ненсі Пелосі.

Майк Пенс і Дональд Трамп

Майк Пенс і Дональд Трамп

На тлі нещодавнього штурму Капітолія американські демократи активізують зусилля задля відсторонення Дональда Трампа з посади президента США. Планується, що в понеділок, 11 січня, лідер демократичної більшості в Палаті представників Конгресу США Стені Хоєр запросить одноголосного схвалення резолюції, що закликатиме віце-президента Майка Пенса змістити Трампа, йдеться в заяві спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. За її словами, Палата представників може проголосувати за резолюцію цього або наступного дня, зазначає агентство AFP.

Пенсу пропонуватимуть скликати і мобілізувати головних посадових осіб адміністрації для приведення в дію 25-ої поправки до Конституції, щоб оголосити президента нездатним виконувати свої обов'язки ще до завершення офіційного терміну його повноважень, що спливають 20 січня. В разі оголошення Трампа неспроможним виконувати свої обов'язки, до виконання обов'язків глави держави має приступити віце-президент, тобто Пенс.

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Від Пенса очікуватимуть відповідь протягом доби. Якщо ж він проігнорує заклик Палати представників, тоді наступним кроком стане негайний початок Палатою представників процедури імпічменту щодо Трампа. "Щоб захистити нашу Конституцію і нашу демократію, ми будемо діяти негайно, тому що цей президент становить для них безпосередню загрозу", - написала спікерка Палати представників. 

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Для початку процедури імпічменту буде досить простої більшості голосів у Палаті представників, що цілком імовірно, адже Демократична партія контролює нижню палату Конгресу. Утім, остаточне рішення щодо імпічменту має ухвалити Сенат США. Вже скоро демократи контролюватимуть і Сенат, однак ухвалу щодо імпічменту має підтримати дві третини членів Сенату, тобто без голосів республіканців не обійтися.

Це перший випадок в історії США, коли конгресмени намагаються усунути президента від влади вдруге. Трампа звинувачують у підбурюванні до бунту і створенні загрози для національної безпеки і конституції.

20 січня Дональд Трамп залишає президентську посаду. Того ж дня відбудеться інавгурація новообраного президента США Джо Байдена.

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Якщо Трампа справді передчасно відсторонять від влади, тоді йому загрожує довічна заборона посідати будь-які політичні посади, зазначає інформагенція AFP.

  • Мітинг прихильників Трампа

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Мітинг прихильників Трампа

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  • Сили безпеки тримають прихильників Трампа на відстані від будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Буря насувається

    Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.

  • Протести перед Капітолієм під час затвердження результатів виборів президента США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перші зіткнення

    Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.

  • Врешті-решт агресивному натовпу вдалося потрапити в будівлю Капітолія.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Заслабкий кордон

    Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.

  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


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Twitter безстроково заблокував акаунт Дональда Трампа

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