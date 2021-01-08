Демократи хочуть висунути Пенсу ультиматум щодо імпічменту Трампа

На тлі нещодавнього штурму Капітолія американські демократи активізують зусилля задля відсторонення Дональда Трампа з посади президента США. Планується, що в понеділок, 11 січня, лідер демократичної більшості в Палаті представників Конгресу США Стені Хоєр запросить одноголосного схвалення резолюції, що закликатиме віце-президента Майка Пенса змістити Трампа, йдеться в заяві спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. За її словами, Палата представників може проголосувати за резолюцію цього або наступного дня, зазначає агентство AFP.
Пенсу пропонуватимуть скликати і мобілізувати головних посадових осіб адміністрації для приведення в дію 25-ої поправки до Конституції, щоб оголосити президента нездатним виконувати свої обов'язки ще до завершення офіційного терміну його повноважень, що спливають 20 січня. В разі оголошення Трампа неспроможним виконувати свої обов'язки, до виконання обов'язків глави держави має приступити віце-президент, тобто Пенс.
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Від Пенса очікуватимуть відповідь протягом доби. Якщо ж він проігнорує заклик Палати представників, тоді наступним кроком стане негайний початок Палатою представників процедури імпічменту щодо Трампа. "Щоб захистити нашу Конституцію і нашу демократію, ми будемо діяти негайно, тому що цей президент становить для них безпосередню загрозу", - написала спікерка Палати представників.
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Для початку процедури імпічменту буде досить простої більшості голосів у Палаті представників, що цілком імовірно, адже Демократична партія контролює нижню палату Конгресу. Утім, остаточне рішення щодо імпічменту має ухвалити Сенат США. Вже скоро демократи контролюватимуть і Сенат, однак ухвалу щодо імпічменту має підтримати дві третини членів Сенату, тобто без голосів республіканців не обійтися.
Це перший випадок в історії США, коли конгресмени намагаються усунути президента від влади вдруге. Трампа звинувачують у підбурюванні до бунту і створенні загрози для національної безпеки і конституції.
20 січня Дональд Трамп залишає президентську посаду. Того ж дня відбудеться інавгурація новообраного президента США Джо Байдена.
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Якщо Трампа справді передчасно відсторонять від влади, тоді йому загрожує довічна заборона посідати будь-які політичні посади, зазначає інформагенція AFP.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Мітинг прихильників Трампа
На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Буря насувається
Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перші зіткнення
Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Заслабкий кордон
Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перед пленарним залом
Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Захист останнього оплоту
Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перший проривається всередину
Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Пістолети напоготові
Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Під прикриттям
Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Прихильники Трампа в офісах конгресменів
Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Вандалізм у стінах Капітолія
Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом
Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.
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Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії
Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.
Автор: Олександр Голубов