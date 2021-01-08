Демократи хочуть висунути Пенсу ультиматум щодо імпічменту Трампа

На тлі нещодавнього штурму Капітолія американські демократи активізують зусилля задля відсторонення Дональда Трампа з посади президента США. Планується, що в понеділок, 11 січня, лідер демократичної більшості в Палаті представників Конгресу США Стені Хоєр запросить одноголосного схвалення резолюції, що закликатиме віце-президента Майка Пенса змістити Трампа, йдеться в заяві спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. За її словами, Палата представників може проголосувати за резолюцію цього або наступного дня, зазначає агентство AFP.

Пенсу пропонуватимуть скликати і мобілізувати головних посадових осіб адміністрації для приведення в дію 25-ої поправки до Конституції, щоб оголосити президента нездатним виконувати свої обов'язки ще до завершення офіційного терміну його повноважень, що спливають 20 січня. В разі оголошення Трампа неспроможним виконувати свої обов'язки, до виконання обов'язків глави держави має приступити віце-президент, тобто Пенс.

Читайте також: Коментар: Дональде Трамп, геть із політики!

Від Пенса очікуватимуть відповідь протягом доби. Якщо ж він проігнорує заклик Палати представників, тоді наступним кроком стане негайний початок Палатою представників процедури імпічменту щодо Трампа. "Щоб захистити нашу Конституцію і нашу демократію, ми будемо діяти негайно, тому що цей президент становить для них безпосередню загрозу", - написала спікерка Палати представників.

Читайте також: Наскільки можлива дострокова відставка Дональда Трампа?

Для початку процедури імпічменту буде досить простої більшості голосів у Палаті представників, що цілком імовірно, адже Демократична партія контролює нижню палату Конгресу. Утім, остаточне рішення щодо імпічменту має ухвалити Сенат США. Вже скоро демократи контролюватимуть і Сенат, однак ухвалу щодо імпічменту має підтримати дві третини членів Сенату, тобто без голосів республіканців не обійтися.

Це перший випадок в історії США, коли конгресмени намагаються усунути президента від влади вдруге. Трампа звинувачують у підбурюванні до бунту і створенні загрози для національної безпеки і конституції.

20 січня Дональд Трамп залишає президентську посаду. Того ж дня відбудеться інавгурація новообраного президента США Джо Байдена.

Читайте також: Дональд Трамп не піде на інавгурацію Джо Байдена

Якщо Трампа справді передчасно відсторонять від влади, тоді йому загрожує довічна заборона посідати будь-які політичні посади, зазначає інформагенція AFP.