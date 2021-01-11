Коментар: Дональде Трамп, геть із політики!

Ні, події 6 січняне були прикрою помилкою чи випадковістю. Вони були неминучим наслідком чотирирічного правління президента, який зробив ставку на лють, замість правди, та зміг перетворити політичну позицію своїх прихильників на ненависть до "іншого".

Події в Вашингтоні на совісті Трампа

Я була на місці та побачила на власні очі, як переважно мирні протестувальники після промови Дональда Трампа перетворилися на лютий натовп. Немає жодного сумніву в тому, що президент закликав людей штурмувати Капітолій. Як іще можна розуміти подібні слова: "За допомогою слабкості країну ніколи не відвоюєш, треба демонструвати силу і треба бути сильними". Ці слова він вигукував до мас - разом із закликом іти ходою в бік Капітолія.

Кореспондентка DW у Вашингтоні Інес Поль

Я поспілкувалася з людьми, які приїхали до столиці зі всієї країни, аби протестувати проти начебто "вкрадених" результатів виборів. Більшість із них - пересічні американки та американці, які справді переконані в тому, що справжній переможець виборів президента - це Дональд Трамп. Просочені його брехнею заручники своїх бульбашок у соціальних мережах, підбурені, зокрема, й іншими топ-політиками з Республіканської партії, котрі безвідповідально допомагали Трампу будувати цю небезпечну конструкцію з брехні. Заради власної спраги до влади ці політики пожертвували клятвою поважати конституцію.

Республіканці повинні отямитися

І саме через те, що йдеться лише про декілька схиблених, демократи повинні всіма силами запобігти тому, аби досі чинний президент мав право балотуватися на цю посаду знову. Руки Дональда Трампа заплямовані кров'ю - у зв'зку зі штурмом Капітолія померли люди. Цього вже достатньо для того, аби вдруге ініціювати процедуру імпічменту проти Трампа. Але ще важливіше - заручитися підтримкою достатньої кількості членів Конгресу, аби ухвалити документ, який гарантує, що Дональд Трамп більше ніколи не матиме права балотуватися на державну посаду. Для цього потрібна більшість з двох третин голосів, яка можлива, лише якщо нарешті отямиться трохи менше ніж 20 республіканців.

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Демократам найближчими днями доведеться ухвалювати важкі рішення. Якщо вони візьмуться за питання майбутнього Трампа одразу ж, існує ризик, що перші тижні президентства Джо Байдена будуть затьмарені дискусією про Дональда Трампа. Тому дехто пропонує почекати, поки розпочне роботу новий уряд та буде вжито життєво важливих заходів у боротьбі з катастрофою COVID. Від коронавірусу в США щодня помирає від трьох до чотирьох тисяч людей. І хоч такого ще ніколи не було в історії, процедуру проти Дональда Трампа можна буде розпочати навіть за тижні після передачі влади.

Цілком можливо, що багато прихильників Трампа сприймуть це як доказ того, що якісь сили начебто намагаються "підірвати" політичну систему Сполучених Штатів. Але з цим потрібно заздалегідь змиритися.

Республіканська партія вже неодноразово довела, що не здатна впоратися з політичною грою Дональда Трампа. Якщо він за чотири роки матиме змогу знову балотуватися на посаду президента, він знову візьме республіканців у заручники та скерує їх у потрібному йому напрямку. Та проблема не лише в цьому. 2020 року за Дональда Трампа проголосували 73 мільйони людей. Цілком можливо, що 2024 року їх буде на кілька мільйонів більше, якщо він надалі працюватиме над тим, аби перетворювати реальність на "Трамп-шоу" з метою повернутися до Білого дому.

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Усі, хто обіймає якісь політичні посади, мають зрозуміти: поширення брехні та підбурювання до ненависні не минає безкарно. Один із наслідків - моментальний кінець політичної кар'єри. Штурм Капітолія був лише першим враженням того, що можете статися в майбутньому.

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