 Коментар: Дональде Трамп, геть із політики! | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 11.01.2021

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Світ

Коментар: Дональде Трамп, геть із політики!

Чотири роки Дональд Трамп готував штурм Капітолія у Вашингтоні за допомогою брехні та цькувань. Тепер усіма силами треба унеможливити, аби він міг знову балотуватися на посаду президента, вважає Інес Поль.

Дональд Трамп має піти з посади президента США в січні 2020

Ні, події 6 січняне були прикрою помилкою чи випадковістю. Вони були неминучим наслідком чотирирічного правління президента, який зробив ставку на лють, замість правди, та зміг перетворити політичну позицію своїх прихильників на ненависть до "іншого".

Події в Вашингтоні на совісті Трампа

Я була на місці та побачила на власні очі, як переважно мирні протестувальники після промови Дональда Трампа перетворилися на лютий натовп. Немає жодного сумніву в тому, що президент закликав людей штурмувати Капітолій. Як іще можна розуміти подібні слова: "За допомогою слабкості країну ніколи не відвоюєш, треба демонструвати силу і треба бути сильними". Ці слова він вигукував до мас - разом із закликом іти ходою в бік Капітолія.

Інес Поль

Кореспондентка DW у Вашингтоні Інес Поль

Я поспілкувалася з людьми, які приїхали до столиці зі всієї країни, аби протестувати проти начебто "вкрадених" результатів виборів. Більшість із них - пересічні американки та американці, які справді переконані в тому, що справжній переможець виборів президента - це Дональд Трамп. Просочені його брехнею заручники своїх бульбашок у соціальних мережах, підбурені, зокрема, й іншими топ-політиками з Республіканської партії, котрі безвідповідально допомагали Трампу будувати цю небезпечну конструкцію з брехні. Заради власної спраги до влади ці політики пожертвували клятвою поважати конституцію.

Республіканці повинні отямитися

І саме через те, що йдеться лише про декілька схиблених, демократи повинні всіма силами запобігти тому, аби досі чинний президент мав право балотуватися на цю посаду знову. Руки Дональда Трампа заплямовані кров'ю - у зв'зку зі штурмом Капітолія померли люди. Цього вже достатньо для того, аби вдруге ініціювати процедуру імпічменту проти Трампа. Але ще важливіше - заручитися підтримкою достатньої кількості членів Конгресу, аби ухвалити документ, який гарантує, що Дональд Трамп більше ніколи не матиме права балотуватися на державну посаду. Для цього потрібна більшість з двох третин голосів, яка можлива, лише якщо нарешті отямиться трохи менше ніж 20 республіканців.

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Демократам найближчими днями доведеться ухвалювати важкі рішення. Якщо вони візьмуться за питання майбутнього Трампа одразу ж, існує ризик, що перші тижні президентства Джо Байдена будуть затьмарені дискусією про Дональда Трампа. Тому дехто пропонує почекати, поки розпочне роботу новий уряд та буде вжито життєво важливих заходів у боротьбі з катастрофою COVID. Від коронавірусу в США щодня помирає від трьох до чотирьох тисяч людей. І хоч такого ще ніколи не було в історії, процедуру проти Дональда Трампа можна буде розпочати навіть за тижні після передачі влади.

Цілком можливо, що багато прихильників Трампа сприймуть це як доказ того, що якісь сили начебто намагаються "підірвати" політичну систему Сполучених Штатів. Але з цим потрібно заздалегідь змиритися.

Республіканська партія вже неодноразово довела, що не здатна впоратися з політичною грою Дональда Трампа. Якщо він за чотири роки матиме змогу знову балотуватися на посаду президента, він знову візьме республіканців у заручники та скерує їх у потрібному йому напрямку. Та проблема не лише в цьому. 2020 року за Дональда Трампа проголосували 73 мільйони людей. Цілком можливо, що 2024 року їх буде на кілька мільйонів більше, якщо він надалі працюватиме над тим, аби перетворювати реальність на "Трамп-шоу" з метою повернутися до Білого дому.

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Усі, хто обіймає якісь політичні посади, мають зрозуміти: поширення брехні та підбурювання до ненависні не минає безкарно. Один із наслідків - моментальний кінець політичної кар'єри. Штурм Капітолія був лише першим враженням того, що можете статися в майбутньому.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

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    Захист останнього оплоту

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  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

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  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


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