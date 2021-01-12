Блокування в соцмережах: прихильники Трампа тікають з Facebook і Twitter

Чинний президент США Дональд Трамп місяцями стверджував, що представники Демократичної партії на чолі з нині обраним президентом Джо Байденом сфальсифікували результати виборів президента в листопаді 2020 року та крадуть у нього владу. Зрештою деякі з його прихильників були настільки сповнені ненависті, що пішли штурмувати Капітолій - будівлю парламенту США. У відповідь на це соціальна мережа Twitter спершу тимчасово, а відтак і повністю заблокувала сторінку Трампа, позбавивши його таким чином найважливішої медійної платформи, за допомогою якої він комунікував із зовнішнім світом.

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За чотири роки президентства Дональд Трамп майже щодня, іноді з перервою в лічені хвилини, ділився своїми думками із майже 90 мільйонами абонентів його сторінки. Її блокування соцмережею спричинило величезний резонанс. Відреагувала навіть німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), назвавши блокування акаунту Трампа "проблематичним" - мовляв, приватна компанія на кшталт Twitter не може обмежувати фундаментальне право на свободу думки. Натомість американські юристи з такою логікою не погоджуюся і кажуть, що за Конституцією США намагатися обмежити свободу думки не можуть лише державні органи влади.

Трамп часом поширював через Twitter повідомлення чи не похвилинно

Перша поправка до Конституції США, де йдеться про свободу слова, не може бути застосована до приватних компаній, пояснив днями в розмові з журналістами Кріс Кребс. До виборів президента США 2020 року він працював у міністерстві внутрішніх справ країни, де відповідав за кібербезпеку під час голосування. За кілька днів після виборів Трамп його звільнив - Кребс відкинув звинувачення з боку чинного президента у порушеннях під час волевиявлення.

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Натомість спеціалістка з маркетингу Пінар Їлдимир, що працює професоркою в Університеті Пенсильванії і досліджувала роль соцмереж у політиці, каже, що "розуміє побоювання Меркель". "Але я вважаю, що соціальні мережі мусили діяти. Вони не могли просто сидіти і дозволяти обмін думками на їхніх платформах, який міг би призвести до насильства. Це було важке рішення: вони хочуть надати своїм користувачам можливість висловитися. Але водночас вони мають забезпечити те, аби за допомогою комунікації на їхніх платформах ніхто не постраждав і не буде завдано шкоди демократії", - каже експертка.

"Трамп дуже ефективно використовував Twitter"

У чому немає сумнівів, так це у тому, що втрата можливості комунікувати через Twitter для Трампа є дуже серйозною проблемою. "Соцмережі сьогодні є одними з найефективніших інструментів для політиків, щоб достукатися до своїх виборців", - каже Їлдирим.

Twitter заблокував сторінку Трампа після штурму Капітолія його прихильниками

"Трамп використовував Twitter дуже ефективно, інформував за його допомогою, а іноді поширював також фейкові повідомлення, маніпулював своїми прихильниками та мобілізував їх, а також карав тих, хто йому не подобався. Ціна втрати Twitter для нього буде значно вищою, ніж була б для когось на кшталт Джо Байдена чи віцепрезидента Майка Пенса, адже ці люди не використовували соціальні медіа ефективно і продуктивно, як він", - вважає експертка.

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Після блокування сторінки Трампа в Twitter поширюють різноманітні жарти, приміром, що президент тепер, мовляв, може поширювати свої думки за допомогою поштових голубів замість твітів.

Утім, у світі соціальних медіа існує достатньо альтернатив Twitter, каже професор політології в Бременському університеті Якобса Марко Фервей (Marco Verweij). Як приклад він наводить такі соцмережі як Rumble та Gab. Перша більше схожа на відеоплатформу Youtube, остання - на Twitter. Gab полюбляє, зокрема, сенатор від Республіканської партії та палкий прихильник Трампа Тед Круз.

Інший спосіб, за допомогою якого Трамп у майбутньому може спілкуватися зі своїми прихильниками, - це розсилка відеозвернень за допомогою електронної пошти, каже Їлдирим. Син чинного президента США Дональд Трамп-молодший уже закликав своїх абонентів у соцмережах залишати свої електронні адреси на його сайті на випадок, якщо і його сторінки заблокують. На його сайті великими буквами написано слово "Цензура", а підписниками на розсилку він обіцяє повідомлення від себе та "партнерів". Тут на чинного президента США явно не чекають жодні примітки про фейкові повідомлення чи інші правила користування соцмережами.

Образ ворога: Twitter, Facebook та Amazon

Після того як Twitter ще до виборів президента США почав дедалі частіше робити примітки під повідомленнями Дональда Трампа про те, що інформація є спірною чи вводить в оману, все більше його палких прихильників повертаються до соцмережі спиною. Під одним із відео на Youtube, викладеним каналом Fox Business, який традиційно симпатизує республіканцям, багато користувачів обурюються "цензурою" з боку великих технологічних концернів. Один із користувачів пише, що відмовився від абонементу на Amazon Prime, Twitter та Facebook: "Бувайте".

Parler - популярна серед правих консерваторів США соцмережа

Facebook так само заблокував сторінку Дональда Трампа. А Amazon правоконсервативні американці критикують за те, що ця інтернет-компанія відмовилася надавати сервери соцмережі Parler після штурму Капітолія прибічниками Трампа. Через це соцмережа змушена була припинити роботу. Через Parler деякі агресивно налаштовані демонстранти координували свої дії перед штурмом будівлі американського парламенту в середу, 6 січня.

Ще більший розкол суспільства?

Експерти кажуть: перехід популістів та правоконсервативних виборців у США з Twitter до Parler - лише початок. У майбутньому дедалі більше людей переходитимуть до нішевих соцмереж, переконаний Марко Фервей з Бременського університету Якобса. "Поляризація посилюватиметься, бо ці типи соціальних медіа регулюються ще менше чи не регулюються взагалі", - каже він у розмові з DW.

Штурм Капітолія прихильниками Трампа 6 січня

Експертка Пінар Їлдирим вбачає у такому суспільному розколі небезпеку. "На онлайн-майданчиках, де кожен може спостерігати за тим, як користувачі обмінюються інформацією, ми можемо передбачити, як розвиватимуться події", - каже вона. Якщо ж ці групи розділяться на кілька різних платформ, створять офлайн-альтернативи чи підуть у підпілля, передбачити небезпеку чи насильство на кшталт штурму Капітолія буде набагато важче, переконана вона.

Марко Фервей вказує на ще одну небезпеку: блокування сторінки Трампа в Twitter може лише підживити поширені серед його прихильників теорії змови, приміром, що в США начебто існує змова між елітами Голлівуду та медіа, мета якої - повалити Дональда Трампа.