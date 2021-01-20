Байден скасує низку резонансних рішень Трампа відразу після інавгурації

Обраний президент США Джо Байден планує підписати 15 указів відразу після інавгурації в середу, 20 січня. Про це повідомила його речниця Джен Псакі.

Згідно з оголошеними планами, Джо Байден збирається скасувати частину резонансних рішень Дональда Трампа. Зокрема, своїми указами Байден доручить уряду зупинити процес виходу США з Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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Також він підпише розпорядження про повернення США до Паризької кліматичної угоди. Таким чином він виконає свою передвиборчу обіцянку повернути країну до глобального кліматичного пакту у свій перший день на посаді президента. Через 30 днів Вашингтон офіційно долучиться до цієї угоди.

Крім того Байден негайно припинить дію надзвичайної ситуації, яку Трамп оголосив на кордоні з Мексикою у 2018 році, щоб перенаправити мільярди доларів з міністерства оборони на будівництво стіни. Також він призупинить будівництво самої стіни для перегляду контрактів щодо її спорудження.

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Ще, як очікується, Байден скасує один з перших указів Трампа - заборону в'їжджати до США громадянам низки країн, переважна більшість населення яких - мусульмани. Нова адміністрація заявляє, що покращить перевірку мандрівників завдяки посиленню обміну інформацією з іноземними урядами, а також іншими заходами.

Адміністрація Байдена працюватиме над збереженням програми для дітей нелегалів, яких називають "поколінням мрійників". Також Байден скасує одне з розпоряджень Трампа щодо депортації 11 мільйонів людей, які перебувають у США нелегально.

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Додатково Байден продовжить мораторій на виплату федеральних студентських позик принаймні до 30 вересня. Виселення будуть призупинені щонайменше до 31 березня 2021 року. Останні заходи спрямовані на студентів, власників житла і орендарів, які через пандемію коронавірусу не мають грошей на оплату кредитів для навчання чи коштів для виплат іпотеки або орендної плати.

Крім того, Байден підпише указ про вимогу носіння захисних масок та дотримання дистанції у всіх федеральних будівлях, на всіх федеральних територіях і всіма федеральними службовцями.

Як повідомлялося, 20 січня відбудеться інавгурація 46-ого президента США Джо Байдена у Вашингтоні. Дональд Трамп не буде присутній на ній. Він стане першим американським президентом за 150 років, який пропустить інавгурацію нового глави держави.

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