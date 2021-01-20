 Дональд Трамп залишив Білий дім | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2021

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Новини

Дональд Трамп залишив Білий дім

Гелікоптером Дональда Трампа та його дружину Меланію доправили до бази військово-повітряних сил США, звідки він вилетить до Флориди. Трамп став першим президентом за понад століття, що знехтував інавгурацією наступника.

Дональд Трамп разом з дружиною Меланією в Білому домі

Дональд Трамп разом з дружиною Меланією залишають Білий дім

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп покинув Білий дім у день інавгурації обраного президентом країни Джо Байдена. У середу, 20 січня, за кілька годин до інавгурації Байдена Трамп вилетів гелікоптером до розташованої неподалік від Вашингтона бази військово-повітряних сил США Ендрюс, звідки він полетить до Флориди.

Як повідомляє інформагенція AFP, 74-річний Дональд Трамп і його дружина Меланія пройшли короткою червоною килимовою доріжкою та піднялися на борт Marine One на галявині поблизу Білого дому.

Виступаючи перед Білим домом перед відльотом, Трамп висловив сподівання, що на нову адміністрацію президента США чекає "великий успіх", адже він як президент заклав для цього основу.

Як повідомлялося, раніше цього дня Трамп виступив з прощальною промовою.

Таким чином Трамп пропустить інавгурацію свого наступника Джо Байдена, що суперечить традиціям передачі влади від президента США його наступникові. Трамп став першим з 1869 року президентом США, котрий пропустить церемонію інавгурації свого наступника. Ще 8 січня Трамп повідомив, що не братиме участі в церемонії інавгурації Байдена.

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На інавгурації наступника Трампа має бути присутнім Майк Пенс, котрий посідав пост віцепрезидента в адміністрації Трампа.

  • Девіз Америка об'єднана

    Як США готуються до інавгурації Джо Байдена

    Гасло "Америка об'єднана"

    Інавгурація Джо Байдена відбуватиметься під гаслом "Америка об'єднана". Обраний президент-демократ прагне об'єднати глибоко розділену країну та подолати політичні протиріччя. Імовірно, це також стане центральною темою його інавгураційної промови.

  • Інавгурація Джо Байдена відбудеться без Дональда Трампа

    Як США готуються до інавгурації Джо Байдена

    Без Дональда Трампа

    Присутність чинного президента - один із символів мирної передачі влади під час інавгурації в США. Однак Дональд Трамп приходити на церемонію не збирається. Утім, це не перший випадок в історії країни. Під час інавгурації третього президента США Томаса Джефферсона переможений Джон Адам теж не був присутній. Востаннє чинний президент сплановано проігнорував інавгурацію наступника 1869 року.

  • Колишні президенти США на церемонії

    Як США готуються до інавгурації Джо Байдена

    Колишні президенти на церемонії

    На відміну від Трампа, троє інших живих колишніх президентів США візьмуть участь в інавгурації Джо Байдена. Це демократи Білл Клінтон (праворуч) та Барак Обама (ліворуч), а також республіканець Джордж Буш (у центрі). Замість Трампа на інавгурації Байдена буде присутній чинний віцепрезидент США Майк Пенс.

  • Прапорці замість глядачів

    Як США готуються до інавгурації Джо Байдена

    Прапорці замість глядачів

    Через пандемію було вирішено відмовитися від присутності великої кількості людей під час інавгурації. Замість цього на бульварі перед Капітолієм, де зазвичай збираються глядачі, розмістили 191,5 тисячі прапорців США, які мають символізувати тих, хто не зміг приїхати на церемонію.

  • Площа перед Капітолієм

    Як США готуються до інавгурації Джо Байдена

    Інавгурація на тлі пандемії

    Джо Байден складатиме присягу як 46-й президент США за особливих обставин, коли у світі лютує пандемія коронавірусної хвороби COVID-19. Це одна з причин, чому церемонія великою мірою відбуватиметься в режимі онлайн, як і багато інших заходів останнім часом.

  • Посилені заходи безпеки

    Як США готуються до інавгурації Джо Байдена

    Посилені заходи безпеки

    Після штурму Капітолія прихильниками Дональда Трампа 6 січня було вирішено посилити заходи безпеки під час інавгурації Джо Байдена. Окрім тисяч поліцейських, охороняти порядок будуть понад 20 тисяч бійців Національної гвардії США. Це більше, ніж солдатів, які служать в Афганістані та Іраку. Перед Капітолієм виставлені високі металеві паркани, а в місті з'явилися два кордони безпеки.

  • Леді Гага

    Як США готуються до інавгурації Джо Байдена

    Супер-зірки на сцені

    Музичний супровід інавгурації забезпечуватимуть зірки американської поп-сцени на кшталт Леді Гаги (на фото), яка має виконати національний гімн США. Запланований також виступ Дженніфер Лопес. Під час виборів вона відкрито підтримувала Байдена. На інавгурації будуть присутні також інші зірки, серед яких кіноактор Том Хенкс, а також композитор і драматург Лін-Мануель Міранда.

  • Присяга на Біблії

    Як США готуються до інавгурації Джо Байдена

    Присяга на Біблії

    Джо Байден - другий в історії США президент-католик після Джона Кеннеді - складатиме присягу на Біблії. І хоч так робили майже всі його попередники, багато нерелігійних американців, кількість яких щороку зростає, критикують наявність релігійних елементів у церемонії. Тим більше що конституція США їх не передбачає. Критики вважають, що присяга на конституції була би кращим варіантом.

  • Джо Байден

    Як США готуються до інавгурації Джо Байдена

    Перші укази

    Одразу ж після інавгурації Байден планує підписати кілька декретів, якими будуть скасовані рішення Трампа. Серед них, зокрема, декрет про повернення США до Паризької кліматичної угоди, а також указ про обов'язкове носіння масок у федеральних будівлях і під час подорожей через кордони штатів. Також має бути знято заборону на в'їзд до США людей із країн, які населяють переважно мусульмани.

    Автор: Данило Білик


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