Джо Байден склав присягу президента США

Обраний у листопаді президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байден склав присягу. Церемонія інавгурації Байдена відбулася в середу, 20 січня, за посилених заходів безпеки в Вашингтоні.

Разом з Байденом присягу склала також і обрана віцепрезиденткою Камала Харріс. Харріс стала першою жінкою на посаді віцепрезидента США, а також першою особою на цьому посту з індійським та афро-американським походженням.

Обов'язкове для такої церемонії виконання гімну Сполучених Штатів здійснила відома попзірка Леді Гага.

Кмала Харріс під час складання присяги

На церемонії були також присутні й кілька експрезидентів Сполучених Штатів - Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший і Барак Обама. Серед присутніх на церемонії інавгурації Байдена був і віцепрезидент у адміністрації Дональда Трампа - Майк Пенс. Натомість самого Трампа не було - за кілька годин до інавгурації він полетів до Флориди.

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Крім того, підтримати нового президента прийшло також і чимало зірок і знаменитостей.

Перемога Байдена на виборах

Як повідомлялося, Джо Байден став переможцем проведених 3 листопада 2020 року президентських виборів. Згідно з результатами підрахунку голосів, за Байдена проголосували понад 81 мільйон американців. Це - приблизно на сім мільйонів більше, ніж за його опонента Дональда Трампа. Таким чином Байден здобув 51,3 відсотка голосів, а Трамп - 46,8 відсотка.

Трамп довгий час не визнавав попередні результати підрахунку голосів, постійно стверджуючи, що ці результати сфальшовані. Утім, Трамп та його команда не змогли надати жодного вагомого доказу своїх тверджень, тож суди не стали розглядати їхні позови щодо ймовірного фальшування результатів виборів.

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14 грудня Колегія виборників США підтвердила офіційні результати голосування, згідно з якими Байден отримав 306 із 538 голосів виборників, що значно перевищує необхідний для перемоги мінімум у 270 голосів. Його суперник, чинний президент Дональд Трамп отримав 232 голоси. Утім, навість після того Трамп не визнавав своєї поразки.

Коли 6 січня 2021 року Конгрес зібрався для проведення формальної процедури затвердження перемоги Байдена на виборах, Трамп звернувся до натовпу своїх прихильників, вказавши їм рухатися в бік Капітолія, де розташована будівля Конгресу. Згодом розлючений натовп прихильників Трампа вдерся до будівлі Конгресу. Тоді під час заворушень загинуло п'ятеро осіб.

На тлі цих подій конгресмени-демократи звинуватили Трампа в закликах до заколоту та ініціювали процедуру його імпічменту в Палаті представників. Сам Трамп запевняв, що його промова до прихильників була цілком "виваженою".

Уже наступного дня - 7 січня - Конгрес США формально затвердив обрання Джо Байдена президентом країни, сертифікувавши понад 270 необхідних для цього голосів виборників.

Натомість Трамп 8 січня повідомив, що він не братиме участі в офіційній церемонії інавгурації Байдена. Зранку 20 січня він залишив Білий дім разом з дружиною Меланією й вилетів до Флориди. Таким чином Трамп став першим президентом за більш ніж 130 років, котрий не взяв участі в церемонії інавгурації свого наступника.

Нагадаємо, раніше Байден пообіцяв скасувати низку резонансних рішень Дональда Трампа одразу після своєї інавгурації, зокрема, указ про вихід США з Паризької кліматичної угоди.

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