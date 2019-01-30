У світі вперше зменшилася кількість вугільних електростанцій

Вперше протягом останніх десятиліть світове виробництво електроенергії з вугілля скоротилось у першій половині 2020 року. Про це йдеться в поширеній у понеділок, 3 серпня, доповіді екологічних організацій Global Coal Plant Trackers і Global Energy Monitor.

Читайте також: Частка "зеленої" енергії в Німеччині вперше перевищила 50 відсотків

У перші 6 місяців 2020 року в експлуатацію введені вугільні електростанції загальним обсягом 18,3 гігавата. У той же період закриті електростанції об'ємом більш ніж 21 гігават. Світове скорочення виробництва електроенергії з вугілля відбувається, головним чином, за рахунок Європи, де в першому півріччі цей обсяг зменшився на 8,3 гігавата, а в другому буде зменшений на 6 гігават.

Читайте також: Водень замість нафти, газу і вугілля - новий тренд в Європі

Однак і в Південно-Східній Азії введення в експлуатацію нових вугільних електростанцій сповільнюється і становить в цьому півріччі близько 70 відсотків від звичних значень останніх п'яти років. Виняток становить Китай, що нарощує введення в експлуатацію вугільних електростанцій. Екологи вважають ці електростанції відповідальними за 40 відсотків світових викидів CO2.

Читайте також: Села-привиди: як населені пункти у ФРН зникають через видобуток вугілля

У Німеччині в липні ухваленозакон про відмову від використання бурого і кам'яного вугілля у виробництві електроенергії до 2038 року. На підтримку регіонів, економіка яких постраждає через відмову від вугілля, буде виділено в цілому 40 мільярдів євро

Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію 200 кілограмів вибухівки Тепер уже колишня теплова електростанція (ТЕС) імені Ґустава Кнеппера між західнонімецькими містами Кастроп-Рауксель та Дортмунд, що працювала на кам'яному вугіллі, була здана в експлуатацію у 1971 році і функціонувала до 2014 року. Тепер для знищення цієї ТЕС знадобилося понад 200 кілограмів вибухівки.

Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію Пірует на прощання Майже 130-метрова башта для охолоджування пари після спрацювання вибухівки завалилася, елегантно обертаючись. "Кращої хореографії під час підривання будівлі годі й уявити. Це є справжнім балетом", - прокоментував фахівець-підривник Едуард Райш (Eduard Reisch) під час live-трансляції з місця знищення ТЕС, яку здійснював суспільний мовник WDR.

Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію Заходи безпеки Доступ на територію навколо ТЕС на час проведення вибухових робіт для сторонніх осіб було закрито. Також з міркувань безпеки було тимчасово евакуйовано близько 120 мешканців будинків, розташованих неподалік від електростанції. Як повідомили у компанії, яка готувала і здійснювала вибух, знищення будівлі ТЕС відбулося за планом і без жодних ускладнень.

Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію Сотні роззяв зібралися подивитися на видовище Для мешканців зони довкола електростанції спорудили трибуни для споглядання за захоплюючим процесом. До них приєдналися сотні інших роззяв. А чудова сонячна і тепла весняна погода лише зробила цей процес ще більш приємним.

Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію Падіння 210-метрової башти За декілька секунд після падіння башти-охолоджувача пари до неї приєдналася і димова труба, що була 210 метрів заввишки. Ця башта була на 50 метрів вищою за знаменитий Кельнський собор. Утім, тепер споруда перетворилася на величезну купу хаотично розкиданого бетону.

Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію Прощавай, кам'яне вугілля Знищення цієї ТЕС відбулося на тлі процесу згортання використання кам'яного вугілля Німеччиною - до 2038 року країна має намір повністю відмовитися від вугільної енергетики. Нині вугільні теплоелектростанції мають у Німеччині загальну потужність 45 гігаватт і виробляють приблизно третину всієї електроенергії країни. А наприкінці 2018 року у ФРН закрили останню кам'яновугільну шахту.

Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію Вперед у майбутнє Тепер з місця, де раніше височіла ТЕС, має бути вивезено близько 28 тисяч тонн будівельного сміття та уламків бетону. У підсумку на цьому місці у німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія звільниться 59 гектарів промислової площі. Автор: Давід Ель, Максим Сидоржевський



.