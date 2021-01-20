 Байден обговорив з Макроном посилення трансатлантичних відносин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2021

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Новини

Байден обговорив з Макроном посилення трансатлантичних відносин

Президент США Джо Байден у розмові з французьким колегою Еммануелем Макроном наголосив на своїй відданості посиленню трансатлантичних відносин.

Джо Байден та Еммануель Макрон

Джо Байден (ліворуч) та Еммануель Макрон

Президент США Джо Байден у неділю, 25 січня, провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідери обговорили перспективи розвитку двосторонніх відносин.

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Адміністрація американського президента повідомила, що Байден наголосив на своїй відданості посиленню трансатлантичних відносин, зокрема через партнерство США з Євросоюзом та в рамках НАТО. США та Франція готові до тісної  співпраці, зокрема в рамках міжнародних організацій, у таких питаннях, як кліматичні зміни, пандемія та глобальне економічне відновлення, а також у сфері зовнішньої політики, зокрема щодо "Китаю, Близького Сходу, Росії та регіону Сахель", йдеться в повідомленні Білого дому.

У повідомленні Єлисейського палацу про розмову наголошується на спільності позицій обох президентів з багатьох питань світової політики.

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Нагадаємо, що 20 січня Джо Байден вступив на посаду президента США. Відтоді він уже провів телефонні розмови з лідерами Канади, Мексики та Великобританії. 

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    Автор: Валерій Сааков


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