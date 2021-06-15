Путін заявив, що обговорив членство України в НАТО з Байденом "мазком"

Президент Росії Володимир Путін в середу, 16 червня, заявив, що обговорив з президентом США Джо Байденом питання України побіжно. Зокрема, на зустрічі в Женеві йшлося про ситуацію на Донбасі і коротко - про перспективи членства України в НАТО.

"Тема України зачіпалася. Не можу сказати, що вже дуже детально. Наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання на південному сході України мають лежати Мінські угоди. Щодо можливого вступу України в НАТО, то ця тема зачіпалася "мазком". Тут, мабуть, нічого обговорювати", - сказав Путін на пресконференції за підсумками зустрічі.

"Що стосується зобов'язань щодо України, то в нас зобов'язання тільки одне - сприяти реалізації мінських домовленостей. Якщо українська сторона готова до цього, ми підемо цим шляхом, без усяких сумнівів", - додав російський президент.

Повернення послів та кіберконсультації

Також Путін розповів, що домовився з Байденом про взаємне повернення послів до столиць двох країн. "Що стосується повернення послів до місць своєї роботи: до Москви, відповідно американського посла, до Вашингтона - російського, то ми домовилися що це питання вирішено. Вони повертаються до місця постійної служб", - сказав він на пресконференції за підсумками переговорів із Байденом.

Ще, за словами Путіна, президенти РФ і США домовилися про початок двосторонніх консультацій з кібербезпеки та констультацій про подальшу долю договору СНО-3.

Очікується, що після Путіна до журналістів вийде Байден.

Як повідомлялося, на віллі Ла Гранж у Женеві в середу, 16 червня, відбулися переговори між президентом США Джозефом Байденом і його російським колегою Володимиром Путіним. Це були перші переговори Байдена і Путіна з моменту вступу першого на пост президента США. Ініціатива їх проведення виходила з Вашингтона.