 Путін заявив, що обговорив членство України в НАТО з Байденом ″мазком″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2021

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Путін заявив, що обговорив членство України в НАТО з Байденом "мазком"

Російський президент Володимир Путін заявив, що обговорив з американським колегою Джо Байденом питання України побіжно, зокрема - " мазком" - членство України в НАТО.

Володимир Путін відповідає на питання журналістів

Володимир Путін відповідає на питання журналістів

Президент Росії Володимир Путін в середу, 16 червня, заявив, що обговорив з президентом США Джо Байденом питання України побіжно. Зокрема, на зустрічі в Женеві йшлося про ситуацію на Донбасі і коротко - про перспективи членства України в НАТО.

"Тема України зачіпалася. Не можу сказати, що вже дуже детально. Наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання на південному сході України мають лежати Мінські угоди. Щодо можливого вступу України в НАТО, то ця тема зачіпалася "мазком". Тут, мабуть, нічого обговорювати", - сказав Путін на пресконференції за підсумками зустрічі.

"Що стосується зобов'язань щодо України, то в нас зобов'язання тільки одне - сприяти реалізації мінських домовленостей. Якщо українська сторона готова до цього, ми підемо цим шляхом, без усяких сумнівів", - додав російський президент.

Повернення послів та кіберконсультації

Також Путін розповів, що домовився з Байденом про взаємне повернення послів до столиць двох країн. "Що стосується повернення послів до місць своєї роботи: до Москви, відповідно американського посла, до Вашингтона - російського, то ми домовилися що це питання вирішено. Вони повертаються до місця постійної служб", - сказав він на пресконференції за підсумками переговорів із Байденом.

Ще, за словами Путіна, президенти РФ і США домовилися про початок двосторонніх консультацій з кібербезпеки та констультацій про подальшу долю договору СНО-3

Очікується, що після Путіна до журналістів вийде Байден.

Як повідомлялося, на віллі Ла Гранж у Женеві в середу, 16 червня, відбулися переговори між президентом США Джозефом Байденом і його російським колегою Володимиром Путіним. Це були перші  переговори Байдена і Путіна  з моменту вступу першого на пост президента США. Ініціатива їх проведення виходила з Вашингтона. 

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