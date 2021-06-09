Джо Байден та Володимир Путін почали переговори в Женеві

В Женеві у середу, 16 червня, почалась зустріч американського президента Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна. Їхня зустріч на віллі Ла-Гранж (Villa La Grange) на березі Женевського озера триватиме до п'яти годин, а паузи, заплановані під час довгих переговорів, обидва президенти проводитимуть окремо один від одного, повідомляє агенція dpa.

Спершу на віллу прибув Путін, після чого невдовзі після нього приїхав Байден. Путіна, а потім і Байдена на ґанку вілли зустрічав президент Швейцарії Гі Пармелен.

Вілла Ла-Гранж, де проходять переговори Байдена і Путіна

Зустріч розпочалася з протокольної частини, у якій брали участь також міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та держсекретар США Ентоні Блінкен. Перед початком зустрічі обидва президенти перед об'єктивами камер потисли один одному руки. Перш ніж журналістів попросили покинути приміщення, Путін та Байден зробили по кілька реплік, висловивши сподівання, що переговори пройдуть продуктивно.

Раніше повідомлялось, що після завершення зустрічі не планується спільна пресконференція обох президентів. Представник адміністрації США зазначив, що окрема пресконференція є "підходящим форматом, щоб чітко повідомити вільній пресі теми, які обговорювалися". Своєю чергою в Кремлі повідомили, що Володимир Путін також проведе після саміту окрему пресконференцію.

Американські та російські прапори на мосту Монблан в Женеві

Байден хоче передбачуваних відносин з РФ, а Путін констатує кризу

За тиждень до зустрічі з Путіним Байден заявив, що прагне передбачуваних відносин з Росією. "Ми не шукаємо конфлікту з Росією. Ми хочемо стабільних, передбачуваних відносин", - сказав він. За словами американського президента, у Вашингтоні хотіли б "співпрацювати з Росією з таких питань, як стратегічна стабільність і контроль над озброєннями". Також під час зустрічі Байден має намір обговорити з Путіним питання, пов'язані з Україною та Білоруссю, повідомили раніше в Білому домі.

Своєю чергою Володимир Путін в інтерв'ю американському телеканалу NBC News заявив, що нині відносини між РФ і Сполученими Штатами перебувають у "серйозній кризі". "Ми маємо двосторонні відносини, які досягли дна за останні роки", - сказав він.