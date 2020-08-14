Три країни запропонували прийняти саміт Байдена і Путіна

У Гельсінкі, Відні та Берні кажуть про готовність прийняти можливий саміт президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна. "Ми вже контактуємо з російською та американською сторонами, якщо така зустріч дійсно матиме місце", - заявив канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) в інтерв'ю подкасту Morning Briefing, оприлюдненому в суботу, 17 квітня.

При цьому він зазначив, що не потрібно перебільшувати значення місця проведення саміту, мовляв, Відень не відіграватиме роль посередника. "Традиційно ми завжди мали добрі контакти на сході. Ми - нейтральна держава, а тому, можливо, також бажаний співрозмовник і для Росії", - додав Курц, цитує інформагенція dpa.

Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив про готовність країни організувати можливу зустріч президентів США і РФ. У 2018 році у Гельсінкі відбулася зустріч експрезидента США Дональда Трампа і Володимира Путіна.

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Крім того, не проти прийняти можливий саміт і Швейцарія. Посольства країни у Вашингтоні і Москві вже зробили перші кроки у цьому напрямку, повідомили місцеві ЗМІ. МЗС Швейцарії поки не коментує цю інформацію "з міркувань конфіденційності" і обмежилося лише словами про те, що країна завжди рада запропонувати свої послуги, коли це корисно.

Фінляндія та Швейцарія, як і Австрія, не є членами НАТО.

Нагадаємо, 13 квітня Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і підкреслив намір будувати стабільні та передбачувані відносини з Росією, а також запропонував провести саміт у третій країні в найближчі місяці для обговорення всього спектру питань, що стосуються США та РФ.

Дивитись відео 05:15 Поділитись Україна і НАТО: який сигнал Кулеба і Столтенберг послали Путіну (13.04.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3rxFI Україна і НАТО: який сигнал Кулеба і Столтенберг послали Путіну (13.04.2021)